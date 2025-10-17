Kein Comeback nötig – Pro-Ject bringt Elvis’ ’68-Vibe auf den T2-Plattenspieler

Kurze Zusammenfassung Der neueste Plattenspieler der Pro-Ject Artist Series orientiert sich am legendären ’68 Comeback Special und zeigt den Namen des King of Rock ’n’ Roll in leuchtenden Buchstaben. Er kostet 1.399 Euro und ist ab sofort erhältlich.

Pro-Jects Artist Series-Plattenspieler machen einfach Spaß. Sie kombinieren High-End-Hi-Fi mit Designs, die von ikonischen Künstler*innen und Charakteren inspiriert sind. In der Vergangenheit gab es bereits Modelle zu Peanuts, AC/DC und Pink Floyd.

Jetzt bringt uns Pro-Ject den King höchstpersönlich – mit dem neuen Pro-Ject Elvis-Plattenspieler. Und der dürfte wohl der auffälligste bisher sein.

Das Design basiert auf dem legendären ’68 Comeback Special, in dem ein ledergekleideter Elvis seinen Platz als King of Rock ’n’ Roll zurückeroberte. Es gilt bis heute als eine der mitreißendsten Performances der Rockgeschichte – und das leuchtende Elvis-Schild aus der Show ist längst zu einem der bekanntesten Symbole der Musik geworden.

Genau dieses Schild hat Pro-Ject als Inspiration genommen: Der Plattenspieler zeigt Elvis’ Namen in dimmbaren LED-Lichtern.

Das Ergebnis sieht spektakulär aus. Und unter dem auffälligen Design steckt ein ernstzunehmender Plattenspieler, den du ganz sicher nicht zurückschicken möchtest.

(Image credit: Pro-Ject)

Pro-Ject Elvis Plattenspieler im Test: Hauptmerkmale und Preise

Der Plattenspieler basiert auf Pro-Jects ausgezeichnetem T2-Vinyl-Deck. Er ist mit einem präzisen 9-Zoll-Aluminium-Tonarm, einem verstellbaren, federbasierten Antiskating-System und einem werkseitig montierten Sumiko Rainier-Tonabnehmer ausgestattet.

Über den Lichtern sitzt ein 10 mm starker, 1,7 kg schwerer Glasteller, der für stabile Rotation und minimale Resonanz sorgt. Ein elektronisch geregelter Motor liefert wahlweise 33 oder 45 U/min.

Pro-Ject-CEO Heinz Lichtenegger erklärt: „Unsere Artist Collection stand schon immer für mehr als nur visuelle Attraktivität. Es sind ernsthafte Plattenspieler, entwickelt für Musikliebhaber*innen, die ein Gerät wollen, das ihre Leidenschaft für Musik widerspiegelt.“

(Image credit: Pro-Ject)

Wie alle Modelle der Artist Series wird auch dieser Plattenspieler in Europa von Hand gefertigt – aus einem CNC-gefrästen Sockel. Zum Lieferumfang gehören eine Staubschutzhaube, eine Filzmatte, ein Singles-Adapter und ein hochwertiges RCA-Kabel.

Eine schöne Fügung dabei: RCA war das Label, das Elvis’ Comeback Special ursprünglich veröffentlichte.

Der Pro-Ject Elvis Plattenspieler ist exklusiv bei Henley Audio im Vereinigten Königreich erhältlich und hat einen empfohlenen Verkaufspreis von 1.399 Euro.