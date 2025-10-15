Heimkino wohnfreundlich gestalten – diese Wandlautsprecher sind jetzt noch kompakter

Kurze Zusammenfassung Das neue PWM Sat Modell von PSB Speakers ist der bisher kompakteste Wandlautsprecher und liefert den typischen PSB-Klang aus einem deutlich kleineren Gehäuse. Mit einem Preis von rund 799 Euro pro Paar kannst du dein Heimkino dezent in deine Einrichtung integrieren – ohne Kompromisse beim Sound.

Wandlautsprecher können in einem Heimkino-Setup richtig was bewirken, besonders wenn dein Fernseher an der Wand hängt. Du kannst sie perfekt rund um den Bildschirm platzieren und so eine präzise, gestochen scharfe Klangbühne schaffen.

Der Nachteil: Auch wenn sie deutlich kleiner sind als klassische Standmodelle, können leistungsstarke Varianten trotzdem ganz schön massiv ausfallen. Genau deshalb hat der kanadische Audio-Spezialist PSB sein bisher kompaktestes, wandmontiertes Modell entwickelt.

Die PWM Sat versprechen, denselben charakteristischen PSB-Sound zu liefern wie ihre größeren Geschwister. Dafür setzen sie auf Treiber, die auf der Flaggschiff-Synchrony-Plattform von PSB basieren – nur eben in einem deutlich schlankeren Gehäuse.

Laut PSB „beweisen sie, dass kompakt nicht gleich Kompromiss bedeutet“. Die neuen Lautsprecher sind in seidenmatt Schwarz oder seidenmatt Weiß erhältlich.

Die PWM Sat können mit anderen Lautsprechern von PSB kombiniert werden, wie hier gezeigt. (Image credit: PSB Speakers)

PSB PWM Sat Wandlautsprecher im Test: Hauptmerkmale und Preise

Die PWM Sat sind mit einem 1-Zoll-Titankalotten-Hochtöner und einem 4-Zoll-gewebten Kohlefaser-Tieftöner ausgestattet. Sie wurden so entwickelt, dass sie perfekt zu den bestehenden Wand-, Raum- und Architekturmodellen von PSB passen – für einen konsistenten Klang in deinem gesamten Setup.

Der Frequenzgang liegt bei 90 bis 23.000 Hz, die Nennimpedanz bei 8 Ohm. Wenn du sie als Hauptlautsprecher nutzt, kannst du sie mit den platzsparenden BP7- oder BP8-Subwoofern kombinieren. Beide sind jeweils mit zwei 6-Zoll- bzw. 8-Zoll-Treibern ausgestattet.

Die PWM Sat sind außergewöhnlich kompakt. Sie messen nur 12 Zoll in der Höhe, 6,5 Zoll in der Breite und 3,5 Zoll in der Tiefe (mit montiertem, abnehmbarem Magnetgitter). Befestigt werden sie über eine zweiteilige Verriegelungshalterung, die sich für horizontale, vertikale oder sogar Deckenmontage eignet.

So kannst du sie als Haupt-, Surround- oder Höhenkanal nutzen – je nachdem, wie dein Heimkino aufgebaut ist.

Die neuen PWM Sat Lautsprecher sind ab sofort erhältlich und liegen preislich bei rund 799 Euro.