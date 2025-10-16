KEFs wunderschöne Blade-Lautsprecher sind jetzt noch schöner geworden

Kurze Zusammenfassung KEF bringt drei neue Metallic-Hochglanzfarben für seine Flaggschiff-Lautsprecher Blade Meta: Grigio (Silber), Garnet (Weinrot) und Sapphire (Dunkelblau). Die neuen Modelle sind ab sofort bestellbar – ab 36.750 Euro pro Paar.

KEF hat drei neue Farben für seine Flaggschiff-Lautsprecher Blade Meta vorgestellt.

Wie schon bisher sind sie echte Hingucker – ihr Design wirkt fast eher wie eine Skulptur als wie ein Lautsprecher, auch wenn sie natürlich für herausragenden Klang gebaut sind.

Die neuen Farbtöne heißen Grigio, Garnet und Sapphire, alle im glänzenden Metallic-Finish.

Grigio ist ein edles Silber, Garnet ein Weinrot und Sapphire ein tiefes Blau. Alle drei Varianten sind in Nordamerika sowohl für die Blade One Meta als auch für die Blade Two Meta erhältlich; Informationen zur Verfügbarkeit in Deutschland und anderen Märkten sollen bald folgen.

Neben diesen neuen Farben bleiben auch die bisherigen Varianten im Programm: Piano Black / Copper, Piano Black / Grey, Racing Red / Grey und Arctic White / Champagne.

Einige ältere Farbkombinationen – Frosted Blue / Bronze, Charcoal Grey / Red und Charcoal Grey / Bronze – werden hingegen eingestellt. Kund*innen können sie aktuell aber noch direkt über die KEF-Website bestellen.

(Image credit: KEF)

KEF Blade Meta: Was nicht neu ist

Die neuen Farben mögen frisch sein, aber technisch bleibt bei den Lautsprechern alles beim Alten: Beide Modelle setzen weiterhin auf KEFs Uni-Q-Treiber der 12. Generation mit Metamaterial Absorption Technology (MAT). Diese Technologie wurde 2022 mit der Blade-Meta-Reihe eingeführt und brachte eine komplett überarbeitete Frequenzweiche mit Bauteilen, die Verzerrungen deutlich reduzieren.

Das Flaggschiff, der Blade One Meta, ist mit dem Uni-Q-Treiber und vier 225-mm-(9-Zoll)-Tieftönern in Force-Cancelling-Anordnung ausgestattet.

Der etwas kompaktere Blade Two Meta nutzt Treiber mit 165 mm (6,5 Zoll) Durchmesser – optisch sind sie aber nach wie vor ein echtes Statement in jedem Raum. Die seitlich angebrachten, gegensätzlich ausgerichteten Tieftöner neutralisieren Gehäusevibrationen und sorgen so für einen besonders sauberen, unverfälschten Klang.

Preislich liegt der Blade Two Meta bei rund 27.300 Euro pro Paar, während der Blade One Meta mit 36.750 Euro zu Buche schlägt.