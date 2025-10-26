Quad bringt Musik-Streaming auf ein ganz neues Niveau

Kurze Zusammenfassung Quad hat die zweite Komponente seiner High-End-Platina-Serie vorgestellt, den Platina Stream Netzwerk-Streamer. Es ist ein sehr hochspezifizierter Streamer, der zum Platina Integrated Verstärker passt.

Anfang dieser Woche kündigte Quad das erste Hi-Fi-Produkt seiner Flaggschiff-Platina-Serie an – einen integrierten Verstärker namens Platina Integrated.

Nun wurde das zweite Platina-Produkt eingeführt – der Platina Stream Netzwerk-Streamer. Es ist Quads allererster High-End-Netzwerk-Audioplayer.

Wie der Platina Integrated verfügt der Platina Stream über eine sehr hohe Spezifikation und Quads charakteristischen Stil. Es ist das zweite von drei Platina-Komponenten, die die Audiomarke herausbringt. Ein CD-Transport wird 2026 zur Platina-Party dazustoßen.

Der Platina Stream wurde so konzipiert, dass er zum Platina Integrated passt und teilt dasselbe Stahlgehäuse und die dicke Aluminium-Frontplatte mit seitlich angebrachten Kühlkörpern.

Er verfügt auch über Anti-Resonanz-Füße und hat das gleiche reduzierte Design. Es gibt ein Trio subtiler Funktionstasten, einen Netzschalter, ein Drehregler und ein 4,3-Zoll-Farbdisplay.

Du kannst jeden Verstärker verwenden, den du möchtest, aber natürlich möchte Quad, dass du den Platina Integrated Verstärker, verwendest (Image credit: Quad)

Quad Platina Stream: Hauptmerkmale und Preisgestaltung

Der Platina Stream verfügt über eine eigene DAC-Stufe mit einem High-End ES9038PRO 8-Kanal, 32-Bit DAC in balancierter differenzieller Konfiguration mit dualen Master-Clocks und unterstützt ultra-hochauflösende Audio (32-Bit/768kHz PCM und natives DSD512) über Ethernet, Dual-Band-Wi-Fi und USB.

Er wird von einem Quad-Core Cortex-A53 Chip mit 1,8 GHz pro Kern betrieben und verfügt über einen Post-DAC Class A Aktivfilter. Die analoge Schaltung nach dem DAC ist darauf ausgelegt, Rauschen und Verzerrungen im Signalweg zu eliminieren und speist direkt die XLR-Ausgänge.

Wie zu erwarten, verfügt der Platina Stream über die wichtigsten Hi-Res Audio-Streaming-Dienste, wie Tidal Connect und Qobuz Connect, neben dem obligatorischen Spotify Connect und Spotify Lossless. Bei diesen beiden ersten Diensten bietet er native Hervorhebung von Hi-Res-Dateitypen, sodass du sehen kannst, in welchem Format du hörst und ob du den bestmöglichen Stream erhältst.

Der Stream ist Roon Ready mit Roon Advanced Audio Transport, hat integriertes Plex und unterstützt sowohl UPnP als auch AirPlay 2. Quad sagt, dass „jedes bedeutende Hi-Res und verlustfreie Audioformat abgedeckt wird“ – dies umfasst FLAC, Apple Lossless (ALAC), WAV und AIFF, neben nativem DSD in DSF- und DIFF-Form sowie DoP (DSD über PCM).

Der Quad Stream wird ab November 2025 zu einem empfohlenen Preis von £2.999 (ca. 3.437 €) erhältlich sein.