Smeg und Porsche starten eine atemberaubende limitierte Küchengerätekollektion

SCHNELLE ZUSAMMENFASSUNG Smeg und Porsche haben sich zusammengetan, um eine limitierte Kollektion von Küchengeräten auf den Markt zu bringen. Die Kollektion umfasst eine kuratierte Auswahl der beliebtesten Geräte von Smeg in drei verschiedenen Reihen. Die Kollektion ist im Smeg-Flagship-Store in London und online erhältlich.

Smeg ist seit Langem führend im Bereich Luxus-Küchengeräte, besonders wenn es um die besten Wasserkocher und die besten Toaster. Mit der neuesten Ankündigung geht die Marke nun aber einen völlig neuen Weg – und Autoliebhaber werden begeistert sein.

Smeg hat sich mit Porsche zusammengetan, um eine limitierte Kollektion von Küchengeräten zu kreieren, die sowohl Design-Fans als auch Motorsport-Enthusiasten anspricht. Die Kollektion vereint Porsches reiche Motorsport-Tradition mit Smegs charakteristischem Design – und das sieht wirklich beeindruckend aus.

Die Kollektion ist ab sofort im Smeg-Flagship-Store in London sowie online erhältlich.

917 Salzburg Red (Image credit: Smeg x Porsche)

Die Zusammenarbeit umfasst drei exklusive Reihen, die in Carrara White Metallic, Shade Green Metallic und 917 Salzburg Red – alle bekannt als charakteristische Porsche-Farben – ausgeführt sind. Die 917 Salzburg Red Reihe umfasst die BCC12 Bean-to-Cup und den FAB28 Kühlschrank, während die Carrara Weiß Metallic und Shade Green Metallic Reihen den FAB28 Kühlschrank, den TSF01 Toaster, den KLF03 Wasserkocher und den BLF03 Mixer umfassen.

Jedes Stück wird auch mit Porsche-inspirierten Details aufgewertet, darunter matte schwarze Akzente, dezente Streifen und klare Silhouetten.

Carrara White Metallic (Image credit: Smeg x Porsche)

Wenn ich ein Lieblingsstück wählen müsste, wäre es der FAB28-Kühlschrank in Shade Green Metallic. Der FAB28 bietet ohnehin schon beeindruckende 270 Liter Kühlraum und 26 Liter Gefrierfach, doch durch die Porsche-Designelemente und den einzigartigen 911 GT3 RS-Griff wird er noch spezieller. Besonders gefällt mir auch der Streifen, der sich über die Unterseite der Tür und beide Seiten zieht.

Shade Green Metallic (Image credit: Smeg x Porsche)

Der Launch folgt auf Smegs neue ECF03 Kaffeemaschine, die erst vor wenigen Wochen erschienen ist. Aus dieser Kategorie ist in dieser Kollektion lediglich Smegs BCC12 Bean-to-Cup enthalten.