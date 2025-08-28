Sonus Faber: Ultra-elite Lautsprecher sind was für die ganz wenigen Auserlesenen

Kurze Zusammenfassung Die Sonus Faber Amati Supreme Lautsprecher liefern enorme Power, eine extrem breite Frequenzabdeckung und sehen dabei auch noch atemberaubend aus. Sie kosten rund 78.000 Euro.

Die ultra-high-end Sonus Faber Amati Supreme Lautsprecher sind wirklich nur für die ganz wenigen Auserwählten. Aber bei allem, was zählt: Sie sehen atemberaubend aus.

Selbst nach Sonus-Faber-Maßstäben sind diese Speaker noch relativ erschwinglich.

Ein Paar der Flagship Suprema Lautsprecher kann mehr als sechsmal so teuer sein, und die neuen Amati Supreme nutzen einige der gleichen Technologien und Designs, um sehr leistungsstarke Lautsprecher mit tiefen Subbässen und luftigen Höhen zu liefern.

Die Amati-Serie von Sonus Faber wurde erstmals in den 1990ern vorgestellt und bot damals weniger extreme Produkte als die auffälligsten, medienwirksamen Designs der Marke. Auch hier ist das der Fall: Die Lautsprecher sind deutlich traditioneller gestaltet als etwa die Lamborghini-inspirierten Cremonese Ex3me. Sie sind immer noch atemberaubend, passen sich aber eher in dein Wohnambiente ein, als dass sie es dominieren.

(Image credit: Sonos Faber)

Amati Supreme Lautsprecher: Hauptmerkmale und Verfügbarkeit

Laut Hersteller sind die Amati Supreme „mehr als nur Lautsprecher – es ist ein immersives Erlebnis, ein Beweis für technologische Meisterleistung und ein Symbol zeitgenössischen Luxus“. Und auch die technischen Daten können sich sehen lassen.

Die Lautsprecher gibt es in zwei matten Metall-Finishes: Sabbia Oro (dunkles Gold) und Terra Rosso (tiefes Rot). Oben gibt es ein transparentes Y-förmiges Fenster, durch das man die „exquisit arrangierte Mittel-Hochton-Crossover-Sektion“ bewundern kann.

Auch die Leistung ist top: Jeder Lautsprecher liefert fast 600 W ohne Verzerrung dank des 4,5-Wege-Designs, und der Frequenzbereich ist enorm: 28 Hz bis 40.000 Hz.

Erreicht wird das über einen 20 mm Seidenkalotten-Hochtöner mit eigenem Waveguide, einen 38 mm Seidenkalotten-Hochtöner mit eigenem Waveguide, einen 165 mm Dual-Drive-Mitteltöner und zwei 220 mm Dual-Drive-Woofer.

Die Sonus Faber Amati Supreme Lautsprecher werden weltweit ab September verfügbar sein, zu einem Preis von 78.000 Euro.