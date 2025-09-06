Wenn Retro auf Sci-Fi trifft: Dieser beeindruckende Plattenspieler bietet eine einzigartige Möglichkeit, die Wiedergabegeschwindigkeiten einzustellen

Bilal Fahmi
Kurze Zusammenfassung
Der Luphonic Model H2 ist ein beeindruckender Plattenspieler, der mit einem Puck geliefert wird, mit dem du die Plattengeschwindigkeiten einstellen kannst.
Legst du ihn mit der schwarzen Seite nach oben auf das Deck, läuft er mit einer Geschwindigkeit. Drehst du ihn auf die weiße Seite, wechselt er zu einer anderen.
Es gibt mehrere Gründe, warum Vinyl-Schallplatten wieder so beliebt sind: der Formfaktor, das Cover-Artwork und der einzigartige Klang einer hochwertigen Pressung – all das hat dem Format in den letzten Jahren neuen Aufschwung verliehen.
Ein weiterer Grund: Plattenspieler sind einfach cool. Selbst ein einfacher, preisgünstiger Player strahlt eine gewisse Aura aus. Wer sich allerdings das obere Ende des Marktes anschaut, entdeckt echte Meisterwerke, bei denen Technologie und Design wie Kunst verschmelzen.
Der Luphonic Modell H2 ist ein solches Beispiel. Mit einem Preis von knapp unter £4.000 zeigt er, wie Design und Funktion perfekt miteinander verschmelzen.
Neben dem polierten Acrylchassis, das eine Schaumschicht zur Dämpfung umschließt, und dem scheinbar schwebenden Plattenteller gibt es ein Sci-Fi-artiges technisches Add-on, das sein Design auf ein völlig neues Niveau hebt.
Der H2 kommt mit einem kleinen Puck, der die Geschwindigkeit steuert. Legst du ihn mit der schwarzen Seite nach oben auf den linken Arm, läuft er mit 33 1/3 U/min, auf der LED-Anzeige sichtbar. Drehst du ihn auf die weiße Seite, schaltet er auf 45 U/min.
Der Plattenspieler wirkt gleichzeitig elegant und außergewöhnlich. Bei den meisten Decks wird die Geschwindigkeit einfach über einen Knopf oder Schalter eingestellt, beim Luphonic hingegen wirkt die Umsetzung gleich ein Stück futuristischer.
Was den Rest betrifft, setzt der Plattenspieler auf den proprietären K2-Tonarm von Luphonic, der Miniaturkugellager im Gimbal für mehr Präzision nutzt. Sowohl das Rohr als auch das Headshell bestehen aus Carbon, um Bewegungen und Verzerrungen so gering wie möglich zu halten.
Außerdem gibt es ein Edelstahl-Gegengewicht, das sicherstellt, dass immer der richtige Druck für ein perfektes Hörerlebnis angewendet wird.
Der Luphonic Modell H2 ist weltweit bei mehreren Händlern erhältlich, in Großbritannien bei Auden Distribution.
