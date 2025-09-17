Sharks neuer Ventilator und Heizlüfter hat ein ungewöhnliches Design – aber ich will ihn trotzdem haben

KURZE ZUSAMMENFASSUNG Shark hat in den USA den TurboBlade Cool + Heat vorgestellt – ein Hybridgerät, das Ventilator und Heizung in einem vereint. Mit seinem blattlosen, individuell anpassbaren Design bietet der TurboBlade sowohl Heiz- als auch Kühlmodi und sorgt so das ganze Jahr über für Komfort.

Move over Dyson – Shark hat einen neuen Hybrid aus Ventilator und Heizung vorgestellt, der das ganze Jahr über für Luftkomfort sorgt. Der Shark TurboBlade Cool + Heat besitzt dasselbe ungewöhnliche, blattlose Design wie die anderen Modelle der TurboBlade-Reihe, eignet sich mit seinen Heiz- und Kühlmodi aber besonders gut für die kälteren Monate.

Shark brachte den TurboBlade bereits Anfang des Jahres auf den Markt und präsentierte ein neues, blattloses Ventilatordesign in Form eines „T“. Größe und Form des TurboBlade erzeugen einen multidirektionalen Luftstrom, der die Luft leise und effizient im Raum verteilt.

Für den US-Markt hat Shark nun den TurboBlade Cool + Heat entwickelt, der das blattlose Design seines Vorgängers übernimmt und um Heiztechnologie erweitert. Das anpassbare Design erlaubt es, den Ventilator-Heizer horizontal und vertikal zu schwenken, sodass warme oder kühle Luft effektiv im Raum zirkuliert und gleichzeitig die Luftqualität unterstützt wird.

Der Shark TurboBlade Cool + Heat kann sich um 180° drehen und verteilt die Luft so in zwei Richtungen weitflächig im Raum. Im Kühlmodus bietet das Gerät die gleichen Vorteile wie die Ventilator-Version, einschließlich zehn wählbarer Geschwindigkeitsstufen. Außerdem gibt es den Air Blanket-Modus, der sich besonders eignet, um dich beim Schlafen angenehm herunterzukühlen.

(Image credit: Shark)

Das herausragendste Feature des neuen Shark TurboBlade Cool + Heat ist seine personalisierbare Heizleistung. Drei Heizmodi halten dich angenehm warm, darunter der Thermo IQ-Modus, der automatisch die gewählte Temperatur beibehält.

Heizgeräte erleben dieses Jahr scheinbar ein echtes Comeback und können eine kostengünstigere Möglichkeit sein, warm zu bleiben, statt die Heizung anzuschalten. Ich finde es gut, dass Shark mit dem TurboBlade Cool + Heat auf einen Hybrid-Ansatz setzt: Dank der Heiz- und Kühlmodi lässt sich das Gerät das ganze Jahr über nutzen. Der Stil wirkt nach wie vor etwas ungewöhnlich, aber schaut man sich andere Heizgeräte von Marken wie Dreo oder Dyson an, gibt es ohnehin kein klassisches Heizdesign.