Roborocks neue, starke Produktpalette umfasst jetzt nicht nur Saugroboter, sondern auch Mähroboter, einen brillanten aufrechten Dampfreiniger und mehr

Roborock ist bekannt für einige der besten Saugroboter, die man für Geld kaufen kann. Ich habe gerade die beeindruckende neue Produktpalette von Roborock gesehen, und das Sortiment wurde dramatisch erweitert.

Ganz oben auf meiner Liste steht ein Trio von Mährobotern, angeführt vom Roborock Zeo X, der mit Allradlenkung aufwartet. Es gibt auch eine überarbeitete Reihe von Saugrobotern, wie die Roborock Qrevo Curv Series, mit einem neuen, kurvigen Design, das sie von der Masse abhebt.

Außerdem gibt es einen tollen neuen aufrechten Staubsauger in Form des Roborock F25 Ultra, der gleichzeitig als Dampfreiniger fungiert. Ich habe ihn in Aktion gesehen, und das wuchtige, auf Hartböden spezialisierte Gerät ist überaus beeindruckend.

(Image credit: Roborock)

Neue Saugroboter

Bevor ich alles über diese fabelhaften Mähroboter erzähle, schauen wir uns an, was Roborock am besten kann – seine neuen Saugroboter.

Das bemerkenswerteste Modell ist der Roborock Qrevo Curv 2 Pro, der mit seiner abgerundeten Docking-Station gut aussieht und sich von den üblichen kantigen Designs abhebt.

Ergänzt wird er durch einen superschlanken Saugroboter, der mit einer Höhe von nur 7,98 cm problemlos unter flache Sofas und ähnliches gelangt. Er hat eine Saugleistung von 25.000 Pa, eine duale Wischfunktion sowie eine automatische Staubentleerung und -reinigung. Der europäische Preis liegt bei 1.299 Euro.

Der innovative neue Roborock Saros Z70, der bereits im Januar vorgestellt wurde, dürfte alle interessieren, die ihre Technik mit einer Extra-Spielerei mögen. Dieser Saugroboter verfügt über einen mechanischen OmniGrip-Greifarm, der aus dem Gehäuse fährt, um Gegenstände wie vergessene Socken und Schuhe vorsichtig aufzuheben und aus dem Weg zu räumen.

(Image credit: Roborock)

Stab- und Bodenreiniger

Roborock bietet außerdem die kabellosen Staubsauger der H60- und H60-Hub-Serie an. Letzteres Modell hat eine automatische Entleerungsstation, was die Handhabung bequemer macht. Die Geräte sind etwas größer als herkömmliche Stielstaubsauger, dafür aber im Alltag deutlich wartungsärmer.

Diese Modelle haben auch ein um 90 Grad biegsames Saugrohr, das sich perfekt für schwer zugängliche Stellen im Haus eignet. Der Preis in Europa beginnt bei 399 Euro für den H60 Hub und geht hoch bis 499 Euro für den H60 Hub Ultra.

Das beste der aufrechten Modelle ist jedoch der Roborock F25 Ultra, der superheißen Dampf verwendet, um Schmutz zu lösen und Böden zu desinfizieren, während er gleichzeitig Flüssigkeiten aufwischt. Ich habe gesehen, wie er alle möglichen Flüssigkeiten und Lebensmittelreste bewältigt hat, und er funktionierte einwandfrei.

Die WaveFlow-Technologie sorgt dafür, dass das Wasser auf bis zu 86 Grad Celsius erhitzt wird, sodass selbst hartnäckiges Fett problemlos beseitigt werden kann. Außerdem gibt es eine Saugleistung von 22.000 Pa, die selbst eine Handvoll auf dem Boden verstreute M&M’s ohne Probleme bewältigte.

Zusätzlich sorgt das wartungsarme Design dafür, dass die heiße und nasse Walze nach dem Gebrauch selbst gereinigt und getrocknet wird. Der europäische Preis liegt bei 799 Euro.

(Image credit: Roborock)

Das Beste vom Rest

Während Roborock die IFA 2025 nutzte, um seine erste Waschmaschine mit Trockner, die Zeo X, vorzustellen – die derzeit nicht für einen Marktstart in Deutschland vorgesehen ist – gab es viele andere, weniger wuchtige Neuheiten. Das Beste daran sind die drei neuen Mähroboter.

Der RockMow Z1, oben abgebildet, ist das fortschrittlichste Modell des Trios. Mit seinem Allradantrieb und der Allradlenkung ist er perfekt für große und unebene Gärten mit unterschiedlichem Terrain geeignet. Die High-End-Ausstattung verfügt auch über eine Einzelradaufhängung, während die Navigation auf RTK und VSLAM setzt, um supersauber bis auf drei Zentimeter an Ränder und Kanten zu mähen.

Fast genauso beeindruckend sind die beiden anderen Modelle, der RockMow S1 und der RockNeo Q1, die beide KI-gestützte Smart-Mapping-Technologie nutzen. Während der Premium-Mähroboter RockMow Z1 Steigungen von bis zu 80 % bewältigen kann, schaffen die beiden kleineren Modelle Hänge von bis zu 45 %.

Sie bieten jedoch beide die gleiche 3-cm-Nahschnitt-Funktion und können über bis zu 4 cm hohe Hindernisse fahren. Der RockMow Z1 kann sogar über Hindernisse klettern, die bis zu 6 cm hoch sind. Die Preise für diese Modelle wurden noch nicht bekannt gegeben und werden erst zum Release im nächsten Jahr veröffentlicht.