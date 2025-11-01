DJIs erste Saugroboter-Serie ist offiziell da: Das sind die Modelle

KURZE ZUSAMMENFASSUNG DJI hat offiziell seine erste Serie von Saugrobotern in Europa vorgestellt – die DJI ROMO-Serie. Erhältlich in drei Versionen, kombiniert ROMO DJIs drohnengestützte LiDAR- und Visionsensoren für millimetergenaue Hinderniserkennung und Navigation. Die Preise starten bei 1.299 Euro. Alle Modelle sind ab sofort über den DJI-Onlineshop sowie bei ausgewählten Händlern erhältlich.

Es war schon länger bekannt, dass DJI – die Marke hinter einigen der besten Drohnen auf dem Markt – an ihrem ersten Saugroboter arbeitet.

Erst tauchten Gerüchte auf, dann folgte im August ein leiser Marktstart in China – und jetzt ist er endlich auch in Europa erhältlich.

Die neue DJI ROMO-Serie umfasst drei Modelle: den ROMO S in klassischem Weiß, den ROMO A mit transparentem Deckel und weißem Sockel sowie den ROMO P, der komplett transparent ist. Alle drei Modelle bieten die Funktionen, die man von einem der besten Saugroboter erwarten würde: Selbstentleerung, Hinderniserkennung, Wischfunktion und starke Saugkraft.

ROMO A und ROMO S (Image credit: DJI)

Es ist klar, dass DJI hier stark von seiner Drohnenexpertise profitiert hat. Die Hinderniserkennung des ROMO basiert auf dualen Fisheye-Visionsensoren und Solid-State-LiDAR, was für millimetergenaue Präzision sorgt. Der Saugroboter erkennt und umgeht Hindernisse, navigiert auch bei schwachem Licht unter Möbeln und plant seine Routen intelligent, um blinde Flecken zu vermeiden.

Wie einige andere Premium-Modelle, die wir in diesem Jahr gesehen haben, verfügt ROMO zudem über einziehbare Reinigungsarme, die sich ausfahren, um entlang von Kanten, Ecken und unter Möbeln zu reinigen.

ROMO liefert bis zu 25.000 Pa Saugkraft und einen Luftstrom von 20 Litern pro Sekunde. Die Basisstation nutzt Hochdruckwasserstrahlen, um die Wischpads automatisch zu reinigen und Schmutz auszuspülen – so bleibt der Betrieb bis zu 200 Tage wartungsfrei. Ein dreistufiges Geräuschunterdrückungssystem reduziert die Lautstärke beim Staubsaugen zudem um bis zu 80 %.

ROMO S (Image credit: DJI)

ROMOs großer 164-ml-Wassertank hält die Wischpads konstant feucht und passt den Wasserfluss automatisch an, um auch hartnäckigen Schmutz zu entfernen. Vor dem Wischen wird immer zuerst gefegt, damit Staub nicht aufgewirbelt wird. Der ROMO P verfügt außerdem über ein separates Fach für Reinigungsmittel und Bodendeodorant.

Gesteuert wird alles über die DJI Home-App.

Dort kannst du Zeitpläne festlegen, individuelle Reinigungsroutinen erstellen und Benachrichtigungen erhalten, sobald es Zeit ist, die Tanks nachzufüllen oder zu entleeren. Außerdem gibt es mehrere smarte Reinigungsmodi, darunter Haustierbereichsreinigung, Tiefenreinigung für Küche und Bad sowie Teppicherkennung.

ROMO P (Image credit: DJI)

Die DJI ROMO-Serie ist ab sofort über den DJI-Onlineshop und bei autorisierten Händlern erhältlich. Der Versand hat in ausgewählten Märkten bereits begonnen.

Swipe to scroll horizontally DJI ROMO-Serie Preise Row 0 - Cell 0 EU-Preis Voraussichtlicher UK-Preis ROMO S 1.299 € 1.099 £ ROMO A 1.599 € 1.299 £ ROMO P 1.899 € 1.499 £

Der erste Eindruck ist vielversprechend. Jetzt bleibt abzuwarten, wie sich das Modell in den Tests schlägt.