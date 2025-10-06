Xiaomis neue smarte Waschmaschine bewältigt drei separate Ladungen gleichzeitig

KURZE ZUSAMMENFASSUNG Xiaomi hat die Mijia Three-Zone Waschmaschine Pro Trommel 10kg vorgestellt, eine smarte Waschmaschine mit drei separaten Trommeln, die es ermöglichen, mehrere Ladungen gleichzeitig zu waschen. Jede Trommel hat ihren eigenen Wasserkanal und ihre eigene Aufhängung, um Lärm zu reduzieren und Kreuzkontamination zu vermeiden. Der Start in China erfolgt später in diesem Monat, die Preise wurden noch nicht bestätigt und es ist unklar, ob sie Europa erreichen wird.

Falls du es noch nicht gemerkt hast, Xiaomi hat heute Morgen ein großes Launch-Event abgehalten, bei dem eine ganze Reihe von neuen Smart-Home-Geräten vorgestellt wurde. Wir werden in den nächsten Tagen mehr darüber berichten, aber ich wollte mit einem Gerät beginnen, das wirklich meine Aufmerksamkeit erregt hat.

Auf den ersten Blick sieht die Xiaomi Mijia Three-Zone Waschmaschine Pro Drum 10kg wie eine normale Waschmaschine aus. Wenn man jedoch etwas genauer hinsieht, erkennt man, dass sie tatsächlich drei separate Trommeln hat, was bedeutet, dass man drei Ladungen gleichzeitig waschen kann.

Die Konfiguration umfasst zwei kleinere Trommeln oben und eine größere zentrale Trommel für größere Ladungen. Jede hat ihren eigenen Wasserkanal, um Kreuzkontamination zu vermeiden und unabhängige Aufhängungssysteme, um Vibrationen und Lärm zu reduzieren.

(Image credit: Xiaomi)

Xiaomi sagt, dass die Maschine das Waschmittel automatisch auf alle drei Trommeln verteilen kann, was zu weniger Waschmittelrückständen und somit zu weicheren, frischeren Kleidungsstücken führt. Es gibt auch eine gute Auswahl an Waschzyklen, und sie kann in das Xiaomi HyperOS Connect-System zur Fernsteuerung integriert werden.

Eine weitere interessante Ergänzung ist Xiaomis sogenannte Super Electrolysis Technology, die eine bessere Fleckenentfernung und sogar Aufhellung verspricht.

Die Preise wurden noch nicht bekannt gegeben, aber die Mijia Three-Zone Waschmaschine Pro Trommel 10kg soll später in diesem Monat in China auf den Markt kommen. Ob sie jemals ihren Weg nach Europa findet, ist unwahrscheinlich, da Xiaomi hier noch nicht in den Bereich der Waschgeräte vorgestoßen ist – aber man soll niemals nie sagen.