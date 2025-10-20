Moment mal: Ist das eine futuristische Plattenspieler-Kartusche oder Luke Skywalkers Landspeeder?

Kurze Zusammenfassung JICO hat eine neue Version seiner gefeierten Clipper-Headshell und -Tonabnehmer-Kombination auf den Markt gebracht, die speziell für Plattenspieler mit geradem Tonarm entwickelt wurde.

Er mag aussehen wie etwas aus Star Wars, doch der Clipper-S ist deutlich bodenständiger: JICOs neueste Moving-Magnet-(MM)-Kartusche samt Headshell wurde für Plattenspieler mit geradem Tonarm entwickelt.

Wie der Name schon vermuten lässt, ist der Clipper-S das Geschwistermodell des ursprünglichen Clipper. Dieser war für J-förmige und S-förmige Tonarme konzipiert. Da gerade Tonarme immer beliebter werden, hat JICO nun eine eigene Version speziell für diese Bauform entwickelt.

JICO ist seit 1966 im Nadelgeschäft und hat sich einen Namen gemacht, indem das Unternehmen Repliken begehrter Kartuschen wie der Shure 44-Serie produziert hat. In den letzten Jahren hat sich JICO jedoch zunehmend auf eigene, anerkannte Designs konzentriert, darunter auch der ursprüngliche Clipper.

Seinen Namen verdankt der Clipper übrigens der Clipper-Klasse von Pan Am Airlines, einem Vorläufer der Business Class. Damit wollte JICO zeigen, dass das Modell speziell für besonders anspruchsvolle Audiophile entwickelt wurde.

(Image credit: JICO)

JICO Clipper-S im Test: Hauptmerkmale und Preisgestaltung

Das Ziel des Clipper-S ist es, ein typisches Problem von Headshells für S-förmige Tonarme zu lösen. Diese können nämlich falsch ausgerichtet sein, wenn sie an geraden Tonarmen montiert werden. Das beeinträchtigt die Nachführgenauigkeit und kann im schlimmsten Fall sogar zu schnellerem Plattenverschleiß führen.

Das neue Design, so JICO, sorgt für eine korrekte Kartuschenausrichtung, eine präzise Nachführung und eine natürliche, ausgewogene Klangwiedergabe.

(Image credit: JICO (expanded using generative AI))

Laut JICO kombiniert der Clipper-S den weltweit ersten konisch zulaufenden S-Cantilever mit einem festen konischen Diamant-Stylus, um außergewöhnliche Klarheit und Dynamik über den gesamten Frequenzbereich zu liefern.

Er ist kompatibel mit JICOs eigener MM Clipper Stylus sowie mit den Ersatznadeln der Shure 44 und unterstützt außerdem die Handytraxx-Serie von Korg.

Preislich liegt der JICO Clipper-S bei etwa 460 Euro.