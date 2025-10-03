Sir Jony Ive scheint den Geist des Apple Mac für eine ungewöhnliche neue Produktkategorie wiederbelebt zu haben

Kurze Zusammenfassung Der ehemalige Apple-Designchef Sir Jony Ive hat eine Segellaterne entworfen, die Fans seiner früheren Arbeiten begeistern dürfte. Die Segellaterne greift Elemente seiner ikonischen iMac-Designs auf und wird als limitierte Edition angeboten mit nur 1.000 Exemplaren.

Wenn du ein Apple-Fan bist, erinnerst du dich sicher an Sir Jony Ive. Der britische Designer leitete das Team, das für einige der ikonischsten Produkte von Apple verantwortlich war – vom iMac und iPod bis hin zu iPhone, iPad und Apple Watch.

Er war bereits 1992 bei Apple, also lange bevor die Marke den Schritt zu Smartphones und Tablets machte.

2019 verließ er Apple und gründete sein eigenes unabhängiges Designunternehmen LoveFrom. Viele aus dem Team, mit dem er bei Apple zusammengearbeitet hat, sind ihm seitdem dorthin gefolgt.

Die Agentur hat in den letzten Jahren unter der Leitung von Ive eine Reihe von Produkten entwickelt – darunter eine rote Nase für den Red Nose Day und ein Redesign von Airbnb. Kürzlich wurde außerdem angekündigt, dass sie mit OpenAI zusammenarbeitet, um eigene AI-Hardware auf den Markt zu bringen.

(Image credit: Balmuda / LoveFrom)

Was ist Sir Jonys neuestes Produkt?

Das neueste Produkt aus dem Studio dürfte Mac-Pro-Fans von 2013 ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Wie von 9to5Mac entdeckt, hat LoveFrom in Zusammenarbeit mit der japanischen Design- und Fertigungsfirma Balmuda eine Segellaterne vorgestellt – und sie ist wirklich beeindruckend.

Mehr noch: Es wirkt, als hätte sie sich klar vom Mac Pro von vor zwölf Jahren inspirieren lassen – sogar einige der transparenten Designelemente des ursprünglichen iMac sind wiederzuerkennen.

Ive sagte über die Partnerschaft: „Unsere Laterne wurde für maritime Bedingungen entwickelt und gebaut.

Während Materialien, Form und Produktarchitektur neu sind, gibt es eine beruhigende Vertrautheit mit den nautischen Laternen und Fresnel-Lampen der Vergangenheit, deren Designs sich entwickelt haben, um den gleichen anspruchsvollen funktionalen Anforderungen gerecht zu werden.“

Die Materialien wurden als „ausgewählt für Integrität und Langlebigkeit“ beschrieben, darunter präzisionsgeschliffenes und poliertes Glas. Außerdem kommt präzisionsgefertigter Edelstahl mit spiegelpolierten, texturgestrahlten und langlebigen galvanisierten Oberflächen zum Einsatz.

Außerdem soll das Produkt „leicht zu warten, zu zerlegen und zu reparieren“ sein und wurde so entwickelt, dass es am Ende seiner Lebensdauer recycelt werden kann.

Das Einzige, worüber du vielleicht stolpern könntest, ist der Preis: Die Segellaterne von LoveFrom und Balmuda wird als limitierte Edition angeboten – es gibt nur 1.000 Exemplare. Sie soll 2026 ausgeliefert werden und liegt preislich bei 4.092 Euro.