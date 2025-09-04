Ooni bringt ein Upgrade für seinen elektrischen Pizzaofen Volt – jetzt kompakter und mit cleverer Heiztechnik

Kurze Zusammenfassung Ooni hat den Volt 2, seinen neuesten elektrischen Indoor-Pizzaofen, auf den Markt gebracht. Basierend auf dem ursprünglichen Volt 12 verfügt der neue Ooni Volt 2 über ein adaptives Heizsystem und ist kleiner als sein Vorgänger.

Ooni hat soeben seinen neuesten elektrischen Indoor-Pizzaofen vorgestellt: Den Ooni Volt 2. Nach dem Erfolg des ursprünglichen Volt 12 bringt Ooni nun ein kleineres Modell auf den Markt, das zudem über ein weltweit erstes adaptives Heizsystem verfügt.

Ooni hat 2025 bereits einiges vorgelegt – mit dem ersten Spiral-Standmixer, dem Ooni Halo Pro, sowie einer komplett neuen Kollektion der Koda-Pizzaöfen. Zwar liegt der Schwerpunkt der Marke traditionell auf gasbetriebenen Pizzaöfen, doch für alle, die den Komfort von Strom bevorzugen oder nur wenig Platz im Freien haben, ist die Volt-Reihe eine spannende Alternative.

Bis vor Kurzem bestand diese nur aus dem Ooni Volt 12. Jetzt hat Ooni den Ooni Volt 2 vorgestellt – einen neuen elektrischen Indoor-Pizzaofen, der optisch stark an das Original erinnert, technisch jedoch deutlich smarter ist.

Das Design des Ooni Volt 2 ähnelt stark dem des Ooni Volt 12. Auf den ersten Blick wirken die beiden fast identisch, doch der Volt 2 ist tatsächlich 30 % kleiner als sein Vorgänger. Dadurch passt er auch in noch kompaktere Küchen und Kochbereiche, während er weiterhin Pizzen mit bis zu 30 Zentimeter Durchmesser backen kann.

(Image credit: Ooni)

Das Bedienfeld des Ooni Volt 2 unterscheidet sich vom Volt 12, da letzterer drei Drehknöpfe hat, während der neue Volt 2 ein überarbeitetes Digital-Display bietet. Auf der linken Seite finden sich Symbole und Voreinstellungen, auf der rechten Seite gibt es ein Steuerungsrad, mit dem sich Zeit, Temperatur und Programm auswählen lassen. Außerdem verfügt er über ein durchgehendes Glasfenster, sodass du deine Pizza im beim Backen im Blick behalten kannst, ohne den Ofen aufmachen zu müssen.

Die beeindruckendste Neuerung des Ooni Volt 2 ist die sogenannte Pizza Intelligence-Technologie. Ooni beschreibt sie als „weltweit erstes adaptives Heizsystem“. Der Ooni Volt 2 nutzt dabei Sensordaten in Echtzeit, um die Wärme zwischen den oberen und unteren Heizelementen auszugleichen.

Das Pizza Intelligence-System sorgt dafür, dass die Temperatur im Inneren des Ooni Volt 2 exakt kontrolliert wird. So schwankt die Hitze nicht und es entstehen keine Kaltzonen – das Ergebnis ist ein gleichmäßiges Backen. Mit Temperaturen von bis zu 450 °C passt der Ooni Volt 2 außerdem automatisch seine Heizleistung an den jeweiligen Pizzastil an.

Neben neapolitanischer Pizza, Blechpizza sowie dünnen und knusprigen Pizzen kann der Ooni Volt 2 auch Teig gehen lassen, Ofengerichte zubereiten und grillen – damit lässt sich fast jede Mahlzeit kochen, die dir einfällt. Ooni hat hier wirklich an alles gedacht und modernste Technik eingesetzt, um die Backleistung zu optimieren.