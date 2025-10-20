Nein, das ist kein neuer Gaming-PC – sondern ein Desktop-Lautsprecher mit Bildschirm

Kurze Zusammenfassung Edifiers neuer New Cyber Speaker ist so gestaltet, dass er wie ein Gaming-PC aussieht und bietet einige PC-Anschlussmöglichkeiten. Im Kern ist er jedoch ein leistungsstarker Lautsprecher mit USB-, Kabel- und kabelloser Verbindung. Derzeit ist er in China für rund 180 Euro erhältlich – wir hoffen, dass er bald weltweit auf den Markt kommt.

Was ist das Gerät, das wie ein Gaming-PC aussieht, Stats von einem Gaming-PC zeigt, aber definitiv kein Gaming-PC ist? Das ist Edifiers neuer, etwas seltsam benannter New Cyber – ein Desktop-Lautsprecher, der speziell für alle gedacht ist, die etwas Andersartiges wollen.

Der New Cyber ist bewusst einem Gaming-PC nachempfunden: Mit transparentem Gehäuse oben und PSU sowie Elektronik, die in Modulen sitzen, die wie Grafikkarten aussehen.

Es gibt LEDs, die ein wenig wie beleuchtete Kühlerlüfter wirken, eine sichtbare Adapterplatine, damit er besonders technisch aussieht, und sogar ein 2,8-Zoll-Farbdisplay.

Wenn du den New Cyber mit einem PC verbindest, zeigt das Display die aktuelle CPU-Auslastung, GPU-Auslastung und den RAM-Verbrauch deines Computers an. Zudem gibt es zwei USB-Ports – USB-A und USB-C – mit bis zu 35 W Leistung, um andere Geräte aufzuladen.

(Image credit: Edifier)

Edifiers New Cyber Speaker: Hauptmerkmale und Preisgestaltung

Auch wenn der Audio-Bereich kleiner ausfällt als der Gaming-PC-Look, gibt es unter dem transparenten Deckel eine ziemlich durchdachte Lautsprecheranordnung.

Edifier setzt hier auf einen 60‑W-Verstärker, der einen 10 cm Woofer und zwei 5,2 cm Full-Range-Treiber antreibt. Zusätzlich gibt es zwei passive Radiatoren, die dem Bass etwas mehr Wumms verleihen. Neben der PC-USB-Verbindung gibt es außerdem einen Aux-Eingang und Bluetooth 6.0.

(Image credit: Edifier)

Ich persönlich bin kein Fan des optischen Designs, wahrscheinlich weil ich einfach zu alt dafür bin, aber klanglich dürfte der New Cyber ziemlich überzeugen. Er ähnelt Edifiers von T3 preisgekröntem Modell ES300, das denselben Woofer, zwei Tweeter und zwei Bassradiatoren besitzt.

Wir fanden den ES300 „extrem beeindruckend“ und überraschend kraftvoll – er liefert jede Menge Details, ohne den Bassbereich zu vernachlässigen.

Bisher ist noch unklar, ob und wann Edifier den New Cyber außerhalb Chinas auf den Markt bringen will. Derzeit ist er nur in China verfügbar und kostet 1.499 Yuan, das entspricht etwa 180 Euro exklusive Steuern und Zollgebühren.