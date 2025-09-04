LGs neuer Saugroboter hat eine integrierte Reinigungsstation, die sich unauffällig in deine Möbel einfügt

Kurze Zusammenfassung LG hat seine neue Staubsauger-Produktreihe auf der IFA 2025 vorgestellt. Die Reihe umfasst einen neuen Saug- und Wischroboter mit KI-Chip sowie zwei Stielsauger.

LG hat auf der IFA 2025 seine neue Staubsauger-Produktreihe vorgestellt, darunter ein neuer KI-gesteuerter Saug- und Wischroboter. Der neue LG-Roboterstaubsauger verfügt über einen KI-Chip, der unterschiedliche Bodenarten und Objekte erkennt, und besitzt eine integrierte Station, die sich unauffällig in deine Möbel einfügt.

Die IFA 2025 startet diese Woche, aber LG hat seine Neuheiten bereits vorab angekündigt, darunter auch seine neue Reihe an KI-Kühl-Gefrierkombinationen. Jetzt präsentiert LG seine neuen Staubsauger, und der Roboterstaubsauger könnte mein bisheriges Lieblingsmodell sein.

Der neue Roboterstaubsauger und Wischroboter verfügt über fortschrittliche KI-Technologie, einschließlich eines On-Device-KI-Chips, der die Kartierung und Reinigung optimiert. Er erkennt verschiedene Umweltfaktoren wie Bodenarten, Möbel, Haushaltsgegenstände und sogar unterschiedliche Arten von Schmutz, um beim Navigieren durch dein Zuhause eine präzise Reinigung zu gewährleisten.

Im Vergleich zum Vorgängermodell bietet der LG-Roboter doppelte Saugleistung und eine Dampfwischfunktion, die Flecken und Verschmutzungen entfernt. Er ist sowohl für Hartböden als auch Teppiche geeignet und erkennt dank der KI-Technologie automatisch den Unterschied.

(Image credit: LG)

Der coolste Teil des neuen LG-Roboterstaubsaugers ist jedoch seine Dockingstation. Mit Blick auf europäische Wohnungen ist die Station so gestaltet, dass sie wie ein freistehendes Möbelstück aussieht und sich problemlos in dein Zuhause einfügt, statt aufzufallen. Die Station passt auch in kleine Freiräume wie unter die Küchenspüle und verfügt über eine automatisch öffnende Tür, sodass sich der Roboter frei bewegen kann, ohne dass du was machen musst.

Abgesehen vom Design leert die integrierte Station den Schmutzbehälter und das Schmutzwasser selbst und verfügt über ein Luftzirkulationssystem, sodass sie beim Betrieb nicht zu laut ist. Außerdem reinigt, entwässert und trocknet sie den Wischmopp.

Abgerundet wird die neue Staubsauger-Reihe durch zwei Stielsauger, von denen einer ein Nass-zu-Trocken-Modell ist. Der Stielsauger nutzt die Micro-Cyclone-Technologie, die gleichbleibende Saugleistung bietet und Staubpartikel aufnimmt und entsorgt, ohne Allergien auszulösen.

(Image credit: LG)

Der neue LG Nass-zu-Trocken-Stielsauger ist wie der Roboterstaubsauger mit KI-Technologie ausgestattet, die deine Reinigungsmuster lernt. Dank der AI Roller Control ist der Sauger besonders leicht zu handhaben, reduziert die Belastung für deine Handgelenke und ermöglicht eine mühelose Reinigung auf verschiedenen Bodenarten.

Der Stielsauger verfügt außerdem über eine eingebaute LED-Leuchte, sodass du unter Möbeln und bei schlechten Lichtverhältnissen sehen kannst. Der Mop-Kopf wäscht, sterilisiert und trocknet sich nach jeder Reinigung selbst.

Wann die neuen LG-Staubsauger erhältlich sein werden und wie viel sie kosten, ist noch unklar, aber ich freue mich darauf, das neue Nass-zu-Trocken-Modell auszuprobieren und zu sehen, wie es sich im Vergleich zum Dyson WashG1 schlägt.