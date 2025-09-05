Nenn es ein Comeback – Sharp mischt wieder im Plattenspieler-Geschäft mit

Kurze Zusammenfassung Sharp kehrt mit einem geradlinigen, vollautomatischen Einsteigs-Plattenspieler samt Bluetooth und USB-C auf den Markt zurück. Zum Preis von 199 Euro richtet sich der RP-TT100 an Vinyl-Neulinge und Enthusiasten.

Es ist eine ganze Weile her, dass Sharp einen neuen Plattenspieler auf den Markt gebracht hat. Seine Blütezeit erlebte der Hersteller in den 80er-Jahren, als er alle möglichen klassischen und manchmal auch seltsamen Modelle herausbrachte, darunter den doppelseitigen VZ-1550 Vinyl- und Kassetten-Player. Der konnte beide Seiten einer Platte abspielen, ohne dass man sie umdrehen musste.

Der RP-TT100 ist bei Weitem nicht so ambitioniert oder kurios, dafür aber deutlich erschwinglicher. Während der VZ auf eBay derzeit für über 2.000 Euro gehandelt wird, konkurriert Sharps erster neuer Plattenspieler seit Jahrzehnten im Marktsegment unter 200 Euro.

Der Sharp RP-TT100 ist keineswegs ein Audiophile Plattenspieler – hier geht es um Bequemlichkeit. Er bietet eine vollautomatische Bedienung und müheloses Bluetooth-Pairing mit deinen Speakern oder Kopfhörern. Preislich konkurriert er mit Modellen wie dem Sony PSLX310BT.

(Image credit: Sharp)

Sharp RP-TT100 Plattenspieler: Hauptmerkmale und Preis

Der Sharp RP-TT100 hat ein konventionelles Design mit einem schwarzen Gehäuse auf großen, isolierenden Füßen, einem Plattenteller aus Aluminium und einem Metall-Tonarm.

Zusätzlich zu Start/Stopp bietet die Automatik auch Schnellvorlauf, Pause und Zurückspulen, und eine Fernbedienung, mit der du das Ganze bequem vom Sofa aus steuern kannst.

Der RP-TT100 ist ein Plattenspieler mit zwei Geschwindigkeiten und einem integrierten Bluetooth 5.4 Sender für Active-Speakers und kabellose Kopfhörer. Dazu gibt es einen USB-C-Anschluss, um deine Platten am Computer zu digitalisieren. Eine dreistufige Gain-Controll ist vorhanden, und der verbaute Tonabnehmer ist ein Audio-Technica AT-3600L.

Das Teil von Sharp sieht gut aus und ich denke, es ist eine gute Wahl für Vinyl-Einsteiger, die Platten hören wollen, ohne viel Geld für die Hardware auszugeben.

Solltest du jedoch planen, dein Setup mit der Zeit aufzurüsten, wäre der nur unwesentlich teurere Pro-Ject Primary E eine Überlegung wert.

Der Sharp RP-TT100 wird ab Oktober für 199 Euro erhältlich sein.