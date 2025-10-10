Dieses simple CarPlay-Update behebt ein uraltes AirPods-Problem

Kurze Zusammenfassung Eine neue iPhone-Einstellung dürfte endlich etwas Nerviges für AirPods-Nutzer*innen beenden. Damit bleibt der Sound künftig in den Earbuds, statt automatisch auf das CarPlay-System zu springen.

Wenn du tief im Apple-Ökosystem steckst, weißt du, wie reibungslos und nahtlos dort normalerweise alles zusammenläuft. Genau auf diese perfekte Verbindung zwischen den Geräten legt Apple großen Wert – und für viele ist das ein riesiger Pluspunkt.

Allerdings kann diese Nahtlosigkeit auch ganz schön nerven, wenn die Geräte falsch verstehen, was du eigentlich willst. Genau so ein Fall wurde jetzt mit einer neuen Einstellung endlich behoben.

Das neue Feature „Keep Audio in Headphones“ (Audio bei Kopfhörern beibehalten) soll verhindern, dass der Sound automatisch von deinen AirPods auf dein CarPlay-Audiosystem springt. Bisher wechselt die Wiedergabe ziemlich nahtlos zwischen den Geräten – was aber nicht immer das ist, was Nutzer*innen wollen.

Beispiel: Du sitzt als Beifahrer im Auto und nutzt deine AirPods – plötzlich wechselt der Ton ungefragt zu den Lautsprechern des Autos. Oder du läufst gut gelaunt zu deinem Auto, hörst gerade Sabrina Carpenter, öffnest die Tür – und plötzlich dröhnt sie laut aus den Boxen. Nervig, oder?

Zum Glück ist Apples Lösung super einfach: Öffne einfach die Einstellungen-App auf deinem verbundenen iPhone, geht auf → Allgemein → AirPlay & Kontinuitätt und aktiviere „Audio bei Kopfhörern behalten“.

(Image credit: Apple)

Wenn du das Ganze wieder rückgängig machen willst, ist das genauso einfach: Öffne einfach das Kontrollzentrum oder CarPlay und schalte den Ton manuell auf die Autolautsprecher um.

Das Feature ist übrigens nicht nur im Auto praktisch – es verhindert auch, dass dein iPhone die Wiedergabe automatisch auf Bluetooth-Lautsprecher zuhause überträgt. Und das ist mindestens genauso nervig.

Das Ganze ist Teil von iOS 26, du musst also die aktuelle Software installiert haben, um das neue Feature nutzen zu können. Ehrlich gesagt finde ich das eine richtig nützliche kleine Komfortverbesserung – endlich kannst du selbst bestimmen, wie sich dein iPhone verhalten soll. Und das ist immer eine gute Sache.