SwitchBot bringt zwei Matter-zertifizierte Saugroboter auf den Markt – aber nur einer stiehlt die Show

KURZE ZUSAMMENFASSUNG SwitchBot hat gleich zwei neue Saugroboter vorgestellt. Der S20 ist ein leistungsstarker Bodenreinigungsroboter mit 10.000 Pa Saugkraft, RinseSync-Wischmopp, KI-gestützter Hindernisvermeidung und einer smarten Basisstation. Damit kannst du Wasser automatisch nachfüllen, den Wischmopp trocknen lassen und Staub bis zu 90 Tage lang sammeln – komplett freihändig, versteht sich. Der K11+ ist kleiner und kompakter – perfekt für enge Räume. Er bringt 6.000 Pa Saugkraft, einen 4-Liter-Staubbeutel und LiDAR-Navigation mit. Funktionen wie Wischmopptrocknung, Wasseranschluss und Randreinigung fehlen allerdings, was ihn weniger funktionsreich als den S20 macht.

SwitchBot hat gerade zwei neue Saugroboter angekündigt, die gleichzeitig auf den Markt kommen: den SwitchBot Floor Cleaning Robot S20 und den Robot Vacuum K11. Beide sind Matter-zertifiziert und darauf ausgelegt, die Hausreinigung intelligenter und zugänglicher zu machen, ganz unabhängig von der Größe deines Raums. Wenn ich mich aber für einen entscheiden müsste, gäbe es für mich einen klaren Gewinner.

Der S20 eignet sich perfekt für Familien, die auf der Suche nach einer leistungsstarken, vollautomatischen Bodenreinigungslösung sind. Der K11+ dagegen ist auf kleinere Räume ausgelegt und kombiniert starke Saugkraft mit automatischer Staubsammlung in einem kompakten Paket.

Beide Modelle haben ihre Stärken, aber wenn es um Funktionen und Gesamtleistung geht, gehört der S20 klar zu den besten Saugrobotern auf dem Markt.

SwitchBot S20 (Image credit: SwitchBot)

Der S20 baut auf dem Erfolg seines Vorgängers auf und bietet eine noch leistungsstärkere Reinigung mit mehr Automatisierung. Der RinseSync-Walzenmopp schrubbt und spült bei jedem Reinigungsvorgang. Dazu kommen eine verwicklungsfreie Gummibürste, 10.000 Pa Saugkraft und KI-gestützte Hindernisvermeidung – ideal für Hartböden, Fliesen und Teppiche.

Der S20 bietet zwei MultiClean-Basisstationen zur Auswahl. Sie können Staub bis zu 90 Tage lang aufnehmen und trocknen den Wischmopp bei 50 °C, damit keine Gerüche oder Bakterien entstehen. Außerdem passt er ins SwitchBot-Ökosystem und kann sogar den Verdunstungsluftbefeuchter automatisch nachfüllen.

SwitchBot K11+ (Image credit: SwitchBot)

Der K11+ ist im Vergleich deutlich kompakter – nur 24,8 cm im Durchmesser und 9,2 cm hoch. Das ist ein echter Vorteil, wenn du nur wenig Platz zur Verfügung hast oder in einer kleineren Wohnung lebst. Dazu gibt’s einen 4-Liter-antibakteriellen Staubbeutel, der bis zu 90 Tage lang Schmutz fasst – super praktisch.

Allerdings ist seine Saugkraft mit 6.000 Pa etwas niedriger als bei einigen anderen Modellen. Außerdem fehlen ihm Features wie die fortschrittliche Wischmopptrocknung oder die Wasseranschluss-Integration, die du beim S20 bekommst. Auch eine Randreinigung gibt es nicht, sodass Ecken und Sockelleisten schon mal übersehen werden können. Wenn der Platz aber knapp ist, ist der K11+ trotzdem eine praktische, kompakte Option, die definitiv ihren Zweck erfüllt.

SwitchBot K11+ (Image credit: SwitchBot)

Beide Modelle sind ab sofort erhältlich: Der S20 liegt preislich bei £799,99 / 799,99 € / $799,99, der K11+ bei £399,99 / 399,99 € / $399,99.

Letztendlich kommt es natürlich auf deinen Raum und deine Bedürfnisse an. Wenn du aber auf der Suche nach einem Staubsauger bist, der ganz ohne Kompromisse abliefert, würde ich mich für den S20 entscheiden.