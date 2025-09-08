Eufys neueste Aufrüstung ist genau das, was dem Saugroboter-Markt gefehlt hat

Als Saugroboter Anfang dieses Jahres Arme und Beine bekamen, dachte ich echt, die Welt spielt verrückt. Klingt in der Theorie gut, aber nach einer ewig langen Demo des Roborock Saros Z70 auf der CES 2025 kann ich dir sagen, in der Praxis sieht das ganz anders aus.

Ja, ich habe die Augen verdreht, als Eufys IFA-Pressemitteilung in meinem Postfach landete, aber dann habe ich sofort gestutzt. Die Marke hat den Eufy MarsWalker vorgestellt, einen Treppensteiger für die besten Saugroboter.

(Image credit: Eufy)

Anstatt mühsam Stufe für Stufe zu klettern, transportiert der MarsWalker den Saugroboter sanft und stabil von einer Etage zur nächsten. Er erkennt die gängigsten Treppentypen, erstellt eine 3D-Karte von deinem Zuhause und nutzt vier unabhängig gesteuerte Arme und ein Raupenantriebssystem. So kann er jede Stufe sicher greifen, reibungslos hinaufklettern und ein Abrutschen verhindern. Das macht die Reinigung über mehrere Etagen wirklich nahtlos.

Wir wissen, dass er mit dem Omni S2 funktioniert, der diese Woche ebenfalls vorgestellt wurde, aber es ist noch unklar, ob auch andere Modelle unterstützt werden. Preise und Verfügbarkeit sind bisher noch geheim, aber dieses Produkt hat definitiv mein Interesse geweckt.