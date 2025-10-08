Canors High-End-DAC kommt mit Röhren und einem überraschenden CD-Player

Kurze Zusammenfassung Canors Gaia C2 ist ein Hochleistungs-DAC mit mehreren Röhren, einer isolierten Stromversorgung und extrem kurzen Signalwegen. Ungewöhnlich für einen DAC hat er auch ein hochpräzises CD-Laufwerk. Er kostet allerdings 6.749 €, also eine High-End-Anschaffung und noch mehr.

Viele High-End-CD-Player haben einen DAC. Aber nicht viele High-End-DACs haben einen CD-Player. Das macht den Canor Gaia C2 sehr ungewöhnlich. Er ist im Grunde ein hochwertiger Digital-Analog-Wandler mit Röhrenausgang, aber auch mit einem integrierten, hochpräzisen CD-Transportlaufwerk.

Canor besteht darauf, dass dies in erster Linie ein DAC und in zweiter Linie ein CD-Player ist, vermutlich weil man möchte, dass du dich auf die DAC-Spezifikationen konzentriest. Und das ist klug, denn diese Spezifikationen sind beeindruckend und versprechen, die Wärme der Röhrenverstärkung mit der Präzision von Hi-Res-Audio zu kombinieren.

Canor kennt sich mit Röhren aus: 1995 brachte man den ersten Edelstahl-Röhrenverstärker auf den Markt. Und führte auch Anfang dieses Jahres einen 4-in-1-Hybrid-Verstärker Virtus A3 ein, der Class A-Röhren- und Class AB-Transistorverstärkung kombiniert.

Der Gaia C2 hat USB-, koaxiale, TOSLINK- und AES/EBU-Eingänge für externe digitale Audioquellen, und es gibt TOSLINK- und koaxiale Digitalausgänge sowie sowohl symmetrische XLR- als auch unsymmetrische RCA-Ausgänge für das analoge Audio.

Sie sind in einem massiven Aluminiumgehäuse untergebracht, das 18 kg wiegt und in zwei Farboptionen erhältlich ist – Schwarz oder Silber.

(Image credit: Canor)

Canor Gaia C2 DAC: Hauptmerkmale und Preise

Der Gaia C2 ist mit Dual-Mono-24-Bit-Texas-Instruments-PCM1792A-DAC-Chips ausgestattet, die PCM-Audio von 44,1 kHz bis 192 kHz sowie DSD64, 128 und 256 unterstützen.

Dein Ausgang wird dann durch den dedizierten Röhrenausgang geleitet, der zwei 12AX7-Röhren, zwei 6922 (E88CC)-Röhren, eine 6CA4EH-Röhre und hochwertige Mundorf-Kondensatoren enthält. Das Ergebnis, so Canor, „verbindet die warmen Eigenschaften von Röhren mit der präzisen Leistung einer digitalen Quelle“.

Der Gaia verfügt über einen mechanisch isolierten, vakuumversiegelten Leistungstransformator, einen Eingangsleistungsfilter, kurze Signalwege, "supersymmetrische" passive Filter und eine Auswahl von zwei digitalen Filteroptionen – Natural und Dynamic.

Er ist in einem Design eingeschlossen, das es schafft, Retro-Elemente – ein großes orangefarbenes Punktmatrix-Display – mit Praktikabilität zu kombinieren, da dieses Display auch aus der Ferne sehr gut lesbar ist.

Der Gaia C2 ist jetzt bei Canor erhältlich, zum Preis von 6.749 €. Das entspricht ungefähr £5.887 / $7.917 / AU$11.982 bei den heutigen Wechselkursen.