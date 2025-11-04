Xiaomi tritt mit einem intelligenten kabellosen Staubsauger, der auf Schmutz reagiert, gegen Dyson und Shark an

KURZE ZUSAMMENFASSUNG Xiaomi hat seinen neuen Staubsauger G30 Max vorgestellt, ein leistungsstarkes kabelloses Modell, das die Saugleistung automatisch an den Verschmutzungsgrad deiner Böden anpasst. Mit 280AW Saugleistung bietet er drei Modi, bis zu 90 Minuten Akkulaufzeit, ein digitales Display mit Schmutzerkennung und sieben Aufsätze. Er ist derzeit auf Xiaomis globaler Website gelistet, allerdings wurden Preis und Verfügbarkeit noch nicht bekannt gegeben.

Die besten kabellosen Staubsauger werden immer besser, nicht wahr? Jedes Jahr scheinen die Marken mehr clevere Technik und zusätzliche Leistung hinzuzufügen, und während Funktionen wie die intelligente Schmutzerkennung bisher hauptsächlich Dyson und Shark vorbehalten waren, zeigt Xiaomis neuestes Modell, dass es bereit ist, ebenfalls ins Spiel einzusteigen.

Der neue Xiaomi Staubsauger G30 Max ist gerade auf der globalen Website der Marke aufgetaucht, und laut der Liste liefert er bis zu 280AW Saugleistung. Das ist etwa 51% stärker als der ältere Xiaomi G11, der 2021 auf den Markt kam.

Preis und Verfügbarkeit wurden noch nicht bekannt gegeben, aber das klingt bereits nach einem Modell, das man im Auge behalten sollte.

(Image credit: Xiaomi)

Was die Funktionen betrifft, bietet der G30 Max drei Modi – Eco, Auto und Turbo. Im Automodus passt der Staubsauger die Saugleistung automatisch an den Verschmutzungsgrad des Bodens an, ähnlich wie die besten Dyson-Staubsauger oder der Shark PowerDetect. Es ist eine dieser Funktionen, von denen man nicht wusste, dass man sie braucht, bis man sie ausprobiert hat, und ich werde sicherlich nie wieder darauf verzichten können, nachdem ich es getan habe.

Er kommt auch mit sieben Aufsätzen, darunter eine lange elektrische Bürstenrolle mit einem Anti-Tangle-Kamm, eine Sofabürste und eine Tierbürste. Auch die Akkulaufzeit ist beeindruckend, denn der 4.000 mAh Akku ermöglicht bis zu 90 Minuten Reinigung im Eco-Modus.

Außerdem gibt es ein digitales Display, das den Akku- und Schmutzstand anzeigt, sowie ein weißes LED-Licht am Bürstenkopf, das hilft, versteckten Staub und Schmutz zu erkennen.

(Image credit: Xiaomi)

Wie bereits erwähnt, gibt es noch keine genauen Informationen darüber, wann oder wo er auf den Markt kommen wird oder wie viel er kosten wird. Basierend auf diesen Spezifikationen sind wir jedoch definitiv gespannt, wie er sich im realen Leben schlägt, insbesondere wenn er wirklich mit Dyson und Shark zu einem niedrigeren Preis konkurrieren kann.