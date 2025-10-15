Über ihre Gewichtsklasse hinaus – diese tragbaren Flaggschiff-Kopfhörer-DACs haben die Power und Design, um uns zu überzeugen

Kurze Zusammenfassung Die neuen DAC- und Kopfhörerverstärker von Questyle liefern Hi-Res Audio, LDAC und beeindruckend leistungsstarken Output für eine breite Palette von Kopfhörern und IEMs. Ab 599 US-Dollar sind sie zwar nicht billig – aber sie haben einen einzigartigen Style, der mit der klanglichen Leistung einhergeht.

Questyle hat zwei hochwertige tragbare DAC- und Kopfhörerverstärker, den Sigma Pro und Sigma, auf den Markt gebracht, nachdem sie diese auf der CanJam London 2025 präsentiert haben.

Der Sigma wird ab Ende Oktober 2025 erhältlich sein und der Sigma Pro wird einige Wochen später in die Läden kommen.

Beide Modelle haben eine Leistung, die ihre Größe übertrifft – bis zu 1.200mW in 32 Ohm über den symmetrischen Ausgang. Sie unterstützen auch PCM-Audio bis zu 32-Bit/768kHz und DSD512 sowie DSD PoP zu DSD256.

Beide Sigma-Modelle bestehen aus CNC-gefrästem Aluminium mit transparentem Glas und Anti-RF-Beschichtungen, wobei der Sigma Pro in einem Dual-DAC-Design erhältlich ist. Wohingegen der Sigma eines bietet.

Das Pro-Modell hat eine Doppel-DAC-Konfiguration und bietet mehrere Eingänge sowie seine Standard- und symmetrischen Ausgänge. (Image credit: Questyle)

Questyle Sigma und Sigma Pro: Hauptmerkmale und Preise

Wie von ecoustics.com beschrieben, verfügt der Sigma Pro über zwei ESS ES9069 DAC-Chips in Dual-Mono-Konfiguration und bietet Questyles Current Mode Amplifier-Technologie.

Das ermöglicht es dem Gerät, selbst sehr anspruchsvolle Kopfhörer mit einem Widerstand von bis zu 300 Ohm anzutreiben. Es gibt 3,5mm, 6,35mm und symmetrische 4,4mm Ausgänge, Snapdragon Sound, LDAC und Bluetooth 5.4, und der Pro unterstützt auch MQA-Rendering und -Decodierung. Die Akkulaufzeit beträgt angeblich 12 Stunden.

Das Pro-Modell verfügt außerdem über optische und koaxiale Eingänge, die PCM bis zu 24-Bit/192kHz unterstützen, sowie 3,5mm und symmetrische 4,4mm analoge Eingänge.

Der Sigma verzichtet auf einige der fortschrittlicheren Funktionen – MQA, die 6,35mm-Buchse, die analogen Eingänge und die dreifachen Gain-Optionen, die stattdessen durch eine manuelle Gain-Steuerung ersetzt werden. Er verfügt auch über einen AKM AK4493 DAC anstelle eines ESS.

Du erhältst jedoch die gleiche hohe Audioqualität in PCM und DSD, die gleiche hohe Ausgangsleistung und eine längere Akkulaufzeit zu einem erschwinglicheren Preis.

Die Preise für Deutschland wurden noch nicht bekannt gegeben, aber der US-Preis beträgt 599 US-Dollar (etwa 515 € vor Steuern) für den Sigma und 899 US-Dollar (etwa 777 €) für den Sigma Pro.