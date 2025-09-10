Das iPhone 17 kommt mit bahnbrechender Kamera- und Displaytechnologie

Kurze Zusammenfassung Das iPhone 17 ist endlich da und kommt mit Funktionen, die ich mir seit Jahren wünsche!

Apple liefert die Upgrades jetzt Schlag auf Schlag. Das neue Basismodell iPhone 17 wurde gerade mit einer bescheidenen Suite von Features angekündigt, die du wirklich nutzen wirst – inklusive ProMotion.

Dabei handelt es sich um ein Feature, worauf die Tech-Community seit Jahren gewartet hat. Damit lässt sich eine Bildwiederholrate von 120 Hz genießen, die sich bei Bedarf bis auf 1 Hz runterregelt, um Akku zu sparen.

Mit 3.000 Nits Spitzenhelligkeit liefert das Display auch bei direkter Sonneneinstrahlung ein beeindruckendes Bild. Und mit 6,3 Zoll ist es zudem etwas größer als das iPhone 16.

Das andere große Upgrade gibt’s bei der Frontkamera, die jetzt Centre Stage bekommt. Dabei handelt es sich um einen quadratischen Sensor, der dafür sorgt, dass die Auflösung egal wie du dein iPhone hältst, gleich bleibt.

(Image credit: Apple)

Darauf habe ich in der Welt der spiegellosen Kameras schon lange gewartet. Ältere 6×6-Mittelformat-Filmkameras wurden genau dafür gebaut – in diesem Fall macht es allerdings noch mehr Sinn. Die Frontkamera liefert jetzt ultra-stabilisierte Videos, was vor allem Content-Creator:innen freuen wird.

Die Akkulaufzeit wurde ebenfalls verbessert, nämlich um satte acht Stunden mehr als beim iPhone 16.

Auch bei der Ladegeschwindigkeit gibt’s ein Upgrade, das sich sehen lässt. In nur 20 Minuten ist der Akku bereits halb voll, und mit nur 10 Minuten Aufladen erreicht das neue iPhone bereits 8 Stunden Laufzeit.

Das neue Modell startet bei 256 GB und bewegt sich preislich bei 949 € . Eine Preiserhöhung gib’s also dieses Mal nicht!