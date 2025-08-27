Mach dich bereit für Custom Designs Heavy Metal – und ja, das meinen wir wortwörtlich!

Kurze Zusammenfassung Die britische Audiomarke Custom Design hat besonders massive Lautsprecher mit Stahlgehäuse auf den Markt gebracht, die eine möglichst unverfälschte Klangwiedergabe versprechen. Die KS2-Lautsprecher kosten pro Paar etwa 4.513 Euro und sollen laut Hersteller „einzigartig“ sein.

Custom Design hat sich einen Namen mit hochwertigen Lautsprecherständern aus Stahl gemacht, die Resonanzen minimieren und für klaren Sound aus dem Hi-Fi-Setup sorgen. Nun bringt die britische Firma auch eigene Lautsprecher aus Stahl auf den Markt.

Die Kinetic Sound 2 (kurz KS2) wurden in Zusammenarbeit mit der ebenfalls britischen Firma Falcon Acoustics entwickelt und sind die ersten Lautsprecher, die Custom Designs eigene Infra Specific Isolation Technology (ISIT) nutzen. Diese Technologie soll kräftige Bässe und Mitten liefern, ohne unerwünschte Resonanzen.

Custom Design bezeichnet die Lautsprecher als „absolut einzigartig“. Schönheitswettbewerbe in dieser Preisklasse gewinnen sie vielleicht nicht, aber auffallen tun sie auf jeden Fall.

Warum also Metall – und warum nutzen andere Lautsprecherhersteller es nicht?

(Image credit: Custom Design)

Warum diese Lautsprecher sehr metallisch sind

Auf den ersten Blick machen Lautsprechergehäuse aus Stahl Sinn: Stahl ist beständiger und belastbarer als Holz. Allerdings ist Metall auch schwerer, schwieriger zu verarbeiten und neigt stärker zum „Mitklingen“, wenn es nicht sehr gut gedämpft wird – ein Grund, warum es in der Lautsprecherherstellung nicht weit verbreitet ist.

Custom Design hat seine hochmassiven, geschlossenen Lautsprechergehäuse aus starren, aber dünnen 6‑mm‑Stahlwänden gebaut – ein Design, das akustisch inert sein soll. Das bedeutet: Der Klang kommt ausschließlich von den Treibern, nicht vom Gehäuse.

Das macht die Lautsprecher extrem schwer – 15 kg pro Stück ohne Treiber und Komponenten. Der Hersteller verspricht jedoch, dass sein Fertigungsprozess die Klangfärbung minimiert und das Audio weniger beeinflusst als herkömmliche Holzgehäuse.

Die KS2-Lautsprecher haben eine Impedanz von 15 Ohm und einen Frequenzbereich von 70 Hz bis 20 kHz. Das Gesamtgewicht liegt bei 17 kg pro Lautsprecher ohne Ständer.

Standardmäßig werden sie mit OM44 LS35 Isolationsständern geliefert und haben einen empfohlenen Verkaufspreis von ca. 4.513 Euro.