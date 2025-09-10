FiiOs neuester Desktop-DAC ist jetzt noch luxuriöser

Kurze Zusammenfassung FiiOs neuer K13 R2R Desktop-DAC und Kopfhörerverstärker verwendet eine Widerstandsleiter, um extrem niedrige Verzerrungen und hohe Genauigkeit zu liefern. Dieses neueste Modell hat eine höhere Ausgangsleistung und mehr Anschlussmöglichkeiten, für 319 €.

FiiO hat einen neuen Desktop-DAC und Verstärker angekündigt, der mit den besten Kopfhörern (bei kabelgebundener Nutzung) – dem K13 R2R – kombiniert werden kann.

Mit einer Widerstandsleiter zur Bereitstellung niedriger Verzerrungen und hoher Genauigkeit verwendet er das gleiche 24-Bit-Widerstandsarray, das im viel gelobten K11 R2R verwendet wird und erhöht die Ausgangsleistung und verbessert die Anschlussmöglichkeiten.

Dieses Array besteht aus 48 Präzisions-Dünnschichtwiderständen pro Kanal und liefert insgesamt 192 Widerstände über die vier Kanäle des Geräts. FiiO behauptet, dass dies dem K13 R2R ermöglicht, einen „einzigartig reichen und musikalischen Klang“ mit weniger Rauschen und weniger unerwünschten Harmonischen zu liefern.

(Image credit: FiiO)

FiiO K13 R2R: Hauptmerkmale und Preisgestaltung

Der K13 R2R unterstützt PCM 384kHz/32bit und DSD256-Dekodierung, LDAC über Bluetooth und verfügt über einen integrierten parametrischen EQ, symmetrische XLR-Ausgänge und zwei Sätze von RCA-Ausgängen.

Er hat eine höhere Ausgangsleistung als sein Vorgänger – bis zu 2400mW + 2400mW bei 32 Ohm, mit einstellbarem Gain, um sowohl Kopfhörer als auch IEMs anzutreiben – und eine rauscharme Stromversorgung.

Er ist etwas größer als sein Vorgänger, obwohl er immer noch ein kompaktes Gerät ist und es gibt ein klares "Oberlicht" oben, das es ermöglicht, einen Blick auf die Elektronik im Inneren zu werfen.

Die beiden Kopfhörerausgänge befinden sich auf beiden Seiten des frontseitig montierten, blendfreien LCD-Displays und es gibt zwei Drehregler neben den Ausgängen. Du kannst den K13 R2R auch über die Begleit-App oder die mitgelieferte Fernbedienung steuern.

Der FiiO K13 R2R wird diesen Monat, September 2025, mit einem empfohlenen Preis von 319 € erhältlich sein.