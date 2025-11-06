Bang & Olufsen macht Premium-Sound jetzt erschwinglicher – dank des neuen „Reloved“-Services

Kurze Zusammenfassung Bang & Olufsen bietet jetzt sorgfältig kuratierte, zertifizierte und generalüberholte Produkte mit einer dreijährigen Garantie an. Die Auswahl umfasst einige echte Audio-Ikonen – darunter auch den Beoplay 2000.

Bang & Olufsen hat ein neues Programm namens Reloved eingeführt, um die Lebensdauer seiner ikonischen Audioprodukte zu verlängern.

Das Programm kombiniert Recycling und Wiederverkauf. Es garantiert geprüfte Qualität und macht hochwertige B&O-Produkte einem größeren Publikum zugänglich.

Mit Reloved nimmt Bang & Olufsen eingetauschte Produkte zurück, überprüft und überholt sie bei Bedarf mit originalen Ersatzteilen. Anschließend werden sie mit Zertifizierung und einer dreijährigen Garantie wieder zum Verkauf angeboten.

Damit spricht das Unternehmen ein echtes Problem beim Kauf teurer Gebrauchtgeräte an – insbesondere, wenn sie von privaten Verkäufer*innen stammen. Denn aus eigener Erfahrung weiß ich, dass so ein Kauf ohne Garantie schnell zum Risiko werden kann.

Drei Jahre Garantie sind bei gebrauchten Produkten zudem wirklich selten. Normalerweise bin ich eher einjährige oder noch kürzere Laufzeiten gewohnt.

Reloved folgt damit dem Prinzip geprüfter Gebrauchtwagenprogramme von Luxusautoherstellern: Man zahlt vielleicht etwas mehr, spart sich dafür aber das Risiko.

Die Angebote zeigen Fotos des tatsächlichen Produkts, das du erhältst, keine generischen Produktbilder. (Image credit: Bang & Olufsen)

Spart man damit wirklich Geld?

Reloved bringt monatliche Produkt-„Drops“ heraus, die sich jeweils auf bestimmte Modelle konzentrieren. Der erste Drop umfasst den Beoplay P2, Beoplay A2, Beosound Edge, Beosound 3000 und Beogram 2000. Der nächste ist bereits für den 12. November geplant.

Alle Produkte werden nach Zustand bewertet – von Mint über Excellent bis Good – und einzeln fotografiert. Du bekommst also genau das, was du siehst. Beim ersten Drop kostete ein Beosound 3000 in ausgezeichnetem Zustand rund 2.495 Euro, in gutem Zustand etwa 2.213 Euro.

Ein Beoplay A2 im Neuzustand ist derzeit für etwa 260 Euro erhältlich.

Die Produkte sind nur in begrenzter Stückzahl verfügbar; zum Zeitpunkt des Schreibens scheinen die Beosound 3000 und Beogram 2000 bereits ausverkauft zu sein.

Bang & Olufsen erklärt dazu: „Die Produkte werden basierend auf der Verfügbarkeit authentischer Ersatzteile und ihrer zeitgenössischen Relevanz ausgewählt, um sicherzustellen, dass jedes Stück weiterhin so schön funktioniert, wie es entworfen wurde.“

Reloved ist derzeit in Großbritannien, Norwegen, der Schweiz und der EU verfügbar. Ob das Programm in weiteren Regionen eingeführt wird, ist bisher unklar.