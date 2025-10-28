Bang & Olufsen feiert sein 100-jähriges Bestehen mit limitierten Sondereditionen

Die Luxus-Audiomarke feiert ihre Geschichte stilvoll

Bang &amp; Olufsen Centennial Collection
Die Luxus-Audiomarke Bang & Olufsen wird dieses Jahr 100 Jahre alt und startet die Feierlichkeiten mit einer Reihe von Sondereditionen ihrer beliebten Produkte. Mit der „The Centennial Collection“ zelebriert die Marke ihre Leidenschaft für kompromisslosen Klang und außergewöhnliches Design.

Die Kollektion greift einige Designelemente aus der Geschichte der Marke auf. Dazu gehören die karierten Grillmuster aus frühen Radiodesigns und lebendige Farboptionen aus den 70er und 80er Jahren.

In der Kollektion gibt es drei Modelle, die diese besondere Jubiläumsedition erhalten. Den Anfang macht der Beoplay H100, der in einem wunderschönen Farbton namens Century Brown erscheint. Dazu kommen ein Lederkopfbügel in Century Red und feine Details in Century Blue.

Auch der Beosound A5 bekommt ein Update. Sein Grill zeigt das neue Century Weave-Finish, das sich harmonisch vom gebürsteten Aluminiumrahmen abhebt, während der Ledergriff und das Kabel in Century Red und Century Blue gehalten sind.

Zum Abschluss gibt es den Beosound A9, der in Century Blue erhältlich ist. Die Sonderedition dieses Modells kommt mit dem Kvadrat-Stoff Centennial Cadence sowie einem Ring und Beinen aus gebürstetem Aluminium und erinnert an die ikonischen B&O-Geräte der 1980er-Jahre

Jedes Produkt ist mit dem Est. 1925-Jubiläumslogo der Marke versehen, zusammen mit einer Hommage an die Vision ihrer ursprünglichen Gründer. Darauf zu lesen ist: „Ein unermüdlicher Wille, nur das Beste zu schaffen.“

Die Preise gestalten sich wie folgt:

Swipe to scroll horizontally
Row 0 - Cell 0

Beosound A5 Century Weave

Beoplay A9 Century Blue

Beoplay H100 Century Brown

GBP

£1.250

£3.800

£1.500

EUR

€1.500

€4.500

€1.800

USD

$1.750

$5.500

$2.300

AUD (ca.)

$2.575

$7.850

$3.100

Es gibt keine Informationen darüber, ob die Modelle nur in begrenzter Stückzahl erscheinen. Vermutlich werden sie, wenn überhaupt, nur dieses Jahr erhältlich sein. Auf jeden Fall lohnt es sich, eines davon zu holen – egal, ob du schon Bang-&-Olufsen-Fan bist oder einfach etwas Besonderes suchst. In der Kollektion ist für alle etwas dabei.

