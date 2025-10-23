Wenn du Vinyl liebst, könnte dieses ultimative Toolkit dir viele Tränen ersparen

Kerstin Findeisen
Kurze Zusammenfassung
Clearaudio hat das Mini Toolkit vorgestellt – eine Sammlung von Werkzeugen, die dabei helfen, deinen Plattenspieler zu kalibrieren, zu warten und für makellosen Sound zu optimieren.
Einen Plattenspieler zu besitzen, bedeutet nicht nur, deine wertvollen Schallplatten abspielen zu können, sondern auch, deinen Plattenteller perfekt einzustellen, um die beste Klangqualität zu erzielen und die Lebensdauer deiner Schallplatten zu maximieren.
Wenn du also ein Audio-Enthusiast bist, für den alles andere als perfekter Sound nicht ausreicht, möchte Clearaudio dir helfen. Das neue Mini Toolkit ist eine Sammlung aller Werkzeuge und Hilfsmittel, die du für Aufbau, Wartung und Pflege deines Plattenspielers benötigst.
Das Toolkit wurde entwickelt, um deinen Plattenspieler zu kalibrieren, und deckt alles ab – von der Tonabnehmerausrichtung und Ebenenjustierung bis hin zur Staubfreiheit von Nadel und Plattenrillen.
Es kommt außerdem in einem robusten Metall-Koffer, sodass deine Werkzeuge immer griffbereit sind, wenn du sie brauchst.
Clearaudio Mini Toolkit: Was ist in dem Kit
Laut Clearaudio-CEO Robert Suchy wurde das Mini Toolkit entwickelt, um die Lebensdauer deines Plattenspielers und deiner Schallplatten zu verlängern. Dazu gehört auch, dass dein Plattenteller von Anfang an korrekt eingerichtet ist.
Das Kit enthält:
- Tonabnehmer-Ausrichtwinkel für optimale Abtastung und Kanalbalance
- Digitales Nadelmessgerät zur Messung der Auflagekraft mit Milligramm-Genauigkeit
- VTA- und Azimuth-Justierwerkzeug zur Kalibrierung des vertikalen Abtastwinkels und Azimuth
- Smart Test Vinyl zum Testen der Kalibrierung, ohne die Schallplatten zu riskieren
- Mini-Wasserwaage, Libellen-Wasserwaage sowie Schraubendreher/Inbusschlüssel für Nivellierung und Feineinstellungen
- Headshell-Kabelset und Montageschrauben für den Tonabnehmer
- Nadelreinigungsbürste und Pure Groove Plattenbürste
- Zwei Adapter für 7-Zoll-Singles
Das Clearaudio Mini Toolkit ist jetzt bei mehreren Hi-Fi-Händlern erhältlich, einschließlich Clearaudios eigener Webseite. Es kostet 290 Euro.
