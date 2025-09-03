LGs neuer AI-Waschtrockner erkennt das Stoffgewicht und passt den Zyklus automatisch an

KURZE ZUSAMMENFASSUNG LG hat seine neue Wäschekollektion für den europäischen Markt vor der IFA 2025 angekündigt. Zur Kollektion gehören der HeatPump WasherDryer, der Waschen und Trocknen in einem Gerät kombiniert, sowie einige praktische, AI-gestützte Funktionen.

Die IFA 2025 ist nur noch eine Woche entfernt, aber LG hat bereits begonnen, sein neues Produktangebot anzukündigen, darunter seine neuesten AI-gestützten Kühl-Gefrierkombinationen . Jetzt liegt der Fokus auf den Wäschelösungen. Bevor du zum nächsten Artikel springst: LGs neue Waschtrockner-Kollektion bringt auch einige praktische AI-Funktionen mit, die deinen Alltag erleichtern können.

Die neue LG Waschtrockner-Kollektion richtet sich an den europäischen Markt, speziell an Wohnungen. In vielen europäischen Ländern werden Waschmaschinen und Trockner gern verstaut. Deshalb konzentriert sich LG auf Modelle, die unter Arbeitsplatten eingebaut oder übereinander gestapelt werden können, damit sie perfekt in Waschräume passen.

Das Highlight der neuen Kollektion ist der LG HeatPump WasherDryer, auch LG WashCombo genannt. Wie der Name schon verrät, vereint das Gerät Waschmaschine und Trockner in einem und bietet zudem eine große Kapazität, um sämtliche Wasch- und Trockenladungen zu bewältigen.

Der LG HeatPump WasherDryer wird von der Dual Inverter HeatPump-Technologie angetrieben, die Waschen und Trocknen effizient kombiniert. Ein intuitives Display ermöglicht die einfache Auswahl verschiedener Modi und Zyklen. Außerdem verfügen die Waschtrockner von LG über AI-Bewegungssteuerung und AI DD-Technologie – für mich bisher eines der besten Features.

(Image credit: LG)

Ich weiß, was du denkst – warum braucht man AI in einer Waschmaschine? Ganz einfach: Anstatt bei kleineren oder empfindlichen Ladungen Waschmittel zu verschwenden, erkennt LGs AI Wash das Gewicht deiner Wäsche. Danach wählt die Maschine automatisch das passende Waschprogramm aus, um die besten Ergebnisse für deine Stoffe zu erzielen – und gleichzeitig Wasser und Energie zu sparen.

Ähnlich verfügt LG auch über die AI Dry-Funktion in seinen Waschtrocknern. Sie erkennt Gewicht, Feuchtigkeit und Stoffart und passt daraufhin die Trocknungsgeschwindigkeit automatisch an, damit deine Kleidung gepflegt bleibt.

Neben den neuen AI-Funktionen hat LG bei seinen Wäschelösungen auch starken Fokus auf Energieeffizienz und Verbrauch gelegt. Die neuen Trockner haben die Energieklasse A, während die Waschmaschinen einen Microplastic Care Cycle bieten, der die Menge an Mikroplastik reduziert, die während eines Waschgangs aus den Fasern freigesetzt wird.