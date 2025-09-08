Arcam stattet seine Vollverstärker mit Upgrades aus, um die Messlatte für Hi-Res Bluetooth höher zu legen

Kurze Zusammenfassung Arcam hat seine Vollverstärker A5, A15 und A25 mit deutlichen Upgrades aufgefrischt. Die neuen Versionen bieten jetzt LE Audio, Auracast und aptX Lossless für eine bessere Bluetooth-Verbindung. Zudem wurden die interne Elektronik und die Filterung erheblich verbessert, um die Leistung zu steigern.

Arcam hat seine drei hochleistungsfähigen Vollverstärker der Radia A-Serie kräftig aufpoliert.

Die Modelle A15+ und A25+ haben jetzt HDMI eARC-Eingänge. Außerdem bekommen sie und der neue A5+ die neueste Bluetooth-Plattform von Arcam, inklusive Bluetooth 5.4, LE Audio, Auracast, Snapdragon Sound und aptX Lossless.

Optisch unterscheiden sich die Verstärker kaum von den bestehenden A5, A15 und A25 Modellen und auch preislich bleibt alles ähnlich (außer für US-Kunden). Trotzdem sorgen die wesentlichen Upgrades für eine deutlich verbesserte Klangklarheit.

Arcam A5+, A15+ und A25+: Hauptmerkmale und Preise

Der A5+ ist ein 2 x 50W Class A/B Verstärker und der A15+ bietet 80W pro Kanal.

Beide haben einen 24-Bit/192kHz ESS ES9018 DAC und eine integrierte Moving Magnet Phonostufe. Der A5+ hat verfeinerte Interna und eine geringere Stromversorgungsimpedanz, und der A15+ hat einen verbesserten Transformator, der unerwünschten Strom reduziert.

Der A25+ ist ein Class G Verstärker mit 100W pro Kanal und wurde aufgefrischt, um optisch näher am ST25 Streamer zu sein.

Er hat einen zusätzlichen DAC für seine SPDIF-Eingänge (einen weiteren ES9018) und eine erheblich verbesserte Version von Arcams neuem Transformator, plus Verbesserungen bei der Stromversorgungsregelung und Netzfilterung.

Preislich sind die Plus-Modelle ähnlich wie die auslaufenden Versionen. Der A5+ kostet 863 Euro und der A15+ 1.382 Euro, obwohl der A25+ auf 1.959 Euro gestiegen ist.

Aber in den USA sieht es nicht so gut aus – vermutlich aufgrund von Importzöllen. Dort können Audiophile mit $1.199 für den A5+, $1.499 für den A15+ und $1.999 für den A25+ rechnen. Das ist ein Preisanstieg von $400 bis $500 pro Produkt.

Alle drei Verstärker werden später in diesem Monat, September 2025, in den Verkauf gehen.