Bowies legendäres Hi-Fi-System kehrt als extrem limitierte Edition zurück

Kurze Zusammenfassung Zum 60. Jubiläum eines Designklassikers hat Brionvega eine Sonderedition seines ikonischen Radiofonografo Hi-Fi-Systems gelauncht. Das legendäre System aus den 1960er-Jahren hatte damals schon eine ganze Reihe prominenter Fans, darunter sogar David Bowie.

Das Brionvega Radiofonografo Hi-Fi-System sorgte schon 1965 für großes Staunen und begeisterte eine ganze Reihe berühmter Fans, darunter David Bowie. Jetzt ist das stilvolle Setup als streng limitierte Edition zurück.

Der Radiofonografo ist nicht nur für sein markantes Design bekannt, sondern auch für seine beeindruckende Klangqualität. Entworfen von Achille und Pier Giacomo Castiglioni, gilt das modulare System als echtes Highlight des Industriedesigns. So sehr, dass es sowohl im Museum of Modern Art in New York als auch im Triennale Design Museum in Mailand ausgestellt ist.

Vom neuen limitierten Modell gibt’s nur 60 Stück – passend zum 60. Jubiläum. Es ist die bisher modernste Version des Klassikers. Du solltest zwar keine Hightech-Spielereien erwarten, aber der Sound wurde über die Jahre immer wieder verbessert und passt jetzt perfekt zum ikonischen Design.

(Image credit: Brionvega)

Brionvega Radiofonografo 60th Anniversary Edition: Hauptmerkmale

Die neue Edition wurde gemeinsam mit der Künstlerin Elena Salmistraro entwickelt. Sie sagt, das ikonische Design führe „zu einem Projekt, das weder funktionale noch formale Änderungen braucht, weil es in seiner Essenz perfekt ist“.

Das Modell kommt in einem sanften Grün mit warmen Tabak-Details, zum Beispiel bei den Lautsprechergittern und Bedienelementen. Die matte schwarze Aluminium-Basis bleibt dem Original treu, aber oben wartet etwas Moderneres: ein von Pro-Ject gefertigter Plattenspieler mit Ortofon-Tonabnehmer.

(Image credit: Brionvega)

Der Rest der Jubiläumsausgabe bleibt ganz old-school – mit AM- und FM-Radio, aber ohne DAB, Streaming-Dienste oder Bluetooth. Dafür bekommst du ein Paar RCA-Eingänge und einen Kopfhöreranschluss.

Wie das Original ist auch die neue Edition ein echtes Design-Highlight und ist ab sofort bei Brionvega in Mailand erhältlich.

Der Preis wird nur auf Anfrage genannt, aber günstig ist sie sicher nicht. Der Standard-Radiofonografo liegt bei rund 14.000 €, frühere Sondereditionen kosteten sogar bis zu 22.000 €.