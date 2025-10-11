Ankers neue 3-in-1 Ladestation ist das Homeoffice-Upgrade, auf das wir alle gewartet haben.

KURZE ZUSAMMENFASSUNG Anker hat offiziell seine neue Prime Wireless Charging Station vorgestellt – eine kompakte 3-in-1-Ladestation, die gleichzeitig ein Smartphone, eine Apple Watch und AirPods (oder andere In-Ears) aufladen kann. In den USA ist sie bereits für 229,99 $ erhältlich. Es wird erwartet, dass sie bald auch in Europa zu einem ähnlichen Preis auf den Markt kommt.

Ankers neueste Veröffentlichung sieht vielleicht etwas anders aus als das übliche Sortiment der besten Powerbanks, ist aber mindestens genauso beeindruckend. Gerüchte über eine 3-in-1-Ladestation von der Tech-Marke kursieren schon seit einer Weile – und jetzt ist sie endlich in den USA erhältlich.

Die Anker Prime Wireless Charging Station ermöglicht es dir, drei Geräte gleichzeitig zu laden – alles mit einer kompakten Einheit, die perfekt auf den Schreibtisch oder Nachttisch passt. Sie wurde entwickelt, um Kabelsalat zu vermeiden und alles ordentlich und aufgeräumt zu halten.

Aktuell ist sie für 229,99 $ im Anker-Onlineshop und bei Amazon erhältlich. In den nächsten Wochen soll sie auch in Europa zu einem ähnlichen Preis erscheinen.

(Image credit: Anker)

Oben befindet sich ein Qi2-zertifiziertes kabelloses Ladepad für dein Smartphone, das bis zu 25 W Leistung liefert – genug, um ein iPhone 17 Pro in nur 22 Minuten auf 50 % aufzuladen. Außerdem sorgt TEC Active Cooling dafür, dass dein Gerät unter 32 °C bleibt, um die Batterielebensdauer langfristig zu schützen.

Das zweite, leicht erhöhte Pad ist für die Apple Watch gedacht, während die Mitte der Basis perfekt für AirPods oder andere kabellose In-Ears ist. Je nach Bedarf kannst du zwischen Boost-Modus, Ice-Modus und Schlafmodus wechseln.

An der Vorderseite des Ständers sitzt ein 1,65-Zoll-Touchdisplay, das Lade- und Temperaturdaten anzeigt und dich bei eventuellen Sicherheitsproblemen warnt. Du kannst dein Smartphone sogar per NFC oder Bluetooth verbinden, um den Ladevorgang aus der Ferne zu überwachen oder den Schlafmodus zu planen.