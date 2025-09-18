Wenn du das Beste aus Spotify Lossless herausholen willst, hol dir einen Kopfhörer-DAC

Kurze Zusammenfassung Wenn deine Kopfhörer kein aptX Lossless unterstützen – wie es zum Beispiel bei iPhones der Fall ist – wirst du wahrscheinlich nicht von Spotifys neuer Hi-Res-Streaming-Option profitieren können. Mit Kabel und einem Kopfhörer-DAC wie dem FiiO BTR13 holst du dir die extra Bitraten für Hi-Res-Sound.

Das lang erwartete Audioformat Spotify Lossless ist endlich da und liefert Premium-Abonnent:innen Audio in Hi-Res-Qualität – mit ein paar guten und ein paar weniger guten Nachrichten.

Die gute Nachricht: Es kostet nichts extra. Die schlechte: Nicht alle Smartphones, Kopfhörer oder Hi-Fis können davon profitieren.

Apples iPhone unterstützt zum Beispiel kein verlustfreies Audio über Bluetooth.

Konventionelles Bluetooth bietet nicht genug Bandbreite für Hi-Res-Audio. Wenn du also Spotify Lossless oder eine andere verlustfreie Quelle über Bluetooth streamst, wird Lossless letztlich auf komprimiertes Audio heruntergestuft.

Einige Android-Geräte und Kopfhörer unterstützen Qualcomms aptX Lossless für (fast) echtes Lossless-Audio über Bluetooth. Auch Verstärker und Streamer mit Wi-Fi und Spotify Connect streamen Tracks in hoher Bitrate.

Aber was, wenn dein Gerät das nicht kann? Keine Sorge – hier hilft ein Kopfhörer-DAC.

Volles Hi-Res-Audio? Ein DAC macht den Unterschied

Wenn du Spotify Lossless in voller 24-Bit/44,1kHz-Qualität genießen willst und dein Setup kein aptX Lossless unterstützt, verbinde deine Kopfhörer oder Hi-Fi einfach per Kabel. Ein Kopfhörer-DAC ist dabei eine einfache und günstige Möglichkeit für hochwertigen Sound.

Der kompakte FiiO BTR13 kostet etwa £65 / $65 / 75 € / AU$120 und gehört damit zu den erschwinglicheren DACs. Dank Dual-DAC-Setup und ausreichend Power liefert er erstklassigen Sound für Kopfhörer und IEMs – Spotify Lossless bis 96 kHz inklusive.

Es gibt noch viele weitere Modelle für jedes Budget und Setup, darunter hochspezifizierte Desktop-DACs wie FiiOs neuer K13 R2R, Audiolabs begehrte D7 und D9 oder Toppings DX5 II. Sie sind zwar nicht für unterwegs gedacht, liefern dafür aber zu Hause Sound auf höchstem Niveau.

Und es gibt noch viele weitere Modelle. Wenn du also wirklich das Beste aus Spotifys neuer Klangqualität herausholen willst, denk daran, dass du möglicherweise zusätzliche Hardware brauchst, um sie voll auszuschöpfen.