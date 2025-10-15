Kanto bringt seinen ersten Plattenspieler raus, der mit einem schlanken Design und einem bemerkenswert erschwinglichen Preis aufwartet.

Kurze Zusammenfassung Die kanadische Audiomarke Kanto Audio hat den ersten einer neuen Plattenspielerreihe auf den Markt gebracht und er ist sehr aggressiv bepreist. Der Kanto Obi3 ist in mehreren Farboptionen erhältlich und kostet nur 179,00 €.

Kanto Audio hat sich einen Ruf für die Herstellung von hochwertigen Lautsprechern ohne astronomische Preise erarbeitet und sein erster Plattenspieler scheint diesen Ruf fortzusetzen. Er bietet beeindruckende Spezifikationen zu einem ebenso beeindruckenden Preis.

Der Kanto Obi3 ist ein riemengetriebener Plattenspieler mit einer vorinstallierten Audio-Technica AT3600L Nadel, einem umschaltbaren Phonovorverstärker, einem gewichteten Aluminiumteller und einem J-förmigen Aluminium-Tonarm.

Das Vinyl-Deck ist in drei Farben erhältlich – Schwarz, Weiß oder Grün – die zu den aktiven Lautsprechern von Kanto passen und es verfügt über Bluetooth, um Musik an diese oder an ein Paar kabellose Kopfhörer zu streamen.

(Image credit: Kanto Audio)

Kanto Obi3: Hauptmerkmale und Preisgestaltung

Kanto sagt, dies sei eine natürliche Weiterentwicklung der Marke: "Wir stellen Lautsprecher, Subwoofer und Lautsprecherständer her und haben an einem Plattenspieler als Quelle für unsere Systeme gearbeitet," verriet Marketingdirektor Brett Smalley.

Der Obi3 ist „der erste in einer Reihe“ von Plattenspielern, die die Marke herstellen möchte.

Zusätzlich zum Zwei-Geschwindigkeits-Schalter gibt es einen Pitch-Controller, der in dieser Preisklasse eher selten ist, und das Bluetooth-Modul ist Bluetooth 5.3. Der Obi3 ist mit 40 x 35,5 x 9,4 cm recht kompakt und sieht viel teurer aus, als er ist, besonders wenn man sich für die helleren Farboptionen entscheidet.

Eines der attraktivsten Merkmale des Obi3 ist seine Erschwinglichkeit. Der UVP beträgt nur ca. 205 €.

Das macht ihn außergewöhnlich wettbewerbsfähig gegenüber Plattenspielern von Marken wie Audio-Technica, Sony und Pro-Ject, und er könnte sich als einer der besten Plattenspieler für Vinyl-Einsteiger*innen oder Käufer*innen mit kleinem Budget erweisen.

Der Kanto Audio Obi3 wird im November 2025 auf den Markt kommen.