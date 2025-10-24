Der Luxus-Plattenspieler von VPI ist ein echtes Topmodel – und gebaut für die Ewigkeit

Kurze Zusammenfassung VPI-Plattenspieler sorgen nicht nur für erstklassigen Klang – sie haben auch schon auf der Leinwand und im TV für Aufsehen gesorgt. Jetzt gibt es ein neues, zukunftssicheres Modell für dein Stereo-Setup.

VPI-Plattenspieler sind nicht nur im Wohnzimmer, sondern auch auf der Leinwand und im TV zu Stars geworden – von Filmen wie Indecent Proposal bis hin zu Serien wie Billions und Black Mirror. Sogar das Weiße Haus hat seine Zustimmung gegeben – während seiner Amtszeit schenkte Joe Biden dem australischen Premierminister einen VPI-Plattenspieler. Jetzt bringt VPI mit dem neuen Modell ein Stück dieses Glamours direkt ins heimische Wohnzimmer.

Der neue VPI Model One beeindruckt mit einer erstklassigen Ausstattung, doch das wichtigste Feature ist seine Zukunftssicherheit: Mit neuen Komponenten kannst du dein Model One auf Model Two oder Model Three aufrüsten.

Eine modulare Idee ist dabei nicht neu – Linn macht das seit Jahrzehnten mit dem Sondek LP12 – für VPI ist es aber Premiere. Auf dieser Basis startet die Marke jetzt die „Forever Series“.

(Image credit: VPI)

VPI Model One: Hauptmerkmale und Preise

Der VPI Model One ist der erste Plattenspieler von VPI mit dem neuen 3-Punkt-Federungssystem, das Motorgeräusche sowie interne und externe Vibrationen minimiert. Er sitzt auf einem soliden Korpus aus schwarzer Esche und kommt mit einer klaren Staubschutzhaube, die seine „Hollywood“-Optik zeigt.

Das Plattenteller- und Motor-Modul des Model One ist so konzipiert, dass es sich einfach tauschen, warten und einstellen lässt. Das Antriebsmodul ist auf einer dicken, gedämpften Aluminiumplatte montiert, um Vibrationen zu reduzieren. Der Riemenantrieb verfügt über ein invertiertes Lager, das die Kontaktfläche minimiert und Reibung verringert.

Der Tonarm ist ein 10-Zoll S-förmiges Modell aus massivem Aluminium, um Resonanzen zu vermeiden. Der Tonarmkopf bietet Einstellmöglichkeiten für Azimuth und vertikales Tracking, die Verbindung zu den RCA-Anschlüssen erfolgt über ein durchgehendes Kupferkabel.

Der VPI Model One wird in Großbritannien von Renaissance Audio vertrieben und ist aktuell für £6.450 erhältlich (ca. 7.410 Euro).