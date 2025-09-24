Cambridge Audio Plattenspieler und Ohrhörer bekommen mit Maharishi ein Style-Update

Kurze Zusammenfassung Cambridge Audio hat mit der Streetwear-Marke Maharishi zusammengearbeitet, um zwei auffällige Editionen seiner Melomania A100 Ohrhörer und des Alva ST Plattenspielers zu kreieren. Die Ohrhörer sind in Deutschland noch nicht erhältlich, sind aber bald bestellbar, der Plattenspieler folgt „später in diesem Jahr“.

Cambridge Audio hat sich mit der britischen Modemarke Maharishi und Soul-II-Soul-Legende Jazzie B zusammengetan, um den Melomania A100 Ohrhörern und dem Alva ST Plattenspieler einen Streetstyle zu verpassen.

Das Ergebnis sieht nicht nur gut aus, sondern klingt auch so, wie man es erwartet. Helle Details auf einem olivfarbenen Finish, inspiriert von Maharishis typischen Camouflage-Mustern und einer „pazifistischen Neuinterpretation militärischer Ästhetik“.

Ich liebe das Design, vor allem beim Plattenspieler. Es wirkt ungewöhnlich und funktional – wie Teil eines Street-Sound-Systems –, obwohl er natürlich eigentlich das Herzstück einer heimischen Hi-Fi-Anlage sein soll.

Cambridge Audio Maharishi Alva ST und Melomania A100: Hauptmerkmale und Preise

Der Alva ST ist ein erschwinglicher Riemen-Plattenspieler mit Bluetooth aptX HD für Kopfhörer oder aktive Lautsprecher, einem Druckguss-Aluminium-Plattenteller und einem Dämpfungs-MDF-Chassis mit Aluminium-Deckplatte.

Er verfügt über einen integrierten, zuschaltbaren Phono-Vorverstärker, und der Tonarm kommt mit einer abnehmbaren Headshell. Die neue Maharishi-Version wird später in diesem Jahr erhältlich sein, zu einem Preis von etwa 749 Euro.

(Image credit: Cambridge Audio)

Die Melomania A100 Ohrhörer sind beeindruckend und erschwinglich. Wie wir schon in unserem Melomania A100 Test festgestellt haben, lenkt ihr sonst eher unscheinbares Äußeres von dem ab, was für wirklich klangstarke Ohrhörer spricht. Sie setzen die Cambridge-Tradition fort, Soundqualität zu liefern, die weit über dem Preisniveau liegt.

Meiner Meinung nach sieht die neue Edition in der auffälligen Oliv- und Orange-Variante von Maharishi deutlich besser aus – die Ohrhörer versprühen regelrecht Old-School-Land-Rover-Vibes.

(Image credit: Cambridge Audio)

Der Preis des Paares liegt ganz leicht über dem Preis der Standard-A100s, die für 139 Euro eingeführt wurden. Die Cambridge Audio Maharishi Melomania haben einen Preis von 160 Euro.

Sie sind bald bei Cambridge Audio, Maharishi und ausgewählten Händlern erhältlich.