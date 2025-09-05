Der neue Dyson Airwrap ist da – ja, du kannst ihn jetzt kaufen!

Kurze Zusammenfassung Der neue Dyson Airwrap Co-anda2x ist endlich erhältlich. Er kostet 649 Euro und ist in den Farben Ceramic Pink oder Jasper Plum zu haben. Angetrieben von Dysons neuem Hyperdymium 2-Motor liefert er doppelt so hohen Luftdruck für schnelleres Styling, ist dabei aber leichter und einfacher zu handhaben.

Dysons Fans konnten es kaum glauben, als die Marke einen brandneuen Airwrap ankündigte – nur ein Jahr nach dem Release des Airwrap i.d. Wenn man bedenkt, dass das Original 2018 auf den Markt kam und wir sechs Jahre auf ein Update warten mussten, war es eine unerwartete, aber geniale Überraschung, innerhalb von 12 Monaten gleich zwei zu bekommen.

Hier in Deutschland mussten wir etwas länger ausharren, aber das Warten hat endlich ein Ende. Der Dyson Airwrap Co-anda2x ist offiziell im Handel.

(Image credit: Dyson)

Dieses Modell wird von Dysons bisher schnellstem und leistungsstärksten Haarpflegemotor angetrieben, dem Hyperdymium 2. Er liefert den doppelten Luftdruck für schnelleres Stylen und Trocknen. Außerdem ist er leichter und kleiner, was die Handhabung deutlich komfortabler macht.

Dyson hat zudem intelligente Sensoren eingebaut, die das Styling an deinen Haartyp anpassen und die Wartung des Geräts erleichtern. Zusammen mit der i.d.-Technologie vom letzten Jahr sorgt das für salonwürdige Ergebnisse mit weniger Aufwand.

Das neue AirSmooth 2x-Aufsatz ist das Highlight unter den Zubehörteilen. Die neuen Aufsätze funktionieren allerdings nur mit dem Co-anda2x, nicht mit dem Original Airwrap oder dem Airwrap i.d.

(Image credit: Lizzie Wilmot / T3)

Der Dyson Airwrap Co-anda2x ist in zwei Farbvarianten erhältlich – Ceramic Pink und Jasper Plum – und kostet 649 Euro. Du kannst ihn jetzt im Dyson Online-Shop erwerben.