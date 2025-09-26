Dein älteres Galaxy-Phone hat gerade das große Android-16-Update erhalten, auf das du gewartet hast

Kurze Zusammenfassung Samsungs neueste Software kommt zügig aufs nächste Level: Auch ältere Galaxy-Modelle bekommen jetzt erstmals die finale Version von One UI 8. Die angepasste Android-16-Version läuft bereits auf der S24-Serie und auf einigen Foldables.

Besitzer:innen von Samsung Galaxy-Handys der letzten Generation dürfen sich heute über eine Überraschung freuen: Der bisher exklusiv für die 2025-Modelle verfügbare One-UI-8-Build ist jetzt auch für andere Geräte verfügbar.

Laut Berichten ist Samsungs Android-16-Version bereits auf dem Galaxy S24 sowie auf dem Z Fold 6 und Z Flip 6 gelandet. Der Rollout beginnt zunächst in Korea und soll schon bald in weiteren Regionen folgen.

Spannend ist, dass Samsung damit wohl schneller dran ist als geplant. Eigentlich war nicht damit zu rechnen, dass die Geräte die finale One-UI-8-Version schon vor Oktober bekommen. Noch überraschender ist, dass sogar das Galaxy A56 das Update offenbar bereits erhalten hat.

In den nächsten zwei Monaten sollen viele Galaxy-Modelle ein Over-the-Air-Update bekommen, darunter auch die S22-Serie. Bei den Foldables werden sogar das Z Fold 4 und Z Flip 4 noch unterstützt.

Auch viele Tablets und Geräte der A-Serie sind mit dabei.

Was ist neu auf dem Galaxy S24?

Die Galaxy-S25-Serie und die neuesten Foldables laufen bereits mit One UI 8, deshalb sind viele der neuen Features schon gut bekannt.

One UI 8 | The update you can't miss | Samsung - YouTube Watch On

Dazu kommen jede Menge neue Galaxy-AI-Features und Personalisierungsoptionen. Was du davon nutzen kannst, hängt von der Leistung deines Geräts ab. Zu den Highlights zählt der Morning Brief, der dir passende Infos und Benachrichtigungen für einen guten Start in den Tag liefert.

Außerdem gibt es ein frisches Design, auch wenn es nicht ganz dem Material-3-Expressive-Redesign entspricht, das Google schrittweise auf die Pixel-Phones bringt.

Das liegt daran, dass Samsung seiner eigenen Designsprache treu bleibt. Außerdem gibt es Gerüchte, dass da noch mehr kommen könnte.

Leaks zu einem internen Build einer kommenden One-UI-8-Version – vermutlich für die S26-Reihe im Januar – zeigen ein Design, das stark an Apples Liquid Display erinnert. Veröffentlicht wurden die Bilder von SammyGuru, das vermutet, dass das nächste große Update One UI 8.5 heißen wird.

Zurück zum Hier und Jetzt: Dass One UI 8 so kurz nach dem S25-Release schon auf dem Galaxy S24 landet, kommt richtig gut an. Vor allem bei allen, die sich noch an die Zeiten erinnern, als Samsung-Updates gefühlt ewig brauchten, um überall ausgerollt zu werden.