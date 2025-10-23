Michell stellt zwei edle Plattenspieler vor, die echte Hingucker sind

Kurze Zusammenfassung Michell Audio hat ein Paar neuer Plattenspieler vorgestellt. Dazu gehört ein neues Gyro-Modell mit deutlich verbesserter Hardware und ein neues Mittelklassemodell namens Revolv.

Die britische Audio-Marke Michell Audio haben zwei außergewöhnlich attraktive Plattenspieler vorgestellt: Den Revolv und den Gyro. Der Gyro ersetzt das bisherige Modell Gyro SE, während sich der Revolv preislich und technisch zwischen diesem und dem Einstiegsmodell Tecnodec einordnet.

Beide Plattenspieler bestehen aus Luftfahrt-Aluminium und präsentieren ein deutlich überarbeitetes Design des Michell-Klassikers. Der Revolv ist das günstigere Modell, profitiert aber von mehreren Technologien des neuen Gyro.

(Image credit: Michell Engineering)

Anstelle der Acrylbasis des Tecnodec kommt beim Revolv nun eine massive Aluminiumplattform zum Einsatz, die für mehr Stabilität sorgt. Auch die Tonarmbefestigung wurde neu positioniert, was laut Michell die Klangleistung weiter verbessert.

Der Gyro sieht seinem Vorgänger zwar auf den ersten Blick sehr ähnlich, wurde jedoch in Materialwahl und Performance grundlegend überarbeitet.

Michell Revolv und Gyro: Hauptmerkmale und Preise

Der Revolv verfügt über Michells invertiertes Single-Helix-Hauptlager und einen Delrin-Plattenteller, ergänzt durch Messingzylinder, um zusätzliches Gewicht zu bringen und die Drehzahlstabilität zu verbessern. Es gibt ein neues, isoliertes Motormodul, das Vibrationen vom Plattenspieler fernhält, sowie einen externen Drehzahlregler. Beide sind aus massivem Aluminium gefertigt.

Der neue Gyro profitiert ebenfalls von einer Aluminiumgrundplatte und verfügt über ein massives, vollständig überarbeitetes Chassis, jedoch ohne Tonarm oder Tonabnehmer – diese sind separat erhältlich. Es handelt sich um ein signifikantes Redesign des Gyro SE und Gyrodec.

Das Gussaluminium der Vorgängermodelle wurde durch präzisionsgefertigtes, luftfahrtzertifiziertes Aluminium ersetzt, um noch niedrigere Resonanzen und höhere Genauigkeit zu erreichen. Erneut sind Messinggewichte eingebettet, um Vibrationen zu absorbieren, und Aluminiumblöcke in Luftfahrtqualität kommen für Netzteil und Drehzahlregelung zum Einsatz.

Der Michell Audio Revolv kostet rund 4.600 Euro und der Gyro 6.900Euro.