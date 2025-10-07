Mit Retro-Optik und vier Lautsprechern ist dieser Plattenspieler der Inbegriff der Comeback-Geschichte von Vinyl.

Kurze Zusammenfassung Der Qlearsoul ONE-S ist ein All-in-One-Plattenspieler mit vier Lautsprechern, Bluetooth-Ein- und Ausgang und einem Audio-Technica-Tonabnehmer. Er hat ein markantes Vintage-Design und kostet mit 324 $ (ca. 275 €) nicht die Welt.

Wir wissen, dass die Schallplatten-Renaissance immer noch anhält, da jede Woche neue Plattenspieler angekündigt zu werden scheinen. Und dieser Neuzugang ist besonders interessant.

Der Qlearsoul ONE-S ist ein All-in-One-Bluetooth-Modell, das eines der Hauptprobleme vieler ähnlicher Systeme angeht – sie fehlen oft an Greifbarkeit im Lautsprecherbereich.

Wo viele All-in-Ones zwei relativ kleine, eingebaute Lautsprecher haben, hat der ONE-S vier. Es gibt zwei 15W-Tieftöner und zwei 10W-Hochtöner, die insgesamt 50W liefern.

Das macht ihn mehr als laut genug für relativ große Räume und eine interessante Option für kleinere Räume wie ein Arbeitszimmer, Heimbüro oder eine Studentenbude.

Oh und der Markenname wird "Clearsoul" ausgesprochen – das Q ist „eine kreative Transformation des Buchstabens C“. Aber lass dich davon nicht abschrecken.

(Image credit: Qlearsoul)

Qlearsoul ONE-S Plattenspieler: Hauptmerkmale und Preisgestaltung

Der Qlearsoul ONE-S hat ein vertrautes Design, das gewebten Stoff an der Vorderseite und ein walnussgemasertes Oberteil integriert. Es gibt einen eingebauten Phono-Vorverstärker, sodass du ihn als Audioquelle für ein größeres System verwenden kannst, einen Audio-Technica AT-3600L Magnet-Tonabnehmer und einen Aux-Eingang zum Anschluss anderer Audiogeräte.

Der AT-3600L ist in Plattenspielern dieser Preisklasse üblich und du findest ihn auch in Modellen von Marken wie Pioneer und Sony.

Der Plattenspieler spielt 33 und 45 RPM Schallplatten und verfügt über einen Bluetooth 5.0 Ein- und Ausgang, sodass du den ONE-S als kabellosen Lautsprecher verwenden kannst oder Audio an kabellose Kopfhörer und Lautsprecher streamen kannst.

Die Preisgestaltung erfolgt in US-Dollar und der Listenpreis von 324 $ entspricht ungefähr 275 €. Das macht ihn viel teurer als Alternativen von Marken wie Victrola und Mixx, obwohl die meisten preislich attraktiven Konkurrenten mit zwei Lautsprechern anstelle der hier vorhandenen Vier-Lautsprecher-Konfiguration ausgestattet sind.

Der Qlearsoul ONE-S ist jetzt auf der Website des Unternehmens erhältlich. Er kann mit dem passenden Netzstecker für deine Region bestellt werden.