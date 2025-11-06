Dies könnte der einflussreichste Plattenspieler aller Zeiten sein – es gibt nur einen Haken

Kurze Zusammenfassung Der Orbit-Plattenspieler ist buchstäblich ein Kunstwerk. Er wurde von der Designerin Lillian Brown entworfen, um Musik sichtbar zu machen. Leider scheint es nicht so, als würde er in ein Produktionsmodell umgesetzt werden – aber man kann das schöne Handwerk und die clevere Ingenieurskunst dahinter bewundern.

Wenn wir an die besten Plattenspieler denken, denken wir normalerweise zuerst an die Funktion, dann an das Design. Aber im Gegensatz zu vielen anderen Audiogeräten gibt es etwas Magisches an einem Plattenspieler, der so gut aussieht, wie er klingt.

Das ist ein Gefühl, das die Designerin Lillian Brown eindeutig auch hat. Sie hat möglicherweise den perfekten Plattenspieler für diejenigen von uns geschaffen, die die Fassbarkeit von Vinyl-Schallplatten lieben.

Ihr Orbit-Plattenspieler verwandelt Klang in Bewegung mit 39 Holzfliesen, die sich mit der Musik bewegen. Laut Brown wurde er entworfen, um „Musik sichtbar zu machen“.

Die Fliesen verschieben und drehen sich als Reaktion auf die Musik, wobei die äußeren Fliesen stärker auf tiefere Frequenzen reagieren und die im inneren Kreis auf die Höhen.

Ich finde das wirklich ansprechend. Wenn du Schallplatten genauso magst wie ich, weißt du, wie viel fassbarer es ist, als einfach auf das Wiedergabesymbol in einer Streaming-App zu tippen. Und wenn du jemand bist, der gerne VU-Meter auf einem Verstärker tanzen sieht, dann wird der Orbit wahrscheinlich genau das Richtige für dich sein.

Es gibt nur einen Haken – du kannst ihn nicht kaufen. Der Plattenspieler wurde von Brown im Rahmen ihrer Abschlussarbeit am Savannah College of Art geschaffen und es gibt bisher keine Anzeichen dafür, dass er jemals in Produktion gehen wird.

(Image credit: Lillian Brown)

Wie der Orbit-Plattenspieler Musik visuell macht

Der Orbit ist auch deutlich größer als der typische Plattenspieler, wobei die Platte in der Mitte auf einem leicht erhöhten Holzabschnitt sitzt und dann die Fliesen darum herum zwei konzentrische Kreise bilden. Der Plattenspieler ist einen Meter hoch und erinnert mich an eine sehr große Torte.

Der Orbit-Plattenspieler besteht aus CNC-gefrästem Kirschholz mit dünnen Edelstahleinsätzen und 3D-gedruckten Komponenten und wurde in Zusammenarbeit mit dem Mechaniker Jake Harding von Forsyth Metal Works hergestellt.

Der Tisch selbst ist ein Direktantrieb mit einem versteckten linearen Tonarm, der unter der Platte sitzt, sodass es keine visuelle Ablenkung von der LP und den Holzfliesen gibt.

Obwohl du diesen speziellen Plattenspieler nicht kaufen kannst, denke ich, dass er mit einem breiteren Trend verknüpft ist, dass sich nämlich Menschen Musik in taktileren Formaten wünschen. Das hat uns kürzlich retro Kassettenplayer und Boom-Boxen gebracht, sowie die anhaltende Schallplatten-Renaissance.