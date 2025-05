Datenschutzerklärung

Einführung

Diese Richtlinie betrifft die Verarbeitung personenbezogener Daten durch Future plc, dessen eingetragene Adresse Quay House, The Ambury, Bath, BA1 1UA ist, sowie durch die verbundenen Unternehmen der Future-Gruppe („Future“, „wir“ oder „uns“). Future verpflichtet sich, die Privatsphäre Ihrer persönlichen Informationen zu schützen und gleichzeitig das bestmögliche Nutzererlebnis zu bieten. Wir möchten, dass unsere Websites sicher und angenehm für alle sind.

Nach der UK-Verordnung zum Datenschutz 2021 (GDPR), dem Datenschutzgesetz 2018 und verwandten Gesetzen haben wir die gesetzliche Pflicht, die personenbezogenen Daten, die wir von Ihnen erheben, zu schützen. Laut der GDPR bezeichnet der Begriff „personenbezogene Daten“ alle Informationen, die sich auf eine lebende Person beziehen, die direkt oder indirekt anhand dieser Informationen identifiziert werden kann. Dies könnte Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Postadresse oder Telefonnummer umfassen oder Informationen, die online erfasst und verwendet werden, um Sie zu identifizieren.

Im Sinne der GDPR ist der „Datenverantwortliche“ für Future-Dienste im Vereinigten Königreich entweder Future Publishing Limited oder Gocompare.com Limited (klicken Sie hier für weitere Informationen darüber, wie GoCompare Ihre Daten verwendet). Als Datenverantwortlicher sind wir verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der Future-Dienste und kontrollieren diese.

Kontaktinformationen

Wir haben einen Datenschutzbeauftragten (DSB) und einen Datenschutzbeauftragten für die Überwachung unserer Datenschutz- und Datenschutzpraktiken ernannt. Wenn Sie Kommentare, Bedenken oder Fragen haben, einschließlich Anfragen zur Ausübung Ihrer gesetzlichen Rechte, können Sie unseren DSB und Datenschutzbeauftragten wie folgt erreichen:

Wenn Sie aus dem Vereinigten Königreich/EU kommen:

Per E-Mail: dpo@futurenet.com

Per Telefon: +44 (0)1225 442244

Per Post: Data Protection Enquiries, Future Publishing Limited, Quay House, The Ambury, Bath, BA1 1UA

Um der Datenschutz-Grundverordnung (2016/679) zu entsprechen, haben wir einen europäischen Vertreter benannt. Wenn Sie ihn kontaktieren möchten, lauten die Kontaktdaten wie folgt:

Bird & Bird GDPR Representative Services Ireland

Deloitte House

29 Earlsfort Terrace

Dublin 2

D02 AY28

EUrepresentative.Future@twobirds.com

Hauptkontakt: Vincent Rezzouk-Hammachi

Es wäre sehr hilfreich für uns, wenn Sie bei der Kontaktaufnahme Ihren vollständigen Namen, Ihre Postleitzahl, Details des von Ihnen genutzten Dienstes und/oder Informationen zu Ihrem Abonnement der Zeitschrift angeben könnten.

