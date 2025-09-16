Neue Meta Ray-Ban Brille geleakt, mit erstaunlichem neuen Feature, das ich in meinem Leben brauche

Kurze Zusammenfassung Vor der Meta-Connect-Konferenz in dieser Woche tauchte kurzzeitig ein YouTube-Video auf, das angeblich neue 'Meta Ray-Ban Display Brillen' zeigt. Obwohl das offizielle Meta-Video inzwischen entfernt wurde, scheint es neue Meta Ray-Ban Brillen mit einem Head-up-Display (HUD) zu zeigen – ein beträchtliches Upgrade für das Produkt.

Meta Ray-Ban Brillen sind überall. Ich kenne so viele Menschen, die sie für das diskrete, freihändige Erlebnis nutzen – und lieben –, das durch Metas KI direkt in deine Ohren geliefert wird.

Aber kurz vor der Meta-Connect-Konferenz später diese Woche – die am 17. September beginnt – scheint es ein neues und aufregendes Upgrade für die Ray-Ban Serie zu geben.

Wie von UploadVR berichtet, hat Metas offizieller YouTube-Kanal kurzzeitig ein Video gehostet, das inzwischen entfernt wurde und angeblich 'Meta Ray-Ban Display Brillen' zeigt.

Ihr neuer Trick? Der 'Display'-Teil verrät es, indem er ein Head-up-Display (HUD) in einer der Linsen bietet, sodass du zusätzlich zu den üblichen Audiohinweisen auch visuell interagieren kannst.

(Image credit: Meta)

Es sieht aus wie ein großes Upgrade für die Serie, das eine größere Auswahl an Optionen bieten soll. Es könnte genau das sein, was ich brauche, um mich zum Kauf eines Paares zu bringen (nur, als Brillenträger, waren die Kosten für die Beschaffung korrigierter Gläser bisher etwas abschreckend).

Die neuen Brillen verfügen auch über ein Armband zur Steuerung. Es wird Metas lang entwickeltes 'Oberflächen-Elektromyographie (sEMG)' – lese den offiziellen Blog darüber aus dem Januar – sie nutzen nicht-invasive Muskelaktivierung. Kurz gesagt: Physische Interaktionen ermöglichen die Steuerung.

Obwohl die Meta Ray-Ban Display Brillen noch nicht offiziell sind, gibt es bereits viele Diskussionen online darüber, wie viel sie wahrscheinlich kosten werden. Vorschläge von 800 $ kursieren – und als US-First-Launch ist eine Preisgestaltung in anderen Gebieten wahrscheinlich erst zu einem späteren Zeitpunkt zu erwarten.