Moment mal: Ist das eine futuristische Plattenspieler-Kartusche oder Luke Skywalkers Landspeeder?

Bilal Fahmi
Kurze Zusammenfassung
JICO hat eine neue Version seiner gefeierten Clipper-Headshell und -Tonabnehmer-Kombination auf den Markt gebracht, die speziell für Plattenspieler mit geradem Tonarm entwickelt wurde.
Er mag aussehen wie etwas aus Star Wars, doch der Clipper-S ist deutlich bodenständiger: JICOs neueste Moving-Magnet-(MM)-Kartusche samt Headshell wurde für Plattenspieler mit geradem Tonarm entwickelt.
Wie der Name schon vermuten lässt, ist der Clipper-S das Geschwistermodell des ursprünglichen Clipper. Dieser war für J-förmige und S-förmige Tonarme konzipiert. Da gerade Tonarme immer beliebter werden, hat JICO nun eine eigene Version speziell für diese Bauform entwickelt.
JICO ist seit 1966 im Nadelgeschäft und hat sich einen Namen gemacht, indem das Unternehmen Repliken begehrter Kartuschen wie der Shure 44-Serie produziert hat. In den letzten Jahren hat sich JICO jedoch zunehmend auf eigene, anerkannte Designs konzentriert, darunter auch der ursprüngliche Clipper.
Seinen Namen verdankt der Clipper übrigens der Clipper-Klasse von Pan Am Airlines, einem Vorläufer der Business Class. Damit wollte JICO zeigen, dass das Modell speziell für besonders anspruchsvolle Audiophile entwickelt wurde.
JICO Clipper-S im Test: Hauptmerkmale und Preisgestaltung
Das Ziel des Clipper-S ist es, ein typisches Problem von Headshells für S-förmige Tonarme zu lösen. Diese können nämlich falsch ausgerichtet sein, wenn sie an geraden Tonarmen montiert werden. Das beeinträchtigt die Nachführgenauigkeit und kann im schlimmsten Fall sogar zu schnellerem Plattenverschleiß führen.
Das neue Design, so JICO, sorgt für eine korrekte Kartuschenausrichtung, eine präzise Nachführung und eine natürliche, ausgewogene Klangwiedergabe.
Laut JICO kombiniert der Clipper-S den weltweit ersten konisch zulaufenden S-Cantilever mit einem festen konischen Diamant-Stylus, um außergewöhnliche Klarheit und Dynamik über den gesamten Frequenzbereich zu liefern.
Er ist kompatibel mit JICOs eigener MM Clipper Stylus sowie mit den Ersatznadeln der Shure 44 und unterstützt außerdem die Handytraxx-Serie von Korg.
Preislich liegt der JICO Clipper-S bei etwa 460 Euro.
Writer, musician and broadcaster Carrie Marshall has been covering technology since 1998 and is particularly interested in how tech can help us live our best lives. Her CV is a who’s who of magazines, newspapers, websites and radio programmes ranging from T3, Techradar and MacFormat to the BBC, Sunday Post and People’s Friend. Carrie has written more than a dozen books, ghost-wrote two more and co-wrote seven more books and a Radio 2 documentary series; her memoir, Carrie Kills A Man, was shortlisted for the British Book Awards. When she’s not scribbling, Carrie is the singer in Glaswegian rock band Unquiet Mind (unquietmindmusic).