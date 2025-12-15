Dysons neue Staubsauger sind endlich erhältlich – ich habe sie ausprobiert und dieses Modell lohnt sich am meisten

KURZE ZUSAMMENFASSUNG Dyson hat gerade drei neue Reinigungsprodukte aus seiner Staubsaugerreihe vorgestellt: den Pencil Vac, Spot+Scrub und Clean+Wash. Die Geräte wurden zwar schon zuvor angekündigt, sind jetzt aber endlich erhältlich. Die Preise starten bei 429,99 Euro.

Dyson rundet ein erfolgreiches Jahr mit der Veröffentlichung von drei neuen Bodenreinigungsprodukten ab. Der PencilVac, Spot+Scrub und Clean+Wash wurden bereits Anfang des Jahres angekündigt und sind nun endlich erhältlich. Nachdem ich sie in Aktion gesehen habe, ist klar, welches Modell ich mir persönlich kaufen würde.

2025 war ein arbeitsreiches Jahr für Dyson. Die Marke hat eine ganze Reihe neuer Produkte auf den Markt gebracht, darunter Luftreiniger und sogar neue Haarstyling-Formeln . Passend zu seinen Wurzeln beendet Dyson das Jahr nun mit der Einführung eines Trios von Bodenreinigungsprodukten, die im Laufe des Jahres 2025 angekündigt wurden.

Das erste der drei Modelle ist der Dyson PencilVac, der bereits im Mai 2025 angekündigt wurde . Es ist Dysons bisher schlankster kabelloser Staubsauger, mit nur 38 mm Durchmesser. Im Inneren arbeitet eine kleinere, aber schnellere Version des Dyson-Hyperdymium-140k-Motors.

Der Dyson PencilVac nutzt Dysons erstes konisches Bürstenwalzen-Design für den Reinigungsaufsatz und erreicht bis zu 14.000 Umdrehungen pro Minute. Die Bürstenwalze besteht aus vier flauschigen Kegeln, die Haare und Schmutz nach außen befördern und so Verwicklungen vermeiden. Der gesamte Kopf lässt sich zudem in mehrere Richtungen schwenken, um mehr Schmutz aufzunehmen.

Was mich beim Ausprobieren des Dyson PencilVac am meisten beeindruckt hat, war das Staubkompressionssystem im Behälter. Durch das extrem schlanke Design würde man einen kleinen Staubbehälter erwarten, tatsächlich ist er aber überraschend geräumig. Luft wird genutzt, um Staub und Schmutz zusammenzupressen und so den Platz optimal auszunutzen. Entleert wird der Behälter per Druckmechanismus, ähnlich wie bei einer Spritze.

Der zweite Neuzugang ist der Dyson Spot+Scrub AI Wet and Dry Robot Vacuum. Roboterstaubsauger sind ein Bereich, in dem Dyson im Vergleich zu anderen Produktkategorien bisher weniger aktiv war. In den letzten Jahren hat die Marke diesen Bereich aber zunehmend für sich entdeckt.

Das letzte und bislang einzige weitere Robotermodell von Dyson war der 360 Vis Nav aus dem Jahr 2024. Er konnte nur saugen. Der neue Dyson Spot+Scrub saugt und wischt. Damit entspricht er deutlich mehr dem, was man heute von modernen Saugrobotern erwartet.

Der Dyson Spot+Scrub besitzt eine frontseitige Kamera, die KI- und LiDAR-Technologie nutzt, um dein Zuhause zu kartieren und über 200 Objekte zu erkennen. Er erkennt zudem unterschiedliche Flecken und fährt bei Bedarf mehrfach über verschüttete Stellen, um sie gründlich zu reinigen.

Ich konnte den Dyson Spot+Scrub während der IFA 2025 im Dyson Demo Store in Berlin sehen und war sofort vom neuen Design angetan. Die selbstreinigende Nasswalze arbeitet mit zwei Wassertanks und einem 12-Punkte-Hydrationssystem, das frisches, erwärmtes Wasser auf den Boden bringt. Wenn du mich fragst, ist der Dyson Spot+Scrub ganz klar das Produkt, das ich mir aus diesen neuen Veröffentlichungen kaufen würde.

Das soll den dritten und letzten Neuzugang, den Dyson Clean+Wash Hygiene Hard Floor Cleaner, aber nicht schmälern. Ähnlich wie der Dyson Wash G1 ist der Clean+Wash ein Nass- und Trockengerät. Er wischt den Boden mit Dysons besonders saugfähiger Walze und nimmt den Schmutz direkt im Auffangbehälter auf.

Der Unterschied zwischen dem Dyson Clean+Wash und dem Wash G1 liegt bei den Wassertanks. Beim Wash G1 saßen Frisch- und Schmutzwassertank getrennt an der Vorderseite. Beim Clean+Wash befindet sich der Frischwassertank vorne, der Schmutzwassertank sitzt direkt im Walzenkopf.

Alle drei neuen Dyson-Bodenreiniger sind jetzt endlich bei Dyson erhältlich. Sowohl der PencilVac als auch der Clean+Wash kosten 429,99 Euro. Der Spot+Scrub liegt bei 1.049,99 Euro.