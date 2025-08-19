China richtet die Roboter-Olympiade aus – irgendwo zwischen beeindruckend und Sci-Fi-Horror

Kurze Zusammenfassung Die World Humanoid Robot Games – zu Deutsch, die Weltmeisterschaft der humanoiden Roboter – haben in Peking, China, im Nationalen Eisschnelllauf Oval begonnen. Bei dem Event treten über 500 Roboter in Disziplinen wie Sprint, Boxen, Fußball und weiteren Wettbewerben gegeneinander an.

Die World Humanoid Robot Games haben nach der Eröffnungszeremonie am 14. August in Peking, China, gerade begonnen. Während das Event spannend und unterhaltsam wirkt, bietet es auch einen ziemlich beängstigenden Ausblick auf unsere möglichen zukünftigen Roboterherrscher.

Während Saugroboter bereits nach und nach Einzug in Haushalte weltweit halten, rückt auch die Realität von humanoiden Vollroboter, die in Wohnungen gelangen könnten, immer näher. Warum also nicht auch auf der Laufbahn und im Sport beobachten, wie sie sich schlagen?

(Image credit: New York Post)

Was passiert bei den World Humanoid Robot Games?

Die Roboter, die an den Spielen teilnehmen, können in verschiedenen Disziplinen antreten, darunter der 100-Meter-Sprint, Boxen im Ring und Fußball im Team.

Im Laufe der Veranstaltung werden noch weitere Sportarten folgen, aber diese wenigen wurden bereits bei der Eröffnungszeremonie gezeigt.

iPhone (Image credit: New York Post)

An der Veranstaltung nehmen über 500 humanoide Roboter teil, verteilt auf 280 Teams. Diese sind international zusammengesetzt, 16 Länder sind bei den Spielen vertreten, darunter die USA, Deutschland und Japan.

Im untenstehenden Video kannst du einen Eindruck von dem Wettkampf gewinnen.

First ever World Humanoid Robot Games kicks off in Beijing - YouTube Watch On

Die Veranstaltung läuft vom 14. bis 17. August. Dieses dreitägige Ereignis ist das erste seiner Art weltweit und wird im Nationalen Eisschnelllauf Oval, auch bekannt als das Ice Ribbon – berühmt für die Ausrichtung der Olympischen Winterspiele 2022 – abgehalten.

(Image credit: New York Post)

Auch Menschen sind reichlich vertreten, da die meisten dieser Roboter aus der Ferne von Personen gesteuert werden.

Insgesamt nehmen 192 Teams von Universitäten und 88 von Privatunternehmen teil.

Zwar benötigten manche Roboter nach Stürzen noch menschliche Hilfe, doch viele richteten sich eigenständig wieder auf und erhielten dafür Applaus vom Publikum.

China hat in letzter Zeit einige ähnliche Veranstaltungen ausgerichtet, darunter den ersten humanoiden Roboter-Marathon, eine Roboter-Konferenz und die Eröffnung von Einzelhandelsgeschäften, die sich auf humanoide Roboter spezialisiert haben.