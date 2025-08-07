Tiny Vinyl bringt die 7-Inch-Single zurück – nur noch kleiner

Kurze Zusammenfassung Tiny Vinyls sind gerade mal vier Zoll groß und spielen vier Minuten pro Seite – perfekt für alle, die auf sammelbare physische Medien stehen. Der Preis? Rund 12,95 Euro pro Platte.

Ein neues Musikformat bringt die Vinyl-Single zurück – für alle, denen sieben Zoll einfach zu groß sind. Die neuen Tiny Vinyls sind gerade mal vier Zoll groß – das reicht für etwa vier Minuten Musik pro Seite.

Abgespielt werden können sie trotzdem auf fast jedem guten Plattenspieler – am besten auf einem der besten Plattenspieler, natürlich. Du musst nur die Geschwindigkeit auf 33 RPM einstellen.

Das Mini-Format eignet sich übrigens perfekt für Popmusik. Und genau damit geht’s auch los: Laut Billboard gehören zu den ersten Releases Songs wie Pink Pony Club von Chappell Roan, Denial Is A River von Doechii, That’s So True von Gracie Abrams und natürlich Baby One More Time von Britney Spears.

Auch Klassiker sind mit dabei: Zum Beispiel (I Can’t Get No) Satisfaction von den Rolling Stones oder Jingle Bells/Silent Night von Frank Sinatra.

Vinyl ist natürlich alles andere als neu – die erste 7-Zoll-Single kam schon Ende der 1940er. Aber Tiny Vinyl will den Zeitgeist treffen. Limitierte Releases, sammelbare Schallplatten – etwas Echtes zum Anfassen in einer immer digitaleren Welt.

Bei vier Minuten pro Seite solltest du nicht allzu viel Prog Rock auf Tiny Vinyl erwarten (Image credit: Tiny Vinyl LLC)

Tiny Vinyl: So spielst du sie ab – und das kosten sie

Laut den Tiny Vinyl-Gründern Neil Kohler und Jesse Mann ist das hier kein reiner Marketing-Gag. Sie wollen den Vinyl-Boom mitnehmen und gleichzeitig den Trend zu kleinen Sammlerstücken bedienen. Wie sie Billboard gesagt haben, „Hit-Songs werden immer kürzer. Wir wussten, dass unser Vinyl-Format den Großteil der aktuellen Popmusik abdecken muss – und die läuft meist unter vier Minuten pro Song.“

Jede Tiny Vinyl hat einen Song pro Seite – wobei ich mir vorstellen kann, dass du zum Beispiel ein ganzes Napalm Death-Album auf eine Seite pressen könntest und trotzdem noch Platz für eine zweite hättest. Natürlich etwas überspitzt gesagt, aber Napalm Death hat eben viele extrem kurze Songs, die perfekt ins Mini-Format passen.

Wie schon erwähnt, laufen sie mit 33 RPM – also Album-Geschwindigkeit – um mehr Musik auf den winzigen Scheiben unterzubringen. Und sie brauchen etwa ein Zehntel des Materials von einer normalen 12-Zoll-Vinyl.

Die ersten Tiny Vinyls gibt’s in den USA bei Targe zu kaufen. Auf der Tiny Vinyl-Webseite steht, das Format sei „bezahlbar“, aber für nur zwei Songs sind die Platten mit etwa 12,95 Euro doch ziemlich teuer.