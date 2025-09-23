Die 80er sind zurück – und die Retro-Kollektion von Philips ist echt cool

Philips hat aktuell einiges zu feiern – schließlich steht das 100. Jubiläum des Unternehmens an. Zuerst begeisterte die Marke mit dem Retro-Stil der Plattenspieler in der Century-Reihe.

Jetzt geht Philips aber noch einen Schritt weiter und bringt eine neue Reihe an Klassikern im 80er-Look zurück. Die Kollektion trägt den Namen Moving Sound und präsentiert sich in knalligem Gelb – inspiriert von den ikonischen Kassetten-Playern vergangener Zeiten.

Der Zeitpunkt könnte kaum besser sein: Nachdem die 90er bereits ihr Comeback gefeiert haben, ist nun die 80er-Welle in Modefragen voll im Gange – und die macht offenbar auch vor Consumer-Tech nicht Halt.

Das steckt in der Philips Moving Sound-Serie, die ab Mitte 2026 erhältlich sein soll:

MS80 – oder auch: The Tube

Wie eine klassische Kassetten-Stereoanlage ist The Tube ein tragbarer Bluetooth-Lautsprecher, komplett mit Tragegriff und integriertem Schultergurt.

Obwohl er sich nicht auf ein bestimmtes Philips-Modell der Vergangenheit bezieht, erinnert seine gelbe Oberfläche an einen Neon-Ghettoblaster aus dieser Ära. Auch die Größe ist mit über 50 cm Breite und 20 cm Höhe nicht weit davon entfernt.

Die Leistung von The Tube beruht auf zwei 5-Zoll-Tieftönern und einem Paar 1,5-Zoll-Hochtönern, die dank der seitlich abstrahlenden passiven Radiatoren für einen kräftigen Bass sorgen.

Der neueste Bluetooth-Standard ermöglicht integriertes Auracast für die Einrichtung mehrerer Lautsprecher oder Musikwiedergabe über einen USB-Anschluss.

The Tube verfügt über ein integriertes Farbdisplay zur Steuerung, das zur Unterhaltung eine animierte Musikkassette anzeigt und die integrierte Lichtshow des Lautsprechers begleitet. Ein wahrer Partylautsprecher.

MS50 – oder auch: The Roller

Dieses Modell ist eine direkte Referenz an den ursprünglichen The Roller, einen visuell ikonischen Kassettenplayer, der als moderner, tragbarer Bluetooth-Lautsprecher neu interpretiert wurde. Auch er ist in leuchtendem Gelb gehalten.

Er verfügt über einen eingebauten Tragegriff, zwei Hochtöner und zwei Tieftöner mit passiven Bassradiatoren für satte Tiefen und kann dank des neuesten Bluetooth-Standards über Auracast mit mehreren Lautsprechern verbunden werden.

Wie The Tube hat auch The Roller ein integriertes Farbdisplay zur Steuerung, das zudem eine animierte Kassette zeigt – als Anspielung auf seine Wurzeln. Wer mag, kann alternativ die Philips Entertainment App zur Steuerung nutzen.

MS5 und MS1 – oder: The Buds und The Bingo

Die 80er-Reihe umfasst auch Kopfhörer, mit einem Paar On-Ear- und Ohrhörern, die ebenfalls Teil der leuchtend gelben Reihe sind.

The Buds bieten Spatial Audio und aktive Geräuschunterdrückung (ANC), Funktionen, die in den 80ern definitiv nicht verfügbar waren, aber jetzt sicherlich nötig sind.

Die Akkulaufzeit wird mit 48 Stunden angegeben (ohne ANC), inklusive Aufladung über das mitgelieferte Etui. Das, wie du es erraten hast, zeigt dir auch die Kassettenanimation auf einem externen Display.

The Bingo hingegen bezieht sich auf klassische Kopfhörer, die oft in Verbindung mit einem Walkman verwendet wurden – ja, andere Marken hatten ihre Versionen, aber Sony war der Gewinner.

Anders als die nur verkabelten Kopfhörer von damals sind die MS1 jedoch kabellos. Mit 40-mm-Treibern, einem rosa Einsatz für die Ohrmuscheln und dem charakteristischen gelben Finish sehen diese Retro-Kopfhörer aus wie Modelle aus der guten alten Zeit.