Swipe to scroll horizontally WELCHE DATEN ERHEBEN WIR UND WIE NUTZEN WIR SIE? Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen Wenn Sie an unseren Diensten, Aktivitäten, Online-Konten oder Online-Inhalten teilnehmen, darauf zugreifen, etwas kaufen oder sich anmelden, wie z.B. Zeitschriftenabonnements, Newsletter, Umfragen, Gutscheine, Wettbewerbe, Veranstaltungen, Webinare, Whitepapers oder Community-Foren, erhalten wir personenbezogene Informationen über Sie, die wir verwenden, um diese Dienste bereitzustellen. Dies kann Daten wie Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Postadresse und Telefonnummer umfassen. Wir werden diese Informationen verwenden, um die spezifischen Produkte und Dienstleistungen bereitzustellen, die Sie suchen, und sicherstellen, dass wir eine rechtmäßige Grundlage für die Verarbeitung haben, gemäß den Gesetzen des Landes, in dem Sie wohnen. Bestellung eines Produkts oder einer Dienstleistung bei uns Wenn Sie ein Produkt oder eine Dienstleistung bei uns bestellen, müssen Sie bestimmte persönliche Angaben machen, einschließlich Zahlungsinformationen, damit die Bestellung ausgeführt werden kann. Diese Informationen können beispielsweise im Rahmen des Registrierungsprozesses oder bei der Erstellung eines Kontos erfasst werden. In einigen Fällen werden wir diese Informationen verwenden oder Sie an einen Drittanbieter verweisen, der diese Informationen von Ihnen erfasst und Ihre Bestellung ausführt. Wenn Sie beispielsweise ein Abonnement für unsere Veröffentlichungen bestellen, können Sie auf diese Produkte über einen digitalen Kiosk wie den Apple Newsstand zugreifen. Bestellung eines Produkts oder einer Dienstleistung bei einem Verkäufer auf unseren Marktplätzen If you order a product or service from a marketplace seller, you will need to provide certain personal details, including name, address, postcode (or Zip code), phone number, email, and payment information, so the order can be fulfilled. This may be collected by or shared with a third party (e.g. payment processor) or seller. Teilnahme an einer Veranstaltung Wenn Sie ein Produkt oder eine Dienstleistung von einem Marktplatz-Verkäufer bestellen, müssen Sie bestimmte persönliche Angaben machen, einschließlich Name, Adresse, Postleitzahl (oder ZIP-Code), Telefonnummer, E-Mail und Zahlungsinformationen, damit die Bestellung ausgeführt werden kann. Diese Informationen können von einem Drittanbieter (z.B. Zahlungsabwickler) oder Verkäufer erfasst oder mit ihnen geteilt werden. Inhalte, die Sie mit uns teilen Wenn Sie sich entscheiden, Kommentare, Fotos, Videos und andere Inhalte mit uns zu teilen, erhalten wir möglicherweise personenbezogene Informationen über Sie, zum Beispiel, wenn Sie mit uns in den sozialen Medien interagieren. Informationen, die wir automatisch erheben, wenn Sie unsere Websites/Dienste nutzen Wir können technische und/oder verhaltensbezogene Informationen über Ihre Nutzung unserer Websites oder anderer Online-Inhalte sowie über die Geräte, die Sie zum Zugriff auf die Dienste verwenden, erheben. Zum Beispiel können diese Informationen Details darüber umfassen, wie Sie unsere Website durchsuchen und welche Geräte und Technologien Sie zum Browsen verwenden. Dies kann auch einzigartige Online-Identifikatoren wie Geräte-ID, Gerätetyp, IP-Adresse und ungefähren Standort zum Zeitpunkt des Surfens umfassen. Dies kann auch Videoanzeigdaten beinhalten und mit Ihrer Aktivität auf anderen Websites verknüpft werden, wodurch wir Sie oder Ihr Gerät wiedererkennen können. Wir können diese Informationen verwenden, um ein detaillierteres Profil von Ihnen und Ihren Interessen zu erstellen. Wir können Ihnen auch standortbezogene Dienste (z.B. Werbung und andere personalisierte Inhalte) anbieten, bei denen wir Geolokalisierungsdaten sammeln. Bitte lesen Sie „Welche Daten werden auf unseren Websites erfasst?“ und unsere Cookie-Richtlinie für weitere Details darüber, wie wir diese Daten verwenden und Informationen zur Opt-out-Möglichkeit. Informationen für Analyse, Berichterstattung und Forschung Wir erheben auch statistische und analytische Daten über Ihre Besuche und Aktivitäten auf unseren Websites, wie z.B. die Seiten, die Sie ansehen, wie lange Sie diese besuchen und welche Links Sie folgen. Dies hilft uns, die Art und Weise zu verbessern, wie wir Inhalte bereitstellen und die Produkte und Dienstleistungen anbieten, die wir Ihnen zur Verfügung stellen. Wir nutzen diese anonymisierten Daten auch, um über unsere Leistung zu berichten und Werbung zu verkaufen. Darüber hinaus müssen wir möglicherweise mit Ihnen in Kontakt treten, um Ihre Erfahrungen mit einem Produkt oder einer Dienstleistung, die wir Ihnen bereitstellen, zu besprechen. Für detailliertere Informationen über die Analyseunternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, klicken Sie bitte hier. E-Commerce Einige unserer Websites enthalten Links zu Produkten und Dienstleistungen, die von Drittanbieter-Websites angeboten werden. Wenn Sie auf diese Links klicken, verwenden wir die Daten, die über Ihre Aktivitäten auf unserer Website gesammelt wurden, um Sie auf die Drittanbieter-Website weiterzuleiten. Wir und der Drittanbieter können Daten erheben, die uns zeigen, dass Sie auf den Link geklickt haben und ob Sie Produkte oder Dienstleistungen gekauft haben. Wir können eine Provision vom Drittanbieter erhalten, wenn Sie von einer Future-Website auf deren Seite verlinken und dort Waren und Dienstleistungen kaufen. Direktmarketing Wir verwenden die Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen, wie z.B. E-Mail, Adresse oder Telefonnummer, um Ihnen Marketingmitteilungen zu senden, entweder basierend auf Ihrer Zustimmung oder wenn wir dafür berechtigte Gründe haben. Sie können Ihre Marketingpräferenzen jederzeit aktualisieren. Wenn Sie sich von diesen E-Mails abmelden (oder abmelden) möchten, klicken Sie bitte auf die Links in den E-Mails, die Sie erhalten, oder kontaktieren Sie unseren DSB. E-Mail-Tracking und Online-Verhalten Wir verwenden Web-Beacons in unseren E-Mails, um den Erfolg unserer Marketingkampagnen zu verfolgen. Wenn Sie eine E-Mail von uns öffnen, können wir sehen, welche Seiten unserer Website Sie besucht haben. Unsere Web-Beacons speichern keine Informationen auf Ihrem Computer, aber durch die Kommunikation mit unseren Cookies auf Ihrem Computer können sie uns mitteilen, mit welchen E-Mails Sie interagieren und wie Sie damit interagieren. Zum Beispiel wissen wir, wann Sie eine E-Mail von uns geöffnet haben und welche Geräte dabei verwendet wurden. Wir verfolgen möglicherweise die E-Mails, die wir Ihnen senden, und verwenden die gesammelten Informationen, um die E-Mails, die wir Ihnen senden, zu personalisieren. Wir führen auch Aufzeichnungen über die Kommunikation, die Sie ausgewählt haben zu erhalten oder nicht zu erhalten, z. B. ob Sie nur Markenmarketing von einer bestimmten Marke erhalten möchten oder ob Sie zugestimmt haben, E-Mails von anderen Marken innerhalb der Gruppe zu erhalten, die für Sie von Interesse sind. Wir können auch Ihre E-Mail in einer gehashten, nicht identifizierbaren Form verwenden, um Ihr Online-Verhalten besser zu verstehen. Dies kann wiederum für Analysen und Zielgruppenansprache verwendet werden. Weitere Informationen zur Verwendung Ihrer E-Mail für Werbezwecke finden Sie weiter unten. Wenn Sie sich von derartigen E-Mails abmelden oder der Nutzung Ihrer E-Mail in dieser Weise widersprechen möchten, wenden Sie sich bitte an unseren DSB. Datenabgleich, um Sie oder Ihr Gerät zu erkennen und gezielte Werbung bereitzustellen Wir können Informationen, die wir von Ihnen erheben (z. B. wenn Sie unsere Websites durchsuchen oder unsere mobilen Anwendungen verwenden), wie Ihre E-Mail-Adresse (in gehashtem, pseudonymisiertem Format), IP-Adresse, Ihre mobile Werbe-ID oder Informationen zu Ihrem Browser oder Betriebssystem, mit unseren Partnern und deren Unternehmensgruppen teilen, die diese Informationen verwenden, um einen Online-Identifikationscode zu erstellen, der dazu dient, Sie auf Ihrem Gerät zu erkennen. Dieser Code enthält keine identifizierbaren personenbezogenen Daten und kann nicht verwendet werden, um Sie wieder zu identifizieren. Wir legen diesen Code in unserem First-Party-Cookie ab oder verwenden ein Cookie eines Partners und erlauben die Nutzung für Online- und Cross-Channel-Werbung. Dieser gehashte, pseudonymisierte Code kann mit unseren Werbepartnern und anderen Dritt-Werbefirmen weltweit geteilt werden, um interessenbasierte Inhalte oder gezielte Werbung während Ihrer gesamten Online-Erfahrung (z. B. auf Websites, in E-Mails, auf verbundenen Geräten und in Apps) anzuzeigen. Diese Drittparteien können diesen Code wiederum verwenden, um demografische oder interessenbasierte Informationen zu verknüpfen, die Sie ihnen bei Ihren Interaktionen zur Verfügung gestellt haben. Ein Beispiel für eine dieser Drittparteien ist LiveRamp, die als „gemeinsame Verantwortliche“ (wie in der GDPR definiert) die Informationen nutzen, um einen Online-Identifikationscode zu erstellen, den wir in unserem First-Party-Cookie speichern können, um ihn für Online-, In-App- und Cross-Channel-Werbung zu verwenden. Dieser Code kann mit Werbefirmen geteilt werden, um interessenbasierte und gezielte Werbung zu ermöglichen. LiveRamp verwendet diese Informationen, um einen Online-Identifikationscode zu erstellen, der dazu dient, Sie auf Ihren Geräten zu erkennen. Dieser Code enthält keine direkt identifizierbaren personenbezogenen Daten und wird von LiveRamp nicht verwendet, um Sie wieder zu identifizieren. Um sich von dieser Aktivität mit LiveRamp abzumelden, klicken Sie hier: https://liveramp.com/opt_out/ Wir arbeiten auch mit anderen Parteien zusammen, wie zum Beispiel The Trade Desk, die als „gemeinsame Verantwortliche“ (wie in der GDPR definiert) Ihre E-Mail-Adresse verwenden, um einen verschlüsselten Code (den sogenannten European Unique Identifier oder EUID) zu erstellen. Dieser nicht identifizierbare Code wird verwendet, um Sie auf Ihrem Gerät zu erkennen und wird auch mit verschiedenen Websites und Werbetreibenden geteilt, die die Erlaubnis haben, den verschlüsselten Code zu verarbeiten. Infolgedessen können Ihnen andere Websites, Apps, Werbetreibende und Werbefirmen relevante Werbung anzeigen. Um sich von dieser Aktivität mit Trade Desk abzumelden, klicken Sie hier: https://www.transparentadvertising.eu/ Für detailliertere Informationen darüber, wie die Drittparteien, mit denen wir zusammenarbeiten, Ihre Daten verwenden, lesen Sie bitte deren Datenschutzerklärungen hier. Sie haben das Recht, Ihre Zustimmung jederzeit zu widerrufen oder sich von der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten abzumelden. Wenn Sie Ihre Cookie-Zustimmung widerrufen möchten, können Sie dies über das Pop-up zur Zustimmungsverwaltung tun. Um sich von der Weitergabe Ihrer gehashten E-Mail-Adresse für profilbasierte Online-Werbung abzumelden, senden Sie bitte eine E-Mail an dpo@futurenet.com mit dem Betreff „Abmeldung von gehashtem E-Mail-Werbeprofil“. Wenn wir Ihre E-Mail-Adresse haben, speichern wir diese und/oder greifen auf Informationen auf Ihrem Gerät zu und verwenden die einzigartigen Werbe-IDs und anderen persönlichen Informationen für personalisierte Werbung und Inhalte, Messung von Werbung und Inhalten, Zielgruppenanalysen sowie zur Entwicklung und Verbesserung unserer Produkte. Zu diesem Zweck können personenbezogene Daten verwendet werden, um Offline-Datenquellen abzugleichen und zu kombinieren. Gardening Know How (https://www.gardeningknowhow.com/) – Werbung – Diese Website ist mit CMI Marketing, Inc., d/b/a Raptive („Raptive“) verbunden, um Werbung auf der Website zu schalten, und Raptive wird bestimmte Daten zu Werbezwecken sammeln und verwenden. Weitere Informationen zur Datennutzung von Raptive finden Sie hier: https://raptive.com/creator-advertising-privacy-statement/ Wenn Sie Artikel und Inhalte beisteuern Wenn Sie für uns schreiben oder uns Inhalte im Austausch gegen Bezahlung über eine unserer Websites zur Verfügung stellen, können wir Ihre Social-Media-Profile, wie z.B. Facebook und Twitter, bei der Registrierung erfassen. Dies ermöglicht es uns, Links zu Ihren Social-Media-Profilen innerhalb des Inhalts, den Sie schreiben, anzuzeigen, sodass andere Nutzer der Website und Sie selbst Ihre Inhalte mit anderen teilen können. Dies kann auch den Zugang zu Bereichen einer Website umfassen, die direkt mit oder die YouTube-APIs verwenden. Dies ermöglicht es uns, weitere Informationen zu sammeln, die erforderlich sind, um Inhalte hochzuladen, wie die Quelle des Videos (z. B. aus einem bestehenden Artikel, originalen Inhalten oder einer Playlist) sowie analytische Daten wie die Anzahl der Aufrufe und wie lange das Video angesehen wurde. Wir werden auch die Informationen verwenden, die Sie uns zur Verfügung stellen, wie z.B. Bankdaten, um sicherzustellen, dass wir Ihnen die korrekten Gebühren für die Inhalte zahlen, die Sie für uns bereitstellen. Umfrageforschung Wir können die Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen, verwenden, um Sie einzuladen, an Umfragen und Fokusgruppen zu unseren Produkten, Kunden und Dienstleistungen teilzunehmen. Die Teilnahme ist stets freiwillig, und die Antworten, die Sie geben, sind anonym und werden aggregiert, um unsere Erkenntnisse zu unterstützen und Änderungen zu informieren, die wir vornehmen können, um unsere Produkte und Dienstleistungen zu verbessern. Informationen aus anderen Quellen, einschließlich Unternehmensgruppen Wir können Informationen über Sie aus anderen Quellen erhalten (z. B. fehlende Informationen zu Ihrer Post- oder E-Mail-Adresse) und diese zu den personenbezogenen Daten hinzufügen, die wir über Sie gespeichert haben. Wir können auch Daten aus anderen Quellen erhalten, wie z. B. von unseren Geschäftspartnern, Unternehmensgruppen und sozialen Medienplattformen. Zum Beispiel, wenn Sie eine unserer Facebook-Seiten besuchen. Weitere Informationen, wie abgeleitete Daten und demografische Daten, können ebenfalls erfasst und verwendet werden, um Profilinformationen, die wir über Sie haben, abzugleichen, zu kombinieren und anzureichern. Zum Beispiel, indem Ihre Kontakt- oder Abonnenteninformationen mit Ihrer Aktivität auf unseren Websites verknüpft werden. Darüber hinaus, wenn Sie sich für den Erhalt von Marketingmitteilungen unserer Unternehmensgruppe anmelden, können Sie E-Mails erhalten, die für Sie von Interesse sind, von anderen Marken innerhalb der Gruppe. Geschäftsspezifische Daten Einige unserer Websites erfassen auch Geschäftsdaten, zum Beispiel bei der Anmeldung für ein Webinar oder beim Herunterladen eines Whitepapers. Dies kann berufliche oder beschäftigungsbezogene Informationen umfassen, wie den Firmennamen, die Berufsbezeichnung, die Funktion im Unternehmen, die Hierarchieebene, den Unternehmenstyp, den Unternehmensumsatz und die Anzahl der Mitarbeiter, die geschäftliche Telefonnummer, die Geschäftsadresse, die geschäftliche E-Mail-Adresse, die Unternehmenswebsite, die berufliche Laufbahn, berufliche Qualifikationen und Bildungsinformationen. Auch Standortinformationen wie Land, Bundesstaat (oder Landkreis) und Postleitzahl (oder ZIP-Code) können erfasst werden. Wir erheben diese Informationen in der Regel direkt, wenn Sie Registrierungsformulare ausfüllen oder uns andere Informationen über unsere Website oder per E-Mail zur Verfügung stellen. Wenn wir diese Informationen direkt erheben, informieren wir Sie, ob die Angabe der Informationen optional ist oder ob sie erforderlich ist, um unsere Dienstleistungen bereitzustellen. Gelegentlich können wir Geschäftsdaten von Drittanbietern kaufen, die beispielsweise die geschäftliche E-Mail-Adresse, Berufsbezeichnung und geschäftliche Postadresse umfassen können. Dies kann dazu führen, dass Sie von Future in Bezug auf Ihren Geschäftsbereich oder Ihre geschäftlichen Interessen kommuniziert werden, ohne dass Sie uns Ihre Informationen direkt zur Verfügung gestellt haben. Zum Beispiel können wir Ihnen eine E-Mail senden, um Sie zur Anmeldung für ein Webinar zu ermutigen. Wir führen klare Aufzeichnungen über die Datenlieferanten und bieten bei jedem Kontakt eine Abmeldemöglichkeit an. Weitere Informationen zu den Drittanbietern, mit denen wir zusammenarbeiten, finden Sie hier. Wenn Sie Fragen zur Verwendung der Geschäftsdaten haben, die wir über Sie gespeichert haben, senden Sie bitte eine E-Mail an dpo@futurenet.com (für UK/EU-Verbraucher) oder.

WELCHE RECHTLICHEN GRUNDLAGEN LIEGEN UNS ZUR VERARBEITUNG ZUGRUNDE?

Um Ihre personenbezogenen Daten zu verarbeiten, müssen wir einen rechtmäßigen Grund dafür haben. Die DSGVO legt sechs rechtmäßige Grundlagen fest, unter denen Organisationen personenbezogene Daten erheben, verwenden und speichern können. Wir stützen uns auf vier der rechtmäßigen Grundlagen:

Notwendig für die Erfüllung eines Vertrags

Wenn Sie unser Kunde sind, zum Beispiel ein Abonnent einer Zeitschrift oder ein Teilnehmer an einer unserer Veranstaltungen, verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten auf der Grundlage, dass dies notwendig ist, um Ihnen unsere Produkte und Dienstleistungen bereitzustellen.

Einwilligung

In einigen Fällen stützen wir uns auf Ihre ausdrückliche Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. Dies ist der Fall, wenn Sie aktiv zugestimmt und sich „angemeldet“ haben, zum Beispiel um Marketingmitteilungen von uns zu erhalten. Sie haben jederzeit das Recht, Ihre Einwilligung zu widerrufen.

Einhaltung von Gesetzen

Wir müssen möglicherweise Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten und weitergeben, um unsere gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen oder unsere Rechte oder die Rechte anderer zu schützen. Zum Beispiel sind wir verpflichtet, bestimmte Informationen von Ihnen zu erheben, wenn wir Ihre Abonnementzahlung aus steuerlichen oder finanziellen Berichtszwecken verarbeiten.

Berechtigte Interessen

In einigen Situationen stützen wir uns auf unsere berechtigten Geschäftsinteressen, um Ihre personenbezogenen Daten zu erheben und zu verwenden. In diesen Fällen haben wir einen Abwägungstest durchgeführt, um sorgfältig die Auswirkungen der Verarbeitung auf Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten zu prüfen. Wir werden die Verarbeitung nur vornehmen, wenn wir sicher sind, dass keine negativen Auswirkungen auf Sie bestehen. Wir stützen uns auf berechtigte Interessen für die folgenden Aktivitäten:

Bereitstellung, Wartung, Verbesserung und Entwicklung unserer Produkte und Dienstleistungen;

Versand von Direktmarketing-Mitteilungen zu unseren Produkten und Dienstleistungen an Kunden, die zum Beispiel in den USA auch Inhalte beinhalten können, die wir im Auftrag von Werbetreibenden versenden;

Versand von Marketingmitteilungen zu Produkten und Dienstleistungen von sorgfältig ausgewählten Unternehmen im Business-to-Business-Kontext;

Verwaltung von Sperr- und Abmeldeanforderungen;

Recherche öffentlich verfügbarer Geschäftskontaktdaten;

Verwaltung bestimmter Aspekte unserer Veranstaltungen;

Analyse der Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen;

Nutzung aggregierter, nicht persönlich identifizierbarer statistischer und Analyse-Daten zur Identifizierung von Nutzungstrends, wie Ihre Besuche und Aktivitäten auf unseren Websites, und zur Bestimmung der Effektivität von Kampagnen;

Ermöglichung von Kommentaren auf unseren Websites, Feedback oder Teilnahme an Umfragen;

Bearbeitung von Anfragen und Beschwerden;

Benachrichtigung über Produktrückrufe oder Bereitstellung anderer Informationen zu Produkten, die Sie gekauft haben;

Personalisierung Ihrer Erfahrung auf unseren Websites;

Verbesserung der Produktauswahl und Ihres gesamten Einkaufserlebnisses;

Nutzung Ihrer Daten in gehashter, nicht identifizierbarer Form, um Sie oder ähnliche Zielgruppen über Facebooks Audience-Funktion und Google Customer Match zu finden;

Identifizierung von betrügerischem Verhalten und Sicherstellung der Sicherheit unserer Websites und Systeme;

Aufbau und Bereicherung von Nutzerprofilen, basierend auf beispielsweise Produktauswahl und Online-Verhalten;

Weitergabe der Informationen, die Sie bereitgestellt haben, und anderer über Sie gespeicherter Informationen innerhalb unserer Unternehmensgruppe, zu den Zwecken dieser Richtlinie. Weitere Informationen finden Sie unter Wie wir mit Unternehmensgruppen zusammenarbeiten.

Wenn Sie Einwände gegen unsere Nutzung der berechtigten Interessen für einen bestimmten Zweck haben, wenden Sie sich bitte an unseren DSB .

Agenten

Wir setzen Dritte ein, um bestimmte Funktionen in unserem Auftrag auszuführen, einschließlich der Erfüllung von Bestellungen, dem Versenden von E-Mails, der Organisation und Verwaltung von Veranstaltungen, der Durchführung von Wettbewerben und Werbeaktionen, der Durchführung von Umfragen oder Abstimmungen, dem Entfernen von wiederholten Informationen aus Kundenlisten, der Bereitstellung von Kommentaren, der Website-Analyse, der Datenanalyse und der Verarbeitung von Kreditkartenzahlungen. Diese Dritten haben Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten, wenn dies erforderlich ist, um ihre Funktion zu erfüllen, jedoch dürfen sie diese Daten nicht für andere Zwecke verwenden oder weitergeben, es sei denn, Sie haben ihnen ausdrücklich zugestimmt.

Prüfungsorganisationen und andere professionelle Berater/Unternehmen

Wir können Ihre personenbezogenen Daten mit Dritten teilen, um unseren rechtlichen und regulatorischen Verpflichtungen nachzukommen, einschließlich gesetzlicher oder regulatorischer Berichterstattung oder der Erkennung oder Verhinderung unrechtmäßiger Handlungen. Wir können Ihre Daten auch mit unseren eigenen professionellen Beratern und Prüfern teilen, um professionellen Rat und Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen oder unseren Prüfungsanforderungen nachzukommen. Beispielsweise können wir Ihre personenbezogenen Daten mit dem Audit Bureau of Circulations, einer Prüfungsorganisation, teilen. Dies geschieht, damit sie aggregierte Statistiken über die Verbreitung und Nutzung unserer Produkte überprüfen oder unsere Richtlinien, Prozesse und Verfahren auf die Einhaltung relevanter Standards überprüfen. Sie können deren Datenschutzerklärung unter folgendem Link einsehen: www.abc.org.uk/privacy-policy .

Aggregierte Informationen

Wir können aggregierte, nicht-personenbezogene Informationen, wie demografische Daten und Website-Nutzungsstatistiken, mit Werbetreibenden, Sponsoren und anderen Organisationen teilen. Dies kann beispielsweise das Verfolgen Ihrer Cookie-ID, IP-Adresse und Engagement-Metriken beinhalten, wenn Sie online sind, was dann aggregiert wird, um ein Profil eines Unternehmens zu erstellen, nicht jedoch einer Einzelperson.

Produkte oder Dienstleistungen, die in Zusammenarbeit mit Dritten angeboten werden

Einige Produkte oder Dienstleistungen, die über diese Website angeboten werden, können in Partnerschaft mit einem Drittanbieter bereitgestellt werden („Co-Branded Areas“). Dieser Drittanbieter kann von Ihnen verlangen, persönliche Informationen offenzulegen, um solche Produkte oder Dienstleistungen zu erhalten. Wenn Sie ein Produkt oder eine Dienstleistung anfordern, das/die in Zusammenarbeit mit einem Drittanbieter angeboten wird, wird der Drittanbieter Ihnen offengelegt, und Ihre persönlichen Daten werden an diesen Drittanbieter übermittelt.

Wenn Sie sich mit einem Benutzernamen und Passwort, das auf der Website erstellt wurde, in einen Co-Branded-Bereich einloggen, können Ihre persönlichen Daten den identifizierten Drittanbietern dieses Co-Branded-Bereichs offengelegt werden.

Alternativ, wenn Sie sich für eine Veranstaltung oder ein Webinar registrieren, können wir Daten mit den Sponsoren der Veranstaltung oder des Webinars sowie anderen Partnern und Werbetreibenden teilen (zusammen „Sponsoren“). Dies erfolgt gemäß den Datenschutzgesetzen des Landes, in dem Sie ansässig sind. Weitere Informationen finden Sie unter Webinar- und Event-Registrierung.

Wir sind nicht verantwortlich für die Datenerhebung oder Praktiken solcher Drittanbieter, und Sie sollten deren Datenschutzrichtlinien für weitere Informationen einsehen.

Gewinnspiele, Wettbewerbe und Werbeaktionen

Wir können Gewinnspiele, Wettbewerbe und andere Werbeaktionen (jedes „Promotion“) über die Website anbieten, die eine Registrierung erfordern. Durch die Teilnahme an einer Werbeaktion stimmen Sie den offiziellen Regeln zu, die spezifische Anforderungen an Sie stellen können, einschließlich der Erlaubnis, dass der Sponsor der Werbeaktion Ihren Namen, Ihre Stimme und/oder Ihr Bild in Werbung oder Marketing im Zusammenhang mit der Werbeaktion verwenden darf. Wenn Sie sich entscheiden, an einer Werbeaktion teilzunehmen, können personenbezogene Informationen an Dritte oder die Öffentlichkeit im Zusammenhang mit der Verwaltung dieser Werbeaktion offengelegt werden, einschließlich der Gewinnerauswahl, der Preisvergabe und wie es gesetzlich oder gemäß den offiziellen Regeln der Werbeaktion erforderlich ist, z. B. auf einer Gewinnerliste.

Unternehmensgruppen

Die Unternehmen der Future Group können die von Ihnen bereitgestellten Informationen und andere über Sie gespeicherte Informationen für die in dieser Richtlinie beschriebenen Zwecke verwenden und weitergeben. Weitere Informationen über die Future Group finden Sie auf der Future-Website . Weitere Informationen finden Sie unter Wie wir mit Unternehmensgruppen zusammenarbeiten.

Änderungen im Eigentum

Wenn wir Teile unseres Unternehmens verkaufen, zum Beispiel eine Website oder eine Zeitschrift, müssen wir möglicherweise Ihre personenbezogenen Daten mit dem Käufer teilen. Dies könnte notwendig sein, damit der Käufer weiterhin ein Abonnement oder eine andere Dienstleistung für Sie bereitstellt. Die neuen Eigentümer werden Ihre personenbezogenen Daten gemäß ihrer Datenschutzrichtlinie verwenden.

Werbung und Messungs- sowie Reportingdienste

Wir können ein Drittanbieter-Werbenetzwerk einsetzen, um die Werbung auf dieser Website anzuzeigen. Netzwerkwerbetreibende sind Dritte, die Anzeigen basierend auf Ihren Besuchen auf dieser und anderen Websites anzeigen. Dieses Drittanbieter-Werbe-Targeting ermöglicht es uns, Ihnen Werbung für Produkte oder Websites zu zeigen, die Sie interessieren könnten. Wir können auch einen Service zur Messung von Zielgruppen oder Verkehrsdaten verwenden, um den Verkehr auf dieser Website zu analysieren. Diese Dienste zur Messung von Zielgruppen und Verkehr ermöglichen es uns, Verkehrs- und Verhaltensdaten von der Website zu sammeln, indem sie anonyme Besucheraktivitäten überwachen. Die Werbetreibenden, Sponsoren und/oder Verkehrsmessdienste dieser Website können ebenfalls ihre eigenen Cookies auf Ihrem Computer setzen und darauf zugreifen, wenn Sie sich entscheiden, Cookies in Ihrem Browser zu aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Was für Daten auf unseren Websites gesammelt werden? und unserer Cookie-Richtlinie sowie Informationen zum Opt-out.

Werbetreibende und Werbenetzwerke

Wir können auch anonymisierte und/oder aggregierte Informationen mit einem Drittanbieter teilen, der uns bei der Auswahl und Lieferung relevanter Werbung für Sie und/oder andere potenzielle Kunden hilft. Dies umfasst das Teilen von Daten mit Werbenetzwerken und Suchmaschinen, damit wir Ihnen relevante Werbung zeigen können, die auf Ihren Interessen basieren, wenn Sie nach Informationen suchen oder andere Seiten durchsuchen.

Dies kann auch in Form eines anonymen Datensegments oder eines Online-Identifikationscodes namens datenschutzfreundlicher Identifier erfolgen. (Ein datenschutzfreundlicher Identifier ist, wenn wir die ursprünglichen Informationen, wie eine E-Mail-Adresse oder Telefonnummer, in einen Wert umwandeln, um die Offenlegung der ursprünglichen Informationen zu verhindern). Diese Dritten können diesen Code verwenden, um demografische oder interessenbasierte Informationen, die Sie in Ihren Interaktionen mit ihnen bereitgestellt haben, zu verknüpfen, um die Häufigkeit der Anzeigenschaltung zu begrenzen, interessenbasierte Inhalte zu aktivieren oder Ihnen gezielte Werbung zu bieten. Sie haben das Recht, eine Wahl darüber zu treffen, wie wir diese Daten für die oben genannten Zwecke teilen, den Code erstellen oder diesen Code mit unseren Werbepartnern teilen.

Verhaltensbasiertes Remarketing

Nachdem Sie unsere Website besucht haben, können wir Remarketing-Dienste von Unternehmen wie Facebook, Google und Bing verwenden, um Ihnen Werbung auf Drittanbieter-Websites zu zeigen, basierend auf Ihren Browsing-Mustern und Interaktionen. Zu diesem Zweck werden Besucher nach bestimmten Aktionen auf unseren Diensten gruppiert, z. B. nach der Verweildauer. Dies ermöglicht es uns, Ihre Vorlieben zu verstehen und Ihnen personalisierte Werbung zu zeigen, auch wenn Sie sich gerade auf einer anderen Website im Netzwerk befinden.

Soziale Medien

Wir können auch anonymisierte Informationen mit sozialen Medienplattformen für Werbezwecke teilen. Beispielsweise können wir eine gehashte, nicht identifizierbare Version Ihrer E-Mail mit Facebook oder Google teilen, um Ihnen Werbung auf diesen Plattformen zu zeigen. Alternativ können wir diese Daten verwenden, um Sie von der Anzeige unserer Werbung auf diesen Plattformen auszuschließen. Wir teilen diese Daten nur auf diese Weise, wenn Sie zugestimmt haben, Marketingmitteilungen von uns zu erhalten. Unsere Fähigkeit, Werbung (oder deren Ausschluss) auf diese Weise anzupassen, wird durch Ihre Kontoeinstellungen auf diesen Plattformen bestimmt.

Einige unserer Websites ermöglichen es unseren Nutzern und Mitwirkenden, Informationen mit Seiten wie YouTube zu teilen. In diesen Fällen interagieren unsere Websites direkt mit YouTube (über deren APIs) und nutzen YouTube-API-Dienste, beispielsweise um periodisch mit den YouTube-APIs zu interagieren und bereits gesammelte analytische Daten zu aktualisieren und zu vervollständigen.

Durch die Nutzung dieser Dienste stimmen die Nutzer den YouTube-Nutzungsbedingungen zu, die unter https://www.youtube.com/t/terms eingesehen werden können. Zusätzlich zu unserem normalen Verfahren zur Löschung gespeicherter Daten können Nutzer den Zugriff auf ihre Daten in Bezug auf die YouTube-API widerrufen, indem sie die Google-Sicherheitsseite unter https://security.google.com/settings/security/permissions besuchen.

Wenn wir Informationen mit Dritten teilen, erlauben wir ihnen nur, diese Daten für die festgelegten Zwecke zu verarbeiten. Wir teilen keine weiteren Informationen, als für den jeweiligen Zweck erforderlich, und wir verlangen von ihnen, diese Informationen mindestens genauso gut zu schützen wie wir.

„Cookies“ sind kleine Datendateien, die an Ihren Computer, Ihr Mobiltelefon oder ein anderes Gerät gesendet werden, damit die Website Informationen über Ihre Browsing-Aktivitäten speichern kann. Wir verwenden Cookies auf unseren Websites für verschiedene Zwecke:

Speicherung und Zugriff auf Informationen

Die Speicherung von Informationen oder der Zugriff auf bereits gespeicherte Informationen auf Ihrem Gerät, wie Werbe-Identifikatoren, Geräte-Identifikatoren, Cookies und ähnliche Technologien.

Inhaltsauswahl, -bereitstellung und -berichterstattung

Die Sammlung von Informationen und deren Kombination mit zuvor gesammelten Informationen, um Inhalte für Sie auszuwählen und bereitzustellen und die Bereitstellung und Wirksamkeit dieser Inhalte zu messen. Dies umfasst die Verwendung von zuvor gesammelten Informationen über Ihre Interessen, um Inhalte auszuwählen, das Verarbeiten von Daten darüber, welche Inhalte gezeigt wurden, wie oft oder wie lange sie angezeigt wurden, wann und wo sie angezeigt wurden und ob Sie eine Handlung im Zusammenhang mit dem Inhalt vorgenommen haben, wie zum Beispiel das Klicken auf den Inhalt. Dies schließt keine Personalisierung ein, d.h. die Sammlung und Verarbeitung von Informationen über Ihre Nutzung dieses Dienstes, um Inhalte und/oder Werbung später für Sie in anderen Kontexten, wie Websites oder Apps, im Laufe der Zeit zu personalisieren.

Messung

Wenn Sie unsere Website besuchen, können wir Informationen über Ihre Nutzung der Inhalte sammeln und diese mit zuvor gesammelten Informationen kombinieren, um Ihre Nutzung des Dienstes zu messen, zu verstehen und zu berichten. Dies kann das Sammeln bestimmter personenbezogener Daten über Sie für ein Online-Publikumsmessprojekt umfassen, das das Verhalten und Profil von Internetnutzern auf verschiedenen Websites, Anwendungen und Geräten im Vereinigten Königreich analysiert, in Zusammenarbeit mit IPSOS, einer spezialisierten Forschungsagentur.

Dies schließt keine Personalisierung ein, oder das Sammeln von Informationen über Ihre Nutzung dieses Dienstes, um später Inhalte und/oder Werbung für Sie in anderen Kontexten zu personalisieren, z.B. auf anderen Diensten, wie Websites oder Apps, im Laufe der Zeit.

Personalisierung

Die Sammlung und Verarbeitung von Informationen über Ihre Nutzung dieses Dienstes, um Werbung und/oder Inhalte für Sie in anderen Kontexten, wie auf anderen Websites oder Apps, im Laufe der Zeit zu personalisieren. Typischerweise werden die Inhalte der Website oder App verwendet, um Rückschlüsse auf Ihre Interessen zu ziehen, um uns zu helfen, Ihr Erlebnis zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte und Werbung anzuzeigen.

Werbungsauswahl, -bereitstellung und -berichterstattung

Die Sammlung von Informationen und deren Kombination mit zuvor gesammelten Informationen, um Werbung für Sie auszuwählen und bereitzustellen und die Bereitstellung und Wirksamkeit dieser Werbung zu messen. Dies umfasst die Verwendung von zuvor gesammelten Informationen über Ihre Interessen, um Werbung auszuwählen, das Verarbeiten von Daten darüber, welche Anzeigen gezeigt wurden, wie oft sie angezeigt wurden, wann und wo sie angezeigt wurden und ob Sie eine Handlung im Zusammenhang mit der Werbung vorgenommen haben, wie z.B. das Klicken auf eine Anzeige oder den Kauf eines Produkts.

Dies schließt keine Personalisierung ein, oder das Sammeln und Verarbeiten von Informationen über Ihre Nutzung dieses Dienstes, um später Werbung und/oder Inhalte für Sie in anderen Kontexten zu personalisieren, z.B. auf anderen Websites oder Apps im Laufe der Zeit.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .

WIE WIR MIT UNTERNEHMEN DER GRUPPE ZUSAMMENARBEITEN

Future erhält Informationen von anderen Unternehmen innerhalb der Future Group und teilt Informationen mit ihnen, um unsere Dienstleistungen und deren Angebote zu betreiben, bereitzustellen, zu verbessern, zu verstehen, anzupassen, zu unterstützen und zu vermarkten. Dies umfasst:

Verbesserung der Infrastruktur und Liefersysteme;

Verständnis darüber, wie unsere oder deren Dienstleistungen genutzt werden;

Förderung von Sicherheit, Schutz und Integrität innerhalb der Future Group, z. B. durch Sicherung von Systemen und Bekämpfung von Spam, Bedrohungen, Missbrauch oder Verstößen;

Ein wichtiger Weg, wie wir Daten über Systeme und Unternehmen der Gruppe hinweg teilen, ist für Werbe- und Targeting-Zwecke. Dies kann auf Ihrem Online-Verhalten auf unseren Websites basieren. Zum Beispiel:

Wenn Sie eine unserer Markenseiten besuchen, können wir Ihr Verhalten auf diesen Seiten oder auf anderen Seiten innerhalb unserer Unternehmensgruppe nachverfolgen und dies nutzen, um Werbung oder E-Mail-Inhalte an Sie zu richten. Wenn Sie beispielsweise eine Technologie-Seite wie TechRadar besuchen, um nach den „besten iPhones“ zu suchen oder GoCompare für Handyversicherungen zu nutzen, können wir feststellen, ob Sie später eine unserer anderen Seiten besucht haben, und Ihnen Werbung für iPhones und/oder Versicherungen basierend darauf anzeigen. Wenn Sie dies ablehnen möchten, können Sie dies über das Pop-up für die Zustimmungsverwaltung tun.

Dies gilt auch, wenn Sie eine E-Mail von uns öffnen, die Sie online führt, da wir die Informationen aus Ihrem Online-Verhalten nutzen können, um Ihnen später gezielte Werbung zu senden. Wenn Sie zum Beispiel Marketing-E-Mails auf einer unserer Frauenseiten abonniert haben und wir feststellen, dass Sie Inhalte zu Handys auf unseren anderen Seiten angesehen haben, könnten wir Ihnen in Ihren Marketing-E-Mails von der Frauenseite Handy-bezogene Inhalte anbieten. Sie können jederzeit von E-Mails abbestellen.

Wir können auch E-Mails (in gehashter, pseudonymer Form) direkt in das Werbedaten-System hochladen, sodass wir denselben nicht identifizierbaren Nutzer über Geräte hinweg identifizieren können. Wir wissen also beispielsweise, dass die Person, die Inhalte auf der Future Home-Seite auf ihrem Handy und später auf der Future Fashion-Seite auf ihrem Desktop ansieht, tatsächlich dieselbe nicht identifizierte Person ist. Sie können jederzeit von E-Mails abbestellen.

Wir können auch die anderen Daten, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben, in Kombination mit Ihrem Online-Verhalten nutzen, um Ihre E-Mail-Kampagnen zu personalisieren. Wenn Sie sich beispielsweise für Future-Marketing-E-Mails anmelden, wenn Sie unsere Home-Seiten durchsuchen, könnten wir Sie für Marketingzwecke als „Home Intender“ klassifizieren. Wenn wir später sehen, dass Sie auch an Inhalten zu Haustieren interessiert sind, könnten wir Sie als „Home and Pet Intender“ klassifizieren. Infolgedessen sehen Sie möglicherweise Inhalte zu Home- und Haustierversicherungen, die von unserer GoCompare-Marke in den E-Mails, die wir Ihnen senden, bereitgestellt werden. Sie können jederzeit von E-Mails abbestellen.

Bitte beachten Sie, dass in den oben genannten Szenarien, in denen Marketing beteiligt ist, die E-Mails, die Sie erhalten, nur von Future stammen, es sei denn, Sie haben zugestimmt, Marketing von Unternehmen der Gruppe zu erhalten.

LINKS ZU ANDEREN WEBSITES

Unsere Websites können Links zu Websites Dritter, Plug-ins und Anwendungen enthalten. Wenn Sie auf diese Links klicken oder diese Verbindungen aktivieren, können Dritte Daten über Sie sammeln oder teilen. Wir haben keine Kontrolle über diese Websites Dritter und empfehlen Ihnen, die Datenschutzerklärung jeder Website zu lesen, die Sie besuchen, wenn Sie unsere Website verlassen. Wir können einige dieser Links durch die Nutzung von Affiliate-Programmen Dritter monetarisieren. Diese Affiliate-Links helfen, die Kosten für die Erstellung unserer Websites zu decken und stellen sicher, dass der Inhalt für Sie kostenlos bleibt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass wir in irgendeiner Weise Amazon oder einem anderen Unternehmen verpflichtet sind. Ebenso haben sie oder andere Unternehmen keinen Einfluss auf die redaktionelle Berichterstattung, wie wir Produkte bewerten oder ob sie eine positive Bewertung erhalten. Ungeachtet solcher Affiliate-Programme sind wir nicht verantwortlich für den Inhalt oder die Datenschutzrichtlinien dieser Websites oder für Drittanbieter-Werbetreibende, noch für die Art und Weise, wie sie die Informationen verwenden, die sie über Sie sammeln.

SPEICHERUNG UND AUFBEWAHRUNG VON DATEN

Wir speichern personenbezogene Daten für verschiedene Zwecke, und die Dauer, für die wir Ihre Daten aufbewahren, hängt von den von uns erbrachten Dienstleistungen oder Produkten ab. Wir werden Ihre Daten nur für eine angemessene Dauer aufbewahren, die auf dem Zweck basiert, für den wir Ihre Daten verwenden.

Sobald dieser Zweck erfüllt ist, werden wir die Daten sicher löschen oder Ihre Informationen anonymisieren (so dass weder wir noch jemand anders feststellen kann, dass die Daten sich auf Sie beziehen), es sei denn, wir sind gesetzlich, steuerlich oder aus buchhalterischen Gründen verpflichtet, die Daten länger aufzubewahren.

DATENSICHERHEIT

Wir verpflichten uns, die personenbezogenen Daten, die wir speichern, zu schützen, und sichern Ihre Informationen, indem wir geeignete technische und organisatorische Maßnahmen gegen deren unbefugte oder rechtswidrige Verarbeitung sowie gegen deren unbeabsichtigten Verlust, Zerstörung oder Beschädigung ergreifen.

Wo wir Drittanbieter zur Speicherung von Daten einsetzen, haben wir geeignete Vereinbarungen getroffen, um sicherzustellen, dass Ihre personenbezogenen Daten geschützt sind. Darüber hinaus beschränken wir den Zugriff auf Ihre persönlichen Informationen auf diejenigen Mitarbeiter, Agenten, Auftragnehmer und andere Dritte, die ein geschäftliches Bedürfnis haben, diese zu kennen. Wir verlangen auch von Dritten, an die wir personenbezogene Daten übermitteln, dass sie geeignete Sicherheitsmaßnahmen ergreifen. Sie dürfen Ihre personenbezogenen Daten nur gemäß unseren Anweisungen verarbeiten und unterliegen einer Geheimhaltungspflicht.

Unsere Websites ermöglichen es Ihnen möglicherweise, ein Konto zu erstellen oder ein Konto in Ihrem Namen erstellen zu lassen. Wenn dies der Fall ist, werden Sie aufgefordert, ein Passwort zu erstellen. Sie sind dafür verantwortlich, die Vertraulichkeit Ihres Passworts zu wahren, und Sie sind verantwortlich für jeden Zugriff auf oder die Nutzung Ihres Kontos durch Dritte, die Ihr Passwort erhalten haben, unabhängig davon, ob dieser Zugriff oder diese Nutzung von Ihnen autorisiert wurde oder nicht. Sie sollten uns über jede unbefugte Nutzung Ihres Passworts oder Kontos informieren. Wenn Sie glauben, dass Ihr Konto kompromittiert wurde, kontaktieren Sie uns bitte unter dpo@futurenet.com.

INTERNATIONALE DATENÜBERTRAGUNG

Wir betreiben ein globales Geschäft, sodass Ihre personenbezogenen Daten in einem anderen Land als Ihrem Wohnsitzland verarbeitet werden können. Wenn Sie beispielsweise ein britischer Staatsbürger sind, kann es sein, dass Ihre Daten von einem Anbieter oder Dienstleister außerhalb des Vereinigten Königreichs oder des EWR verarbeitet werden, wie zum Beispiel in den Vereinigten Staaten. Sollte eine solche Übertragung uns dazu verpflichten, zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen für Ihre personenbezogenen Daten anzuwenden, etwa gemäß den Datenschutzgesetzen des Vereinigten Königreichs oder der Europäischen Union, werden wir dies tun. Diese Maßnahmen können die Implementierung der International Data Transfer Agreement-Klauseln des Vereinigten Königreichs oder der Standardvertragsklauseln der Europäischen Kommission umfassen, mit zusätzlichen spezifischen Klauseln des Vereinigten Königreichs für Übertragungen personenbezogener Daten an unsere Dienstleister und Geschäftspartner. Soweit anwendbar, können wir auf Ausnahmen gemäß Artikel 49 der DSGVO für die Übertragung und Weiterübertragung personenbezogener Daten, die von Personen im Vereinigten Königreich oder EWR gesammelt wurden, in die Vereinigten Staaten und andere Länder, die die EU nicht als ausreichenden Datenschutz bietend betrachtet, zurückgreifen. Konkret können wir solche Informationen an eine andere Partei gemäß unserer rechtlichen Grundlage für die Verarbeitung übermitteln.

Durch die Nutzung unserer Website, Produkte oder Dienstleistungen oder durch die Interaktion mit uns auf die in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Weise, stimmen Sie der Übertragung, Speicherung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten außerhalb Ihres Wohnsitzlandes, einschließlich außerhalb des EWR, unter den in dieser Datenschutzerklärung genannten Umständen zu. Wenn Sie nicht möchten, dass Ihre Daten auf diese Weise übertragen werden, sollten Sie unsere Website, Anwendungen oder Dienstleistungen nicht nutzen.

SCHUTZ DER PRIVATSPHÄRE VON KINDERN

Wir erkennen die Notwendigkeit an, zusätzlichen Datenschutz in Bezug auf personenbezogene Informationen zu bieten, die wir möglicherweise von Kindern im Zusammenhang mit unseren Produkten und Dienstleistungen sammeln. Einige der Funktionen auf unseren Websites und Anwendungen sind altersbeschränkt, sodass sie nicht von Kindern genutzt werden können, und wir sammeln nicht wissentlich personenbezogene Daten von Kindern im Zusammenhang mit diesen Funktionen. Wenn wir die Absicht haben, personenbezogene Daten von Kindern zu sammeln, ergreifen wir zusätzliche Maßnahmen zum Schutz der Privatsphäre von Kindern, einschließlich:

Eltern über unsere Informationspraktiken in Bezug auf Kinder zu informieren, einschließlich der Arten von personenbezogenen Daten, die wir von Kindern sammeln können, der Verwendungszwecke dieser Informationen und ob und mit wem wir diese Informationen teilen können;

In Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und unseren Praktiken die Zustimmung der Eltern für die Sammlung personenbezogener Daten von ihren Kindern oder für das direkte Versenden von Informationen über unsere Produkte und Dienstleistungen an ihre Kinder einzuholen;

Unsere Sammlung personenbezogener Daten von Kindern auf das zu beschränken, was vernünftigerweise erforderlich ist, um an einer Online-Aktivität teilzunehmen; und

Eltern Zugang zu den personenbezogenen Daten zu gewähren oder die Möglichkeit zu geben, Zugriff auf die von uns gesammelten personenbezogenen Daten ihrer Kinder anzufordern sowie die Möglichkeit, zu verlangen, dass diese Daten geändert oder gelöscht werden.

SOZIALE MEDIEN KONTO

Wir betreiben Konten auf verschiedenen sozialen Medienplattformen. Wenn Sie eines unserer sozialen Medienkonten besuchen, können wir in der Regel nur Informationen sehen, die in Ihrem öffentlichen Profil auf der sozialen Medienplattform gespeichert sind, während Sie in Ihrem Profil eingeloggt sind und unser soziales Medienkonto besuchen; obwohl wir auch Daten verarbeiten können, die Sie uns zur Verfügung stellen, wenn Sie uns kontaktieren (z. B. wenn Sie einen Beitrag erstellen oder uns eine private Nachricht über Facebook senden).

Wenn Sie eines unserer sozialen Medienkonten besuchen, verarbeitet auch der Betreiber der sozialen Medienplattform Ihre Daten, unabhängig davon, ob Sie selbst ein Profil auf der Plattform haben. Die soziale Medienplattform stellt uns auch anonyme Nutzungsstatistiken zur Verfügung, die wir nutzen, um das Nutzererlebnis zu verbessern. Wir haben keinen Zugriff auf die Nutzungsdaten, die der Betreiber des sozialen Netzwerks sammelt, um diese Statistiken zu erstellen. Weitere Informationen zu den Betreibern der sozialen Medien und deren Datenschutzrichtlinien finden Sie hier .

Bestimmte Seiten bieten Dienste an, die es erfordern, dass Sie ein Konto einrichten, bevor Sie diese Dienste in Anspruch nehmen können. Um ein sicheres Konto zu erstellen, können Sie Ihre E-Mail-Adresse und ein Passwort verwenden oder, falls die Seite einen Facebook-Login-Dienst anbietet, sich mit Ihrem Facebook-Konto anmelden. Wenn Sie sich für die Nutzung des Facebook-Login-Dienstes entscheiden, erteilen Sie Facebook die Erlaubnis, bestimmte Profilinformationen mit uns zu teilen. Dies kann Ihren Namen, Ihr Profilbild, Ihre Freundesliste und alle anderen Informationen umfassen, die Ihnen Facebook vor Abschluss des Single-Sign-On-Autorisierungsprozesses mitteilt. Sie steuern, welche sozialen Informationen Sie uns über die Datenschutzeinstellungen auf der jeweiligen Plattform zur Verfügung stellen und welche Berechtigungen Sie im Rahmen des Single-Sign-On-Autorisierungsprozesses erteilen.

Darüber hinaus verwenden einige soziale Medienplattformen, wie Facebook, Cookies, die auf Ihrem Endgerät gespeichert werden, wenn Sie unser soziales Medienkonto besuchen, selbst wenn Sie kein eigenes Profil im Netzwerk haben oder nicht eingeloggt sind. Diese Cookies ermöglichen es der sozialen Medienplattform, Nutzerprofile basierend auf Ihren Präferenzen und Interessen zu erstellen und Ihnen maßgeschneiderte Werbung anzuzeigen. Weitere Informationen zu den von uns verwendeten Cookies finden Sie hier.

WEBINAR- UND EVENT-REGISTRIERUNG

Wenn Sie sich für eine Veranstaltung, ein Webinar oder einen Inhalt auf einer unserer Websites registrieren, können wir Ihre Informationen in unsere Mailinglisten aufnehmen und Informationen, einschließlich personenbezogener Daten, mit den Sponsoren der Veranstaltung, des Webinars oder des Inhalts sowie anderen Partnern und Werbetreibenden (zusammenfassend als „Sponsoren“ bezeichnet) teilen. Dies erfolgt in Übereinstimmung mit den Datenschutzgesetzen des Landes, in dem Sie ansässig sind. Zum Beispiel haben Sie in der EU/UK möglicherweise ausdrücklich Ihre Zustimmung für Marketing von Future-Marken gegeben und separat für die Weitergabe Ihrer Daten an einen „benannten Sponsor“. In den USA könnte durch die Registrierung für ein Webinar oder eine andere Veranstaltung davon ausgegangen werden, dass Sie zugestimmt haben, Marketingmitteilungen per Telefon und/oder E-Mail von Future und den Veranstaltungs-Sponsoren zu erhalten, wenn die Veranstaltung beispielsweise kostenlos war und Sie der Weitergabe und/oder Nutzung Ihrer Daten gemäß dieser Datenschutzerklärung zugestimmt haben.

Unabhängig davon, wo Sie sich befinden, können Sie sich jederzeit von unseren Mitteilungen abmelden, indem Sie den Abmeldelink in der Korrespondenz, die Sie erhalten, folgen, Ihre Marketingpräferenzen ändern oder uns eine E-Mail an unseren DSB oder Datenschutzbeauftragten senden, in der Sie Ihre E-Mail-Adresse, den Markennamen und die Details der Informationen angeben, die Sie nicht mehr erhalten möchten. Sie können auch Ihre Zustimmung (Opt-out) zur Weitergabe Ihrer Daten widerrufen, indem Sie unserem DSB oder Datenschutzbeauftragten eine E-Mail senden, in der Sie „Opt-out of Sharing“ angeben und Ihre E-Mail sowie die Markendetails wie oben beschreiben.

Unser DSB und Datenschutzbeauftragter sind wie folgt zu erreichen:

DSB : Wenn Sie aus dem Vereinigten Königreich/EU stammen, senden Sie bitte eine E-Mail an dpo@futurenet.com.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten durch Sponsoren deren eigene Datenschutzrichtlinie und -praktiken unterliegt, für die wir nicht verantwortlich sind.

WEBSEITEN-BENACHRICHTIGUNGEN (POP-UPS)

Wir bieten Nachrichten und Updates zu unseren Websites über Push-Benachrichtigungen oder „Pop-ups“ an. Dies ist ein kostenloser Service. Die Benachrichtigungen werden nur an Sie gesendet, wenn Sie auf einen Button geklickt haben, um dies zuzulassen (es kann sein, dass Sie versehentlich ausgewählt haben, Benachrichtigungen zu erhalten).

Wir haben keine Kontrolle über Ihr Abonnement von Benachrichtigungen, da dies von Ihrem Browser und Gerät gesteuert wird. Wir speichern keine erkennbaren Daten über Sie oder Ihr Gerät im Zusammenhang mit dem Push-Benachrichtigungsdienst.

Wenn Sie sich von der Empfang von Benachrichtigungen abmelden möchten, folgen Sie bitte den Anweisungen hier:

Pushly – https://documentation.pushly.com/faq/web-browser-push/how-to-unsubscribe

OneSignal – https://documentation.onesignal.com/docs/unsubscribe-from-notifications

Wenn Sie zusätzliche Unterstützung im Zusammenhang mit Push-Benachrichtigungen benötigen, wenden Sie sich bitte an das Team unter push.notifications@futurenet.com

DATENSCHUTZRECHTE – VERBRAUCHER AUS DEM VEREINIGTEN KÖNIGREICH UND DER EU

Sie haben das Recht, Folgendes anzufordern:

Zugriff auf die personenbezogenen Daten, die wir über Sie gespeichert haben.

Die Berichtigung Ihrer personenbezogenen Daten, wenn diese falsch, veraltet oder unvollständig sind.

Die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten.

Dass wir die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten für Direktmarketing einstellen, wenn Sie widersprechen.

Dass wir die auf Einwilligung basierende Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einstellen, nachdem Sie diese Einwilligung widerrufen haben.

Das Recht, die Übertragung Ihrer Daten an einen anderen Dienstanbieter zu verlangen.

Ihr Recht auf Widerruf der Einwilligung

Wann immer Sie uns Ihre Einwilligung zur Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten gegeben haben, haben Sie das Recht, Ihre Meinung jederzeit zu ändern und diese Einwilligung zu widerrufen.

Wo wir uns auf unser berechtigtes Interesse stützen

In Fällen, in denen wir Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage unseres berechtigten Interesses verarbeiten, können Sie uns bitten, dies aus Gründen, die mit Ihrer persönlichen Situation zusammenhängen, zu stoppen. Wir müssen dies dann tun, es sei denn, wir glauben, dass wir einen legitimen, überwiegenden Grund haben, die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten fortzusetzen.

Direktmarketing

Sie haben das Recht, die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten für Direktmarketing-Aktivitäten über alle Kanäle oder ausgewählte Kanäle zu stoppen. Wir müssen immer Ihrem Wunsch entsprechen. Denken Sie daran, dass Sie Direktmarketing-Nachrichten jederzeit abbestellen können, indem Sie auf den Abmeldelink in einer unserer E-Mails klicken oder unseren DSB kontaktieren .

Dies gilt auch, wenn Sie zugestimmt haben, Marketing von Konzernunternehmen zu erhalten.

Ausübung Ihrer Rechte

Wenn Sie eines Ihrer Rechte ausüben möchten, kontaktieren Sie bitte den Datenschutzbeauftragten:

Per Post: Future Publishing Limited, Quay House, The Ambury, Bath BA1 1UA; oder

Per E-Mail: Wenn Sie ein Verbraucher sind, senden Sie bitte eine E-Mail an dpo@futurenet.com . Wenn Sie ein Mitwirkender sind, senden Sie bitte eine E-Mail an privacy_futurestudios@futurenet.com .



Es wäre sehr hilfreich für uns, wenn Sie Ihren vollständigen Namen, Ihre Postleitzahl, Angaben zu dem Service, den Sie nutzen, und/oder Informationen zu Ihrem Zeitschriftenabonnement angeben, wenn Sie uns kontaktieren.

Möglicherweise müssen wir spezifische Informationen von Ihnen anfordern, um Ihre Identität zu bestätigen und Ihr Recht auf Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten (oder zur Ausübung eines anderen Rechts) sicherzustellen. Wenn Sie eine dritte Partei autorisiert haben, eine Anfrage in Ihrem Namen zu stellen, werden wir diese bitten, nachzuweisen, dass sie Ihre Erlaubnis dazu hat. Dies ist eine Sicherheitsmaßnahme, um sicherzustellen, dass personenbezogene Daten nicht an Personen weitergegeben werden, die keinen Anspruch darauf haben. Wir können Sie auch kontaktieren, um weitere Informationen zu Ihrer Anfrage anzufordern. Wir bemühen uns, auf alle legitimen Anfragen innerhalb eines Monats zu reagieren. Gelegentlich kann es länger als einen Monat dauern, wenn Ihre Anfrage besonders komplex ist oder Sie mehrere Anfragen gestellt haben. In diesem Fall werden wir Sie benachrichtigen und Sie auf dem Laufenden halten.

EU-Vertreter

Um der Datenschutz-Grundverordnung (2016/679) zu entsprechen, haben wir einen europäischen Vertreter benannt. Wenn Sie ihn kontaktieren möchten, lauten die Kontaktdaten wie folgt:

Bird & Bird GDPR Representative Services Ireland

Deloitte House

29 Earlsfort Terrace

Dublin 2

D02 AY28

EUrepresentative.Future@twobirds.com

Hauptkontakt: Vincent Rezzouk-Hammachi

ÄNDERUNGEN DER DATENSCHUTZRICHTLINIE

Wir überprüfen diese Datenschutzerklärung jährlich und können sie von Zeit zu Zeit auch ändern. Daher empfehlen wir Ihnen, sie regelmäßig zu überprüfen. Wenn wir wesentliche Änderungen vornehmen, werden wir uns bemühen, Ihnen eine angemessene Benachrichtigung zu geben, bevor diese Änderungen in Kraft treten.

WEITERE INFORMATIONEN

Weitere Informationen zu Cookies finden Sie unter http://www.allaboutcookies.org/ und Informationen zur Verwaltung von Cookies können Sie in unserer Cookies-Richtlinie nachlesen.

Informationen zum Direktmarketing finden Sie auf der Website der Direct Marketing Association: https://dma.org.uk/

Um sich von allen E-Mails abzumelden, kontaktieren Sie bitte: dpo@futurenet.com

Wenn Sie der Meinung sind, dass dies notwendig ist, haben Sie auch jederzeit das Recht, eine Beschwerde bei Ihrer lokalen Datenschutzaufsichtsbehörde einzureichen. Wir würden jedoch die Gelegenheit schätzen, Ihre Bedenken zu klären, bevor Sie eine Aufsichtsbehörde kontaktieren. Bitte ziehen Sie in Erwägung, zunächst unseren EU-Vertreter oder alternativ unseren Datenschutzbeauftragten zu kontaktieren.