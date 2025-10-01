Dieser smarte Rucksack hat einen eingebauten Tracker – so geht dein Gepäck nie wieder verloren

KURZE ZUSAMMENFASSUNG Scapade hat gerade seinen neuen AirPack Rucksack auf den Markt gebracht, der ein schlankes, modernes Design mit Apples Find My-Technologie kombiniert, um deine Tasche im Auge zu behalten. Er ist jetzt im Online-Shop von Scapade für 149,99 Euro erhältlich.

Heutzutage sind die besten Rucksäcke für alle Eventualitäten ausgestattet – von Regenschirmhaltern bis hin zu besonders robusten, verstärkten Materialien. Doch jetzt gibt es einen Neuzugang, der noch einen Schritt weitergeht: Die Reise- und Lifestyle-Tech-Marke Scapade hat in Großbritannien den AirPack Backpack vorgestellt, speziell zugeschnitten für den modernen, digitalen Lifestyle von so vielen Menschen.

Der AirPack ist TSA-zertifiziert, überzeugt mit einem schlanken, modernen Design und integriert clever Apple’s „Find My“-Technologie – perfekt für Vielreisende, Technikfans und, um ehrlich zu sein, für alle, die dazu neigen, ihr Gepäck mal zu verlegen.

(Image credit: Scapade)

Im Inneren befindet sich ein gepolstertes Fach für Laptops bis zu 15,6 Zoll sowie 28 Liter gut organisierter Stauraum für Dokumente, Zubehör und Alltagsgegenstände.

Der Rucksack verfügt zudem über ein vorinstalliertes Find-My-Modul mit Ein-Knopf-Aktivierung, kabellosem Laden und einem blinkenden Hinweislicht zum Tracking. Trotz seines Fassungsvermögens bleibt er mit 1,3 kg relativ leicht und misst nur 29,5 × 20 × 45 cm.

(Image credit: Scapade)

Der AirPack Rucksack ist ab sofort im Online-Shop von Scapade für 149,99 Euro erhältlich. Für einen so smarten Rucksack ist das meiner Meinung nach absolut fair.