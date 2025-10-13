Ein Fest für Augen und Ohren – Arendals Jubiläums-Standlautsprecher zeigen, wie viel Liebe ins Design und den Sound geflossen ist

Kurze Zusammenfassung Die beeindruckenden Arendal 1528 Tower 8 Limited 10th Anniversary Edition Speaker sind aus hochglänzendem Rosenholz gefertigt – ein echtes Schmuckstück, limitiert auf nur 25 nummerierte Paare. So sammelwürdig wie wunderschön: Wer eines davon ergattern will, muss rund 11.900 Euro auf den Tisch legen.

Der norwegische Lautsprecher-Spezialist Arendal Sound feiert sein 10-jähriges Jubiläum – und zu diesem Anlass gibt’s eine wunderschöne Limited Edition des 1528 Tower 8.

Und limited ist hier wirklich wörtlich zu nehmen: Von der 1528 Tower 8 Limited 10th Anniversary Edition wird es nur 25 nummerierte Paare geben – exklusiv direkt bei Arendal erhältlich.

Wer zu den Glücklichen gehört, die sich ein Paar leisten können, muss tief in die Tasche greifen, denn der Preis liegt bei 11.900 Euro. Für solch außergewöhnliche Standlautsprecher in Referenzqualität ist das allerdings nachvollziehbar.

Laut Arendal-CEO Jan Ove Lassesen versteht das Unternehmen die Sonderedition als Dank an seine treue Kundschaft: „Wir haben in den letzten zehn Jahren etwas aufgebaut, an das wir glauben – und diese Edition ist unsere Art, das gemeinsam mit den Menschen zu feiern, die das möglich gemacht haben.“

(Image credit: Arendal Sound)

Arendal 1528 Tower 8 Limited 10th Anniversary Edition: Hauptmerkmale

Das Model 1528 Tower 8 ist Arendal Sounds Flaggschiff-Lautsprecher – ein 3-Wege-Design mit einem 28-mm-Lithium-Magnesium-Hochtöner, einem 5-Zoll-Carbon-Graphene-Mitteltöner und vier 8-Zoll-Aluminium-Basstreibern.

Das präzisionsgefertigte, 85 mm starke, zeitlich abgestimmte, gebogene Treiber-Panel sorgt für eine optimale Schallausrichtung. Laut Arendal erreicht so jedes musikalische Detail dein Ohr phasenrein und nahezu ohne Störungen.

Die Anniversary Edition greift dieses Design auf und verpackt es in edles klavierlackiertes Rosenholz, dessen Maserung jeden Lautsprecher zu einem Unikat macht. Dazu kommen satinierte schwarze Schallwände, Waveguide-Elemente, Woofer-Zierringe und Bodenstreben. Auch bei den Füßen legt Arendal nach: Statt der Standard-„Puck Plus“-Füße kommen hier Puck Pro-Versionen zum Einsatz.

Auf der Rückseite trägt jeder Lautsprecher eine verchromte Edelstahlplakette mit lasergravierter Seriennummer und der Signatur von Jan Ove Lassesen.

Außerdem liegt jedem Set ein Echtheitszertifikat bei, signiert von Arendal Sounds Chief Technical Officer Thomas Gunvaldsen.

Die Arendal 1528 Tower 8 Limited 10th Anniversary Edition ist ab sofort exklusiv auf der Arendal-Sound-Website erhältlich